Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Varias personas junto al autobús con impactos de bala en el lugar del ataque en Jerusalén, a 8 de septiembre de 2025. (REUTERS/Ammar Awad)

Yaakov Pinto, un español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, es uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén, según ha confirmado EFE con fuentes consulares y familiares.

Pinto, que se acababa de casar, murió en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años. Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro de unos 50.

*Información elaborada por EFE.