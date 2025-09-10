El alumno que está solo en su clase de la universidad: “Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor”

Un alumno universitario solo en un aula (Freepik)

La universidad es tradicionalmente un espacio para estudiar, conocer gente nueva y forjar amistades que comparten intereses similares. Sin embargo, no siempre es así. Este es el caso de Roc Àngela Novella, un joven de Badalona que este curso ha iniciado el Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas en la Universidad de Barcelona (UB), donde la realidad académica se presenta de una manera excepcionalmente individualizada.

El primer año de este grado cuenta con únicamente dos estudiantes: Roc y Paula, una estudiante austríaca. Esta particularidad se acentúa en algunas asignaturas, donde Roc será el único alumno presente, debido a que han escogido itinerarios diferentes. En su caso, combina el estudio de catalán e italiano.

En declaraciones a RAC1, el joven badalonés explica que, pese a lo inusual de su situación, el grado mantiene “prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías”. Además, subraya que su elección ofrece ventajas respecto a otros estudios similares: “En mi carrera se eligen dos lenguas y, si haces el itinerario de catalán, tienes las mismas oportunidades que alguien que haga Filología Catalana, y además puedo estudiar italiano”, asegura.

No obstante, la situación también implica desafíos insólitos. Roc confiesa que, en ocasiones, su ausencia podría significar la suspensión de una clase: “Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor”, comenta entre risas, mostrando la singularidad de su experiencia universitaria.

Una formación universalista

Según informa la UB, el grado que estudia Roc “recupera la vocación universalista de los estudios de humanidades, impartiendo conocimientos sobre la formación y consolidación de las principales tradiciones literarias de las lenguas románicas. El plan de estudios propone una aproximación sólida a la literatura medieval europea, a la sociedad que la produjo y disfrutó, y a la repercusión que ha tenido en las artes y la cultura occidental hasta nuestros días”.

Esta perspectiva demuestra que, aunque el número de estudiantes sea mínimo, la formación no se ve comprometida. De hecho, la experiencia puede ser considerada un privilegio académico, ya que permite clases totalmente personalizadas y un contacto directo e intenso con los profesores.

Una situación poco común, pero no única

Aunque el caso de Roc es excepcional, la UB aclara que este tipo de grados con pocos alumnos no es un fenómeno único en España, aunque sí poco frecuente. Los estudios especializados en humanidades, especialmente en lenguas y literaturas poco cursadas, pueden presentar clases con baja asistencia, lo que permite un aprendizaje más individualizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

El estudiante badalonés reconoce que, a pesar de las ventajas de tener clases a medida, la falta de compañeros puede generar cierta sensación de soledad académica. Sin embargo, su entusiasmo por las lenguas y la literatura supera cualquier inconveniente. “Aprender idiomas es abrirse al mundo”, reflexiona, y añade que la posibilidad de combinar catalán e italiano le permite ampliar horizontes profesionales y culturales de manera significativa.

Roc destaca que su grado no limita las perspectivas laborales. Tal como explicó a RAC1, estudiar Lenguas Románicas y sus Literaturas ofrece las mismas oportunidades que una formación en filologías más tradicionales, pero con la ventaja de aprender una segunda lengua de manera profunda. Entre las salidas posibles se incluyen la enseñanza, la investigación, la traducción, la corrección de textos, la gestión cultural y la creación de contenidos literarios o editoriales.