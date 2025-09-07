España

Una española que vive en Estados Unidos paga casi 900 dólares por un traslado en ambulancia: “No quiero imaginar lo que costará el hospital”

Cristina Fernández, creadora de contenido en Miami, detalló en TikTok la factura que recibió tras una urgencia médica

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Cristina Fernández en su vídeo
Cristina Fernández en su vídeo de TikTok (@_tainad / TikTok)

La vida cotidiana en Estados Unidos suele estar marcada por contrastes: la promesa de oportunidades convive con la realidad de un sistema sanitario que, en muchas ocasiones, sorprende a quienes llegan de países con sanidad pública. Esa sorpresa fue precisamente la que se llevó Cristina Fernández, una española afincada en Miami, cuando recibió una factura de ambulancia que decidió compartir en redes sociales.

En el capítulo de hoy de ‘Viviendo el sueño americano’ tenemos una factura del Miami Dade Fire Rescue”, comienza relatando Cristina en el vídeo publicado en TikTok que ha captado la atención de la comunidad digital. La joven explica que, hace unas semanas, sufrió una urgencia médica que le obligó a recurrir a una ambulancia para ser trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad.

El problema de salud fue resuelto con atención hospitalaria, pero la sorpresa llegó días después, cuando Cristina abrió el sobre con la factura del servicio. La cifra total ascendía a 895 dólares, unos 765 euros al cambio. Una cantidad que, en palabras de la propia afectada, resultaba difícil de asimilar: “No me quiero imaginar cuando me llegue la factura del hospital”, concluye en el vídeo, dejando entrever que los gastos sanitarios apenas comenzaban.

El desglose de los costes

La joven detalló cómo se componía esa suma final. Tan solo el hecho de utilizar la ambulancia ya suponía un coste fijo de 800 dólares. A ello se añadieron 45 dólares adicionales por las tres millas que recorrió el vehículo desde el lugar donde fue recogida hasta el hospital —unos 15 dólares por cada milla—. El servicio de monitorización cardíaca, imprescindible en una urgencia, supuso 25 dólares más, y otros 25 se facturaron por los suplementos terapéuticos que recibió durante el trayecto. Todo ello elevó la factura hasta los 895 dólares por un traslado de apenas unos minutos y las primeras pruebas médicas.

Cristina Fernández en su vídeo
Cristina Fernández en su vídeo de TikTok (@_tainad / TikTok)

Para ponerlo en perspectiva, el coste equivale a unos 12 euros por cada 1,6 kilómetros recorridos, además del precio añadido de la asistencia básica que recibió antes de llegar al hospital.

Más allá de una anécdota personal

La publicación de Cristina no tardó en viralizarse, generando un aluvión de reacciones entre quienes, desde España y otros países europeos, comparaban la situación con el modelo sanitario público de sus territorios. Muchos de los comentarios expresaban incredulidad por el precio de un servicio de emergencia tan básico, mientras que otros usuarios residentes en Estados Unidos corroboraban que esta realidad es habitual en el país norteamericano.

Cristina Fernández, con más de 13.000 seguidores en TikTok, suele dedicar parte de su contenido a mostrar las diferencias entre la vida en España y en Estados Unidos. En esta ocasión, lo que comenzó como un episodio personal terminó convirtiéndose en un espejo de la cara más dura del llamado “sueño americano”: la fragilidad económica ante una emergencia médica.

Aunque la experiencia relatada por Cristina es individual, su caso se suma a un sinfín de testimonios que circulan en internet y en los medios de comunicación sobre la dificultad de afrontar gastos médicos en Estados Unidos.

El vídeo de Cristina ha conectado con una audiencia amplia precisamente porque traduce en cifras lo que muchas veces se cuenta en abstracto: la precariedad a la que se enfrentan quienes necesitan atención médica sin disponer de una cobertura completa o con pólizas que dejan fuera servicios esenciales.

La familia que gastó 50.000 euros en clínicas privadas porque la sanidad pública rechazó tratar a su hija anoréxica.

Mientras aguarda la factura final del hospital, la creadora de contenido ha puesto sobre la mesa una cuestión que trasciende su historia personal y que toca de lleno la vida de millones de personas: qué significa enfermar en un país donde la atención sanitaria puede convertirse en una carga económica difícil de asumir.

Temas Relacionados

Sanidad PúblicaEstados UnidosTikTokRedes socialesSanidadSanidad EspañaDineroFacturasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Borja Yus, entrenador personal, desmiente el mito de perder masa muscular tras unas semanas sin ir al gimnasio: “No es músculo lo que estás perdiendo”

A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido explica que la memoria muscular facilita la recuperación tras las interrupciones del entrenamiento habitual

Borja Yus, entrenador personal, desmiente

Zumo de limón: propiedades y beneficios, según una doctora

Esto es lo que debes que tener en cuenta a la hora de consumirlo

Zumo de limón: propiedades y

Un cirujano es condenado a dos años de cárcel por amputarse sus dos piernas para estafar al seguro y por un fetiche sexual

Neil Hopper, cirujano vascular del NHS y experto en amputaciones, pasó por el quirófano para amputarse las dos piernas y más adelante reclamó indemnizaciones millonarias

Un cirujano es condenado a

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

La jubilación en España va a experimentar uno de los cambios más relevantes de las últimas décadas

Un abogado explica cómo van

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Noam Yaron buscó en agosto el récord mundial en aguas abiertas. No lo consiguió

El nadador que estuvo 102
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autocar con unos 60

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

ECONOMÍA

Un abogado explica cómo van

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

El Pozo, Noel, Campofrío y Sánchez Romero Carvajal: las empresas españolas afectadas por los aranceles de China contra el cerdo europeo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026