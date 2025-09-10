España

El alumno que está solo en su clase de la universidad: “Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor”

Pese a la soledad en las aulas, el estudiante asegura que su formación ofrece las mismas salidas profesionales que otros grados de filología

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un alumno universitario solo en
Un alumno universitario solo en un aula (Freepik)

La universidad es tradicionalmente un espacio para estudiar, conocer gente nueva y forjar amistades que comparten intereses similares. Sin embargo, no siempre es así. Este es el caso de Roc Àngela Novella, un joven de Badalona que este curso ha iniciado el Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas en la Universidad de Barcelona (UB), donde la realidad académica se presenta de una manera excepcionalmente individualizada.

El primer año de este grado cuenta con únicamente dos estudiantes: Roc y Paula, una estudiante austríaca. Esta particularidad se acentúa en algunas asignaturas, donde Roc será el único alumno presente, debido a que han escogido itinerarios diferentes. En su caso, combina el estudio de catalán e italiano.

En declaraciones a RAC1, el joven badalonés explica que, pese a lo inusual de su situación, el grado mantiene “prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías”. Además, subraya que su elección ofrece ventajas respecto a otros estudios similares: “En mi carrera se eligen dos lenguas y, si haces el itinerario de catalán, tienes las mismas oportunidades que alguien que haga Filología Catalana, y además puedo estudiar italiano”, asegura.

No obstante, la situación también implica desafíos insólitos. Roc confiesa que, en ocasiones, su ausencia podría significar la suspensión de una clase: “Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor”, comenta entre risas, mostrando la singularidad de su experiencia universitaria.

Un alumno universitario solo en
Un alumno universitario solo en un aula (Freepik)

Una formación universalista

Según informa la UB, el grado que estudia Roc “recupera la vocación universalista de los estudios de humanidades, impartiendo conocimientos sobre la formación y consolidación de las principales tradiciones literarias de las lenguas románicas. El plan de estudios propone una aproximación sólida a la literatura medieval europea, a la sociedad que la produjo y disfrutó, y a la repercusión que ha tenido en las artes y la cultura occidental hasta nuestros días”.

Esta perspectiva demuestra que, aunque el número de estudiantes sea mínimo, la formación no se ve comprometida. De hecho, la experiencia puede ser considerada un privilegio académico, ya que permite clases totalmente personalizadas y un contacto directo e intenso con los profesores.

Una situación poco común, pero no única

Aunque el caso de Roc es excepcional, la UB aclara que este tipo de grados con pocos alumnos no es un fenómeno único en España, aunque sí poco frecuente. Los estudios especializados en humanidades, especialmente en lenguas y literaturas poco cursadas, pueden presentar clases con baja asistencia, lo que permite un aprendizaje más individualizado y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

El estudiante badalonés reconoce que, a pesar de las ventajas de tener clases a medida, la falta de compañeros puede generar cierta sensación de soledad académica. Sin embargo, su entusiasmo por las lenguas y la literatura supera cualquier inconveniente. “Aprender idiomas es abrirse al mundo”, reflexiona, y añade que la posibilidad de combinar catalán e italiano le permite ampliar horizontes profesionales y culturales de manera significativa.

Noticias del día 10 de septiembre del 2025.

Roc destaca que su grado no limita las perspectivas laborales. Tal como explicó a RAC1, estudiar Lenguas Románicas y sus Literaturas ofrece las mismas oportunidades que una formación en filologías más tradicionales, pero con la ventaja de aprender una segunda lengua de manera profunda. Entre las salidas posibles se incluyen la enseñanza, la investigación, la traducción, la corrección de textos, la gestión cultural y la creación de contenidos literarios o editoriales.

Temas Relacionados

UniversidadesUniversidades EspañaEducaciónEducación EspañaCataluñaEstudiar en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

Las movilizaciones surgen como reacción a la reciente aprobación del presupuesto de austeridad impulsado por el dimitido primer ministro François Bayrou y rápidamente se propagaron a través de las redes sociales bajo la consigna viral “Bloquons tout!”

Dura jornada de protestas en

Un abogado explica las cosas que la gente desconoce del permiso de 5 días por la hospitalización de un familiar: “Es importante tenerlo claro para ejercer tu derecho”

El letrado explica que es posible acompañar a la persona incluso si necesita reposo en su domicilio, siempre y cuando esté dentro del periodo estipulado. Más allá de ese tiempo, sería necesario hablar con la empresa

Un abogado explica las cosas

El “truco de la abuela” para que los plátanos duren más tiempo

Estos son los pasos que debes seguir

El “truco de la abuela”

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

Las jubiladas suelen retirarse del mundo laboral 10 meses después que los hombres, en parte por las trayectorias profesionales más cortas y discontinuas de las trabajadoras, asociadas a pausas forzadas vinculadas a los cuidados familiares

La brecha de género en

La ciudad de lujo con rascacielos y cocodrilos que ahora está abandonada: 85.000 millones de euros tirados a la basura

Villas, torres y campos de golf permanecen vacíos en un entorno desolador, mientras el proyecto se ve lastrado por políticas chinas y la crisis inmobiliaria

La ciudad de lujo con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dura jornada de protestas en

Dura jornada de protestas en Francia en el debut de Lecornu: al menos 470 detenidos y 175.000 manifestantes en todo el país

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

ECONOMÍA

La brecha de género en

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

Multan a una empresa por simular el despido de una mujer de 62 años y que pudiera cobrar el paro: termina en multa de 7.501 euros y la devolución de ayudas

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre beber cerveza: “Puede provocar tu despido, sobre todo si estás de baja”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Jóvenes y familias con menores de Madrid podrán solicitar 88 pisos en alquiler asequible en Puente de Vallecas

DEPORTES

Una leyenda del tenis se

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”

Los ciclistas se plantan ante la sucesión de protestas pro Palestina en la Vuelta a España: si vuelve a haber un incidente no competirán