Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Una española que vive en Finlandia confiesa que su estilo de vida ha mejorado desde que vive allí. Sale antes del trabajo y dispone de más tiempo para si misma (Freepik)

Todo el mundo se lo pregunta alguna vez en la vida, ¿cómo cambiarían las cosas si de repente viviese en otro sitio? ¿Sería más feliz? ¿Me adaptaría a su estilo de vida? Muchos son los que, llevados por una oportunidad laboral o académica, o simplemente una voluntad de cambio, deciden ir a vivir fuera de España. Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, e incluso el norte de Europa. Este último es el caso de Nerea, una arquitecta española que, según avanza El Confidencial, lleva cuatro años viviendo y trabajando en Finlandia. Lo que en un primer momento comenzó por ser una estancia temporal, terminó por convertirse en su día a día. “Me encanta la vida que tengo aquí”, confirma en un vídeo de TikTok, donde documenta su cotidianeidad en el país europeo. Si bien es cierto que los comienzos en un país extranjero siempre son difíciles -un nuevo idioma, una nueva cultura, comenzar de cero- Nerea encontró en Finlandia un estilo de vida que le cautivó por completo. Lo que más le atrajo de esta forma de entender el día a día fue la capacidad de los finlandeses de conciliar tiempo libre y trabajo de una forma amable, priorizando la autonomía de cada persona.

Esta es la rutina de Nerea en Finlandia

En TikTok (@nereabartolome_) documenta su vida, enseñando su rutina diaria, la perfecta simbiosis entre trabajo y cuidado personal. En Finlandia amanece muy pronto, sobre las 5:30, y anochece a las 9:30. Esto hace que a las siete y media ya se encuentre de camino al trabajo, dispuesta a comenzar su mañana con energía. En consecuencia, a diferencia de lo que sucede en España, almuerzan mucho más temprano. En vez de a las 14:00, a las 12:30 hace su descanso, mientras que sus compañeros lo hacen a las 11:00. Esto es un elemento muy representativo de la brecha cultural entre un país y otro. Una vez terminados, continúan sus tareas laborales hasta su hora de salida, a las cuatro de la tarde.

Une española que vive en Finlandia documenta su vida por TikTok (Fuente: Perfil de TikTok de @nereabartolome_)

En cuanto a la metodología de trabajo, es otro de los aspectos que más le atraen de la cultura finlandesa. Su trabajo consiste en optimizar planos. El ambiente en la oficina destaca por su concentración. Disponen de numerosos espacios de trabajo, e incluso unos lugares diáfanos llamados “las salas de silencio” que, como su nombre indica, se caracterizan por un ambiente silencioso en el que se puede trabajar y descansar sin interrupciones.

Marcos Ginocchio en Finlandia

Este silencio también se extrapola a los entornos externos a la oficina. Según Nerea, Finlandia es un país muy silencioso, en el que amanece muy pronto. Si bien esto presenta muchas características positivas: una mayor concentración, calma, tranquilidad, por otro lado, a veces, se puede hacer cuesta arriba. “A veces siento que estoy sola en este país o que estoy en una especie de realidad virtual en la que no hay nadie por la calle”. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos pasajeros, aprecia todo lo bueno y maravilloso que tiene el país. El salir pronto de la oficina, y la importancia que dan los finlandeses al tiempo libre, (si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal) hace que se sienta en un entorno donde su tiempo es valorado. Además, terminar tan pronto sus obligaciones hace que aún le queden muchas horas de luz para disfrutar el día, sobre todo durante los meses estivales. Pasea, desconecta del trabajo, descansa y aprovecha de las infinitas posibilidades que le ofrece el país nórdico.