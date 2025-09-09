España

Una española que vive en Estados Unidos explica las cosas que hacía en España y ahora ya no: “Yo aquí no lo he visto”

Las diferencias entre ambos países son sustanciales, ya que no en ambos existe la misma cultura, productos y costumbres

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una española que vive en
Una española que vive en Estados Unidos explica algunas diferencias clave entre ambos países (@cristinadasendallas/TikTok)

Cuando una persona crece en un contexto concreto, es muy probable que la cultura, las costumbres y la forma de organizar la sociedad de ese determinado país acaben por moldear su personalidad y sus creencias. Por ese motivo, es frecuente que, si se muda al extranjero, deba pasar por un proceso de adaptación para acostumbrarse a ese nuevo entorno.

El tipo de ocio, los paisajes o la manera en la que se producen las relaciones sociales son algunos de los aspectos que más suelen extrañar a los recién llegados, que se enfrentan constantemente a choques culturales más o menos fuertes en función de lo diferentes que sean ambas sociedades.

Cristina, una mujer española que reside en Estados Unidos, en muchos de los vídeos de su cuenta de TikTok (@cristinadasendallas) se muestra encantada con el país en el que ahora vive. Sin embargo, destaca que existen diferencias claves entre ambos lugares que le sorprenden o que hacen que extrañe en cierta medida España, ya sea porque en Estados Unidos no es frecuente realizarlas o no existen.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

De las tapas a las fiestas de pueblo

Como muchos otros españoles que se han mudado al extranjero, Cristina hace referencia a una cultura en torno a los bares y restaurantes que marca un aspecto muy importante del país. Así, las tapas, la sobremesas y las terrazas son fundamentales en el ocio y la gastronomía españolas.

“Cómo echo de menos las tapas”, señala la creadora de contenido, pues, aunque en Estados Unidos hay restaurantes con comida típica de España, señala que “la materia prima no es la misma”. En este sentido, la sobremesa también le parece una diferencia clave: “Nosotros en España terminamos de comer, tenemos que pedir el postre, nos tenemos que tomar nuestro café... Aquí, antes de que te den la opción de pedirte el postre, ya te han traído la cuenta”.

Tampoco hay una cultura que gira en torno a acudir a establecimiento para tomar un refresco, una cerveza o una copa de vino: “Eso aquí yo no lo he visto tanto”. Más bien, “sales a comer”. A lo que añade que no es frecuente que junto a la consumición te pongan un pincho.

Varias personas sentadas en terrazas
Varias personas sentadas en terrazas en la plaza dels Àngels del Raval, a 4 de agosto de 2022, en Barcelona (David Zorraquino/Europa Press)

La española también destaca que no es demasiado frecuente “salir a pasear” simplemente por el mero deseo de caminar. Otros usuarios que también residen en Estados Unidos han señalado en sus vídeos que las distancias en el país suelen ser muy grandes, lo que provoca que tener un coche sea imprescindible.

Además, Cristina menciona que es frecuente que, cuando los niños tienen una playdate (una cita para jugar), “sabes muy bien a la hora que lo dejas y a la hora que lo recoges”, pues se acuerda con bastante precisión el momento en el que hay que ir a recogerlo.

Otro de los aspectos que la española destaca que no es tan frecuente en Estados Unidos, mientras que en España sí, son las fiestas de pueblo que duran varios días, incluso una semana: “Aquí he visto festividades de un día, pero el momento de fiesta de pueblo, peñas..., por lo menos aquí no lo he visto, aunque no generalizo a todo Estados Unidos”.

También se ha referido a ciertos productos gastronómico, como las barras de pan crujientes tan importantes para la comida en España: “Me choca mucho”, destaca la mujer. “Yo aquí todavía no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, que me lo diga”.

Por último, aunque sin querer meterse demasiado en un tema tan polémico, una de las diferencias más grandes que ha destacado es la sanidad, en en Estados Unidos no es pública: “Son formas diferentes de organizarse la forma de vivir”. De hecho, Cristina destaca que irte a vivir a un país diferentes es bonito precisamente porque “te abre la mente un montón y ves otras formas de organizarse la vida”: “Yo se lo recomiendo a todo el mundo”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTok EspañaTikTokEstados UnidosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

El atractivo del oro como refugio frente a la inflación convive con algunos riesgos poco visibles: comisiones disfrazadas, reglas fiscales estrictas y dudas sobre su custodia segura

Andrés Millán, abogado, sobre el

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

La permanencia injustificada en el carril izquierdo constituye una infracción grave que conlleva multas de 200 euros

¿Estás obligado a apartarte si

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Tráfico planea ampliarlos a toda la península en 2026

Radares carro, la nueva incorporación

El truco de un podólogo para aliviar el dolor de pies por una fascitis plantar: “Tiene solución, pero no con el calzado inadecuado”

El doctor Javier López enseña a través de TikTok una técnica para mitigar el dolor de esta afección

El truco de un podólogo

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Desconocer los derechos legales y las obligaciones financieras que existen al adquirir una vivienda puede generar problemas económicos graves a largo plazo

Los cuatro errores típicos al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, sobre el

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”