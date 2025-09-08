Una pareja australiana compra un palacio francés por 1,2 millones de dólares: ahora piden dinero a desconocidos para restaurarlo

Felicity Selkirk y Tim Holding en Château de Purnon (chateaupurnon)

Después de que Felicity Selkirk y su esposo, el ex político Tim Holding, adquirieran una mansión de 105 habitaciones en el oeste de Francia, la pareja australiana se ha visto obligada a buscar apoyo financiero externo para llevar a cabo su restauración. La compra del complejo se une al auge de compradores extranjeros que se lanzan a salvar castillos en territorio francés, un fenómeno explorado de forma reciente por el programa Dateline.

Según ha relatado el programa, Holding optó, junto a Felicity, por mudarse de Australia a París en busca de un ritmo de vida diferente, tras dejar la política en 2013. Después de unos meses revisando propiedades, ambos se encontraron con el Château de Purnon en Verrue. La venta se realizó en 2020 por 1,2 millones de dólares australianos, una cifra que está muy por debajo del valor promedio de una vivienda en Sídney, ahora estimado en 1,7 millones de dólares.

Sin embargo, la residencia, protegida como monumento histórico por el Ministerio de Cultura francés, necesitaba reparaciones urgentes. “Los lugareños pensaron que estábamos locos cuando llegamos por primera vez”, relata el expolítico. “El techo tenía goteras y el agua entraba constantemente, así que movíamos cubos de un lado a otro para intentar proteger el castillo lo mejor posible”, comienza a relatar para el programa francés.

Un desafío monumental y la ayuda inesperada de miles de seguidores

Debido a ello, las primeras reparaciones se concentraron en el techo, una tarea que implicó múltiples trámites y un gasto considerable. No fue hasta 2024, cinco años después de la adquisición, que lograron que la propiedad quedase impermeabilizada y pudieron iniciar las obras interiores. Según admite la pareja, su mayor objetivo es preservar la propiedad y la arquitectura histórica, ya que “no es posible hacer todo lo que hay que hacer aquí durante nuestra vida”, reconoce Selkirk. “Lo que podemos hacer es asegurarnos de ahorrar y proteger todo lo que podamos durante nuestra vida; ese será nuestro legado”, expresa.

De este modo, con solo seis habitaciones rehabilitadas, la magnitud del proyecto ha llevado al matrimonio a documentar sus avances y dificultades en un canal de YouTube, donde pronto sumaron casi 300.000 suscriptores. Así, lo que empezó como una vía para mantener informados a familiares y amigos australianos, terminó por convertirse en una fuente sustancial de recursos económicos: “Nunca vinimos aquí con la esperanza de jugar a los Lords y las Ladies”, aclara Holding.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, la pareja explicó que la primera fase de restauración costará entre 2,7 y 2,8 millones de euros (alrededor de 4,8 a 4,9 millones de dólares australianos). Además de enfrentar los altos costes de reparación, toda intervención debe ajustarse a las regulaciones estrictas para este tipo de patrimonio. De acuerdo con Dateline, el presupuesto nacional de restauración en Francia es de 326 millones de euros anuales, incluyendo una subvención regional que puede alcanzar el 40 % para bienes patrimoniales. Sin embargo, el apoyo económico no proviene solo del Estado. La pareja también emplea las suscripciones de su canal y acuerdos con marcas para obtener los fondos necesarios. Quienes contribuyen reciben acceso a videos exclusivos y seguimiento personalizado de los progresos en el castillo, detalló la cadena SBS On Demand.

“Hay mucha emoción en esta comunidad por el castillo. Es algo que viene de lejos, y hay mucha emoción por nosotros y por lo que hacemos”, detalla Selkirk. Asimismo, la integración con los vecinos ha sido gradual, hasta el punto de que el alcalde ofició la boda de la pareja en el propio Château de Purnon durante este año. “Nos hemos comprometido con este proyecto; aquí estamos integrados a la sociedad”, enfatizó Selkirk en una de las grabaciones. “Y así, nuestra vida gira en torno a Purnon y a que nuestro trabajo allí sea un éxito”, afirma.

El fenómeno de australianos y extranjeros restaurando castillos

El caso de Selkirk y Holding refleja una tendencia en auge y ha llamado la atención de agentes como Ben Ashcroft-Dinning, australiano residente en Francia y dedicado a asesorar a compradores extranjeros. “Sinceramente, pensé que sería un grupo de Facebook muy pequeño y especializado, al que muy poca gente se uniría”, admite al referirse a la comunidad online que ya supera los 100.000 miembros interesados en adquirir castillos franceses.

Según el experto, el mercado inmobiliario australiano impulsa este tipo de inversiones: estas propiedades son “bastante lujosas, pero en realidad son mucho más asequibles de lo que se piensa, especialmente en comparación con los precios de las casas en Melbourne y Sydney”. Hay cerca de 45.000 castillos en Francia; muchos permanecen dentro de familias francesas, pero el costo de mantener estas propiedades lleva a algunos a buscar compradores extranjeros. Algo que plataformas como Propriétés Le Figaro confirman: más de 1.000 castillos están actualmente en venta en el país, y una treintena figura por debajo del millón de dólares.

No obstante, este fenómeno no está exento de riesgos. La experiencia de Saint-Blancard, una aldea de 350 habitantes en el sur de Francia, ilustra las consecuencias de inversiones fallidas. Allí, el castillo local permanece abandonado tras ser adquirido por un comprador extranjero. “Las familias de Saint-Blancard, nuestros antepasados, participaron en la vida del castillo. Es nuestro patrimonio. No está escondido en un bosque. Estamos en el corazón del pueblo”, declara una vecina llamada Sandrine a Dateline.

El deterioro ha llevado a las autoridades francesas a buscar alternativas, desde restringir la venta de estos inmuebles hasta destinar ingresos de la Lotería del Patrimonio, creada en 2018, a la restauración. El Ministerio de Cultura ya ha recaudado más de 155 millones de euros por este medio y ha apoyado 950 proyectos patrimoniales, aunque los fondos resultan limitados en comparación con el volumen de inmuebles.

“El Estado no es un pozo sin fondo con bolsillos sin fondo”, sentencia el arquitecto patrimonial Frédéric Didier al programa. Para el especialista, la propiedad particular y, a menudo, extranjera resulta cada vez más importante. Según Didier, se necesita convicción para salvar cada castillo: “Debemos actuar como si, con cada destrucción, con cada pérdida, fuera como si estuviéramos amputando algo que nos pertenece a todos”, insiste.