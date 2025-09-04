España

Amor de hombre: la planta que conquista hogares por su resistencia y encanto natural

Una opción ideal tanto para interiores como exteriores, perfecta para principiantes y amantes de la jardinería

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Planta amor de hombre. (Adobe
Planta amor de hombre. (Adobe Stock)

Aunque es una de las plantas más populares en balcones y salones, pocos saben que su nombre científico es tradescantia, una familia botánica con más de 70 variedades. Conocida comúnmente como “amor de hombre”, esta planta no solo destaca por sus tonos verdes, morados y plateados, sino también por su increíble facilidad de cuidado. Y quizás ahí reside su éxito: es ideal tanto para expertos como para quienes apenas comienzan a interesarse por el mundo de las plantas.

Uno de los grandes atractivos de la tradescantia es su versatilidad. Puede cultivarse en interior o exterior, adaptándose con facilidad a distintos entornos. Desde macetas colgantes en interiores hasta jardines cálidos, esta planta puede convertirse en una auténtica alfombra vegetal gracias a su crecimiento rápido y expansivo.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Luz sí, sol directo no

Aunque resistente, la tradescantia tiene necesidades claras. La luz es uno de los aspectos más importantes para su desarrollo, ya que permite que sus colores se mantengan vibrantes y sus hojas sanas. Eso sí: luz sí, pero sin sol directo, ya que puede quemar o decolorar sus hojas. En zonas frías o con temperaturas por debajo de los 12-15 ºC, es recomendable mantenerla dentro de casa.

Riego: su punto débil

A pesar de su amor por el calor, el exceso de agua es uno de los peores enemigos del “amor de hombre”. Un riego excesivo puede pudrir los tallos y generar moho grisáceo en sus hojas. Para evitarlo, lo ideal es regar dos veces por semana en verano y reducir la frecuencia a una vez cada diez días durante el invierno. Además, es fundamental contar con un buen drenaje para evitar encharcamientos.

Si notas signos de humedad excesiva, como tallos blandos o manchas en las hojas, actúa rápido: poda las partes afectadas y ajusta el riego. Con estos cuidados básicos, la tradescantia seguirá creciendo con fuerza.

Abono, poda y vigilancia contra plagas

Planta amor de hombre. (Adobe
Planta amor de hombre. (Adobe Stock)

Durante la primavera, es recomendable abonar cada dos semanas con un fertilizante líquido para plantas verdes, siempre diluido en el agua de riego. Y aunque cueste, una poda a ras de suelo al inicio de la temporada puede hacer maravillas: elimina partes improductivas y estimula un crecimiento más denso y vigoroso.

Respecto a las enfermedades, la tradescantia no suele dar problemas. Sin embargo, sí puede verse afectada por plagas comunes como el pulgón, la cochinilla o la araña roja. La solución pasa por aplicar un insecticida adecuado si detectas la presencia de estos visitantes indeseados.

¿Dónde lucir una ‘tradescantia’?

Gracias a su naturaleza adaptable, la tradescantia puede decorar desde una estantería en casa hasta una rocalla en el jardín. En zonas cálidas, resulta perfecta como planta cubresuelos, mientras que en climas fríos puede alegrar cualquier rincón interior con sus colores y su frondosidad. También se adapta muy bien a maceteros colgantes, donde sus tallos pueden caer con gracia.

La planta “amor de hombre” es un claro ejemplo de cómo una especie sencilla puede tener un gran impacto decorativo y emocional. Fácil de cuidar, visualmente atractiva y resistente: la tradescantia sigue siendo la elección favorita de muchos amantes de la jardinería… incluso si aún no recuerdan su verdadero nombre.

Temas Relacionados

PlantaPlantasPlanta Amor de HombreJardínJardineríaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La número dos de Reino Unido, señalada por la compra fraudulenta de una vivienda: pagó menos impuestos y usó la indemnización sanitaria de su hijo con discapacidad

La ministra de vivienda, Angela Rayner, atribuye este error a un mal asesoramiento legal. La ministra insiste en que notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes

La número dos de Reino

Ni salteadas ni con tomate: esta ensalada es la mejor receta para disfrutar de las judías verdes y aprovechar todos sus beneficios

El presentador y cronista culinario francés Laurent Mariotte recomienda esta ensalada de judías verdes con higos, una receta fresca y original para despedir el verano

Ni salteadas ni con tomate:

Montoya regresa a Telecinco, dos meses después de su retiro voluntario: su papel en ‘Supervivientes All Stars 2′

El que fuera concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ regresará a Mediaset tras haber desaparecido de los medios de comunicación

Montoya regresa a Telecinco, dos

Pablo Barrecheguren, neurocientífico, sobre la importancia del sueño: “El alcohol es malísimo para dormir. La calidad del sueño es un desastre”

El experto resalta en una charla la importancia de un buen descanso nocturno

Pablo Barrecheguren, neurocientífico, sobre la

Save the Children alerta de que 260.000 adolescentes podrían abandonar la ESO este curso: la pobreza repercute en su rendimiento y permanencia

España mantiene una de las tasas más altas de abandono escolar temprano en la Unión Europea con un 13%, cifra que apenas ha mejorado desde 2021

Save the Children alerta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios helicópteros Pegasus de la

Varios helicópteros Pegasus de la DGT no están en funcionamiento y este es el motivo

Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Francisco Rodríguez, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: “Los precios están en máximos y recuerdan a 2008”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de agosto

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de septiembre

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta