Una española que vive en Estados Unidos explica las cosas que hacía en España y ahora ya no: “Yo aquí no lo he visto”

Una española que vive en Estados Unidos explica algunas diferencias clave entre ambos países (@cristinadasendallas/TikTok)

Cuando una persona crece en un contexto concreto, es muy probable que la cultura, las costumbres y la forma de organizar la sociedad de ese determinado país acaben por moldear su personalidad y sus creencias. Por ese motivo, es frecuente que, si se muda al extranjero, deba pasar por un proceso de adaptación para acostumbrarse a ese nuevo entorno.

El tipo de ocio, los paisajes o la manera en la que se producen las relaciones sociales son algunos de los aspectos que más suelen extrañar a los recién llegados, que se enfrentan constantemente a choques culturales más o menos fuertes en función de lo diferentes que sean ambas sociedades.

Cristina, una mujer española que reside en Estados Unidos, en muchos de los vídeos de su cuenta de TikTok (@cristinadasendallas) se muestra encantada con el país en el que ahora vive. Sin embargo, destaca que existen diferencias claves entre ambos lugares que le sorprenden o que hacen que extrañe en cierta medida España, ya sea porque en Estados Unidos no es frecuente realizarlas o no existen.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

De las tapas a las fiestas de pueblo

Como muchos otros españoles que se han mudado al extranjero, Cristina hace referencia a una cultura en torno a los bares y restaurantes que marca un aspecto muy importante del país. Así, las tapas, la sobremesas y las terrazas son fundamentales en el ocio y la gastronomía españolas.

“Cómo echo de menos las tapas”, señala la creadora de contenido, pues, aunque en Estados Unidos hay restaurantes con comida típica de España, señala que “la materia prima no es la misma”. En este sentido, la sobremesa también le parece una diferencia clave: “Nosotros en España terminamos de comer, tenemos que pedir el postre, nos tenemos que tomar nuestro café... Aquí, antes de que te den la opción de pedirte el postre, ya te han traído la cuenta”.

Tampoco hay una cultura que gira en torno a acudir a establecimiento para tomar un refresco, una cerveza o una copa de vino: “Eso aquí yo no lo he visto tanto”. Más bien, “sales a comer”. A lo que añade que no es frecuente que junto a la consumición te pongan un pincho.

Varias personas sentadas en terrazas en la plaza dels Àngels del Raval, a 4 de agosto de 2022, en Barcelona (David Zorraquino/Europa Press)

La española también destaca que no es demasiado frecuente “salir a pasear” simplemente por el mero deseo de caminar. Otros usuarios que también residen en Estados Unidos han señalado en sus vídeos que las distancias en el país suelen ser muy grandes, lo que provoca que tener un coche sea imprescindible.

Además, Cristina menciona que es frecuente que, cuando los niños tienen una playdate (una cita para jugar), “sabes muy bien a la hora que lo dejas y a la hora que lo recoges”, pues se acuerda con bastante precisión el momento en el que hay que ir a recogerlo.

Otro de los aspectos que la española destaca que no es tan frecuente en Estados Unidos, mientras que en España sí, son las fiestas de pueblo que duran varios días, incluso una semana: “Aquí he visto festividades de un día, pero el momento de fiesta de pueblo, peñas..., por lo menos aquí no lo he visto, aunque no generalizo a todo Estados Unidos”.

También se ha referido a ciertos productos gastronómico, como las barras de pan crujientes tan importantes para la comida en España: “Me choca mucho”, destaca la mujer. “Yo aquí todavía no lo he encontrado. Si alguien lo ha encontrado, que me lo diga”.

Por último, aunque sin querer meterse demasiado en un tema tan polémico, una de las diferencias más grandes que ha destacado es la sanidad, en en Estados Unidos no es pública: “Son formas diferentes de organizarse la forma de vivir”. De hecho, Cristina destaca que irte a vivir a un país diferentes es bonito precisamente porque “te abre la mente un montón y ves otras formas de organizarse la vida”: “Yo se lo recomiendo a todo el mundo”.