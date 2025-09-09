Italia multa a Ryanair con 1,3 millones de euros por obstruir una investigación de abuso de mercado con las agencias de viaje

La multa corresponde al 0,01% de su facturación global, que en 2024 fue de 13.440 millones de euros

Tras dos años de investigación, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia decidió sancionar a la compañía de vuelos Ryanair con 1.344.400 euros por dificultar una investigación sobre sus prácticas comerciales con las agencias de viajes locales. La autoridad italiana alegó que la aerolínea irlandesa limitaba la venta de billetes a través de operadores turísticos, tanto de manera física como online, para favorecer a sus propios canales de venta.

Así, el órgano regulador italiano publicó en su boletín oficial la resolución en la que alegaba que la agencia de vuelos proporcionó “información inexacta, incompleta o engañosa”, por lo que incumplió con su obligación de colaborar con el proceso de investigación. La AGCM solicitó durante la indagación a la aerolínea planes de negocio y documentos estratégicos para evaluar si Ryanair abusaba de su posición dominante en el mercado italiano. Tras la petición, la empresa irlandesa respondió que no disponían de la documentación solicitada, alegando que las decisiones de al compañía se tomaban de manera “dinámica”.

El argumento de Ryanair resulto ser una simple excusa. Tras una inspección de su sede en Dublín, realizada en marzo de 2024, la agencia estatal encontró documentación que contradecía lo declarado por la compañía. El ente regulador concluyó que la empresa había obstruido la investigación y calificó su conducta como “negligencia grave”, imponiéndole una multa del 0,01% de su facturación global, que en 2024 fue de 13.440 millones de euros.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

Una multa de más de 107 millones de euros en España

Ryanair mantiene actualmente varios procedimientos judiciales en distintos países europeos. En España se encuentra en una disputa con el Ministerio de Transportes por sus políticas tarifarias y con Aena por el uso de infraestructuras y las tasas aeroportuarias. Por su parte, el Ministerio de Consumo le ha impuesto a la empresa irlandesa una multa de 107,8 millones de euros por cometer diferentes irregularidades y no respetar los derechos de los consumidores por realizar prácticas como exigir el cobro de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina, imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque u omitir información con la intención de engañar a los consumidores y la falta de claridad de los precios de sus vuelos, publicados en su página web y en la de terceros.

El ministro Pablo Bustinduy, que dirige la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, exigió recientemente al Gobierno que mantenga una postura firme ante la forma de operar de Ryanair, que tachó de “chantaje” y de un modelo de negocio que solo busca “incrementar todavía más” sus beneficios. Además, criticó que la operadora de vuelos ganase durante el primer semestre de 2025 820 millones de euros a costa de subir los preciso de los billetes “más de un 20%”.

Sobre las posibles pérdidas de llegadas si la aerolínea decide dejar de operar en el país, el ministro aseguró que España es una “potencia mundial en turismo”, por lo que “si no está interesada en operar seguramente habrá otras que sí lo estén”. “Aquí la ley se va a aplicar y no se adapta al modelo de negocio de Ryanair, por muy excéntrico y muy agresivo que sea el magnate que la dirige”, concluyó.