España

Italia multa a Ryanair con 1,3 millones de euros por obstruir una investigación de abuso de mercado con las agencias de viaje

El ente regulador aseguró que la compañía de vuelos proporcionó “información inexacta, incompleta o engañosa”, por lo que incumplió con su obligación de colaborar con el proceso indagatorio

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
La multa corresponde al 0,01%
La multa corresponde al 0,01% de su facturación global, que en 2024 fue de 13.440 millones de euros

Tras dos años de investigación, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia decidió sancionar a la compañía de vuelos Ryanair con 1.344.400 euros por dificultar una investigación sobre sus prácticas comerciales con las agencias de viajes locales. La autoridad italiana alegó que la aerolínea irlandesa limitaba la venta de billetes a través de operadores turísticos, tanto de manera física como online, para favorecer a sus propios canales de venta.

Así, el órgano regulador italiano publicó en su boletín oficial la resolución en la que alegaba que la agencia de vuelos proporcionó “información inexacta, incompleta o engañosa”, por lo que incumplió con su obligación de colaborar con el proceso de investigación. La AGCM solicitó durante la indagación a la aerolínea planes de negocio y documentos estratégicos para evaluar si Ryanair abusaba de su posición dominante en el mercado italiano. Tras la petición, la empresa irlandesa respondió que no disponían de la documentación solicitada, alegando que las decisiones de al compañía se tomaban de manera “dinámica”.

El argumento de Ryanair resulto ser una simple excusa. Tras una inspección de su sede en Dublín, realizada en marzo de 2024, la agencia estatal encontró documentación que contradecía lo declarado por la compañía. El ente regulador concluyó que la empresa había obstruido la investigación y calificó su conducta como “negligencia grave”, imponiéndole una multa del 0,01% de su facturación global, que en 2024 fue de 13.440 millones de euros.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

Una multa de más de 107 millones de euros en España

Ryanair mantiene actualmente varios procedimientos judiciales en distintos países europeos. En España se encuentra en una disputa con el Ministerio de Transportes por sus políticas tarifarias y con Aena por el uso de infraestructuras y las tasas aeroportuarias. Por su parte, el Ministerio de Consumo le ha impuesto a la empresa irlandesa una multa de 107,8 millones de euros por cometer diferentes irregularidades y no respetar los derechos de los consumidores por realizar prácticas como exigir el cobro de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina, imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque u omitir información con la intención de engañar a los consumidores y la falta de claridad de los precios de sus vuelos, publicados en su página web y en la de terceros.

El ministro Pablo Bustinduy, que dirige la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, exigió recientemente al Gobierno que mantenga una postura firme ante la forma de operar de Ryanair, que tachó de “chantaje” y de un modelo de negocio que solo busca “incrementar todavía más” sus beneficios. Además, criticó que la operadora de vuelos ganase durante el primer semestre de 2025 820 millones de euros a costa de subir los preciso de los billetes “más de un 20%”.

Sobre las posibles pérdidas de llegadas si la aerolínea decide dejar de operar en el país, el ministro aseguró que España es una “potencia mundial en turismo”, por lo que “si no está interesada en operar seguramente habrá otras que sí lo estén”. “Aquí la ley se va a aplicar y no se adapta al modelo de negocio de Ryanair, por muy excéntrico y muy agresivo que sea el magnate que la dirige”, concluyó.

Temas Relacionados

VuelosAvionesItaliaMultasRyanair

Últimas Noticias

María Muñoz, doctora, sobre el orégano: “Tienes un pequeño botiquín en la despensa sin saberlo”

Descubre las propiedades de esta planta medicinal

María Muñoz, doctora, sobre el

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 9 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Andrés Millán, abogado, sobre el precio de la vivienda: “El problema es que los políticos no tienen ningún incentivo real para cambiar eso”

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para la juventud en España, tanto para aquellos que buscan alquilar como para quienes intentan comprar una propiedad

Andrés Millán, abogado, sobre el

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

El príncipe Laurent de Bélgica anuncia que tiene un hijo secreto: “Es el fruto de un camino compartido”

El hermano menor del monarca belga ha reconocido después de 25 años de sospechas la paternidad

El príncipe Laurent de Bélgica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desmantelan de la noche a

Desmantelan de la noche a la mañana un restaurante en Nigrán (Pontevedra) y dejan a sus empleados sin trabajo: no hay rastro del propietario

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 9 septiembre

Los milenials españoles son los que más invierten de Europa y la brecha de género se dispara: un 78% son hombres

Saturación en la red eléctrica española: el 83,4% alcanza su límite de capacidad

Vueling devuelve 1.908 euros a una mujer y su hija que quedaron varadas en Londres tras cancelarles su vuelo sin previo aviso

Una trabajadora es despedida por acceder 411 veces a las redes sociales en su horario laboral: la Justicia lo confirma por “falta muy grave”

DEPORTES

Los manifestantes pro Palestina bloquean

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”