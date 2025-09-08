España

El gimnasio no retrasa el crecimiento de los adolescentes, según un pediatra: “Contribuye a mejorar la calidad muscular”

El doctor José Manuel Moreno defiende el entrenamiento de fuerza bajo supervisión para adolescentes

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
El doctor José Manuel Moreno
El doctor José Manuel Moreno defiende el entrenamiento de fuerza bajo supervisión para adolescentes. (Montaje Infobae)

Ir al gimnasio está de moda. Son más de 5 millones los españoles inscritos en estos centros deportivos con el objetivo de mejorar su salud física, pero a diferencia de otras épocas, en este momento sí que acuden a entrenar: tan solo el 5% paga la cuota y no va.

Las redes sociales han tenido mucho que ver en este empuje. El contenido fitness prolifera en estas plataformas, con influencers que animan a hacer deporte y comer sano, algunos con consejos más adecuados que otros. Estos mensajes llegan sobre todo a la población joven, que también muestra su interés por acudir a levantar pesas. Pero, ¿es adecuado para los adolescentes apuntarse a un gimnasio? Según el doctor José Manuel Moreno, codirector del departamento de Pediatría en Clínica Universidad de Navarra, la respuesta es sí.

El médico explica que “durante mucho tiempo, los pediatras decíamos que no, que los ejercicios de resistencia, entre otros, ir al gimnasio, cargar con pesas, etcétera, podían afectar el crecimiento”, pero la evidencia científica ha cambiado. “Hacer ejercicios de resistencia, si se hace de una forma ponderada, si se hace con un adecuado asesoramiento, contribuye a mejorar la calidad muscular, a mejorar la agilidad, a mejorar el desarrollo de lo que ahora decimos el desempeño, y entra perfectamente dentro de las recomendaciones de que cualquier niño o cualquier adolescente debe hacer al menos sesenta minutos diarios de actividad física intensa. Y los ejercicios de resistencia tienen un claro lugar dentro de esta planificación de actividad física para todos nuestros jóvenes", asegura en un vídeo difundido por la Clínica Universidad de Navarra.

¿Qué ha cambiado?

Según indica la Clínica Universidad de Navarra, antes se pensaba que las pesas frenaban el crecimiento. Sin embargo, recientes investigaciones científicas han rebatido esta creencia. Por ejemplo, la American Academy of Pediatrics señaló en un informe de junio de 2020 que los programas de entrenamiento bien diseñados no afectan de forma negativa al crecimiento lineal, a la salud del cartílago de crecimiento ni al sistema cardiovascular de niños y adolescentes.

Años antes, en 2009, un estudio publicado en Sports Health concluyó que las lesiones relacionadas con el entrenamiento de fuerza en jóvenes se debían principalmente al mal uso del equipamiento, por no trabajar con el peso adecuado, por carecer de una técnica correcta o no contar con la supervisión de un adulto cualificado, no por el ejercicio en sí. Por tanto un ejercicio bien guiado y adaptado a la fisiología de los adolescentes termina siendo beneficioso para su salud física, como demostró un estudio de 2016 publicado en Frontiers in Physiology. La investigación concluyó que el entrenamiento de resistencia en personas jóvenes reporta beneficios a largo plazo en su salud y rendimiento deportivo, pues favorece la adaptación neuromuscular.

Noticias del día 08 de septiembre del 2025

Desde la Clínica Mayo, explican que el entrenamiento de fuerza en adolescentes mejora su fuerza y resistencia muscular, aumenta la densidad ósea, fortalece las articulaciones y ayuda con el control del peso. Todo ello puede tener un impacto positivo en la autoestima y la imagen corporal, así como disminuir el riesgo de lesiones en otras actividades deportivas.

Cómo entrenar fuerza siendo adolescente

Según la Clínica Mayo, el enfoque en esta etapa debe dejar de lado los levantamientos máximos o la competencia, y centrarse en el aprendizaje de técnicas correctas con cargas ligeras. Así, en vez de lanzarse a las pesas, es importante comenzar el entrenamiento con el propio peso corporal, incorporando bandas elásticas o pesos livianos, y priorizando el número de repeticiones frente a la cantidad de peso.

La guía médica enfatiza la necesidad de supervisión por parte de adultos o profesionales capacitados para corregir posturas y evitar sobrecargas, así como realizar un calentamiento previo al ejercicio y permitir días de descanso que favorezcan la recuperación muscular.

Temas Relacionados

DeporteGimnasios EspañaSalud InfantilEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un pueblo gallego rompe su propio récord con la tortilla más grande del mundo: 17.000 huevos, 2.000 kg de patatas y una sartén de 6 metros

En total, esta inmensa tortilla de patatas ha pesado 10 toneladas y ha alimentado a 12.000 vecinos

Un pueblo gallego rompe su

Un psicólogo infantil explica cómo ayudar a los hijos a construir amistades: “Si para estar con ellos tienes que perder tu esencia, no son tus amigos”

Javier de Haro expone cinco lecciones esenciales para que los niños aprendan a valorar la autenticidad, la calidad y el respeto en sus relaciones

Un psicólogo infantil explica cómo

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

Frente al fenómeno de la despoblación han surgido iniciativas económicas para alentar la llegada de nuevos ciudadanos. Este es el caso del Valle del Rabino, un municipio en el que nadie quería vivir y ahora atiende numerosas solicitudes

El pueblo en el que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pueblo en el que

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”