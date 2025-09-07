España

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

La jubilación en España va a experimentar uno de los cambios más relevantes de las últimas décadas

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Un abogado explica cómo van
Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026. (Montaje Infobae España / TikTok/Canva)

La jubilación en España va a experimentar uno de los cambios más relevantes de las últimas décadas. Las modificaciones legales que se pondrán en marcha el año que viene afectarán a millones de trabajadores, que deberán adaptarse a nuevas condiciones para acceder a su pensión. Además, el debate sobre la viabilidad financiera de las pensiones públicas y el impacto de las reformas forma parte de la agenda pública actual.

Por esto, el abogado laborista Víctor Arpa (@abogadovictorarpa en TikTok), ha explicado en uno de sus últimos vídeos de redes sociales las novedades que se introducirán a partir de 2026. Según sus declaraciones, una de las modificaciones centrales será la edad de retiro ordinario. “En 2026 cambian las reglas de la jubilación en España y es importante entenderlo”, advierte el jurista.

“Empieza un sistema dual con dos opciones y la Seguridad Social te aplicará la que más te beneficie”

Y es que, a partir del año que viene, la edad legal de jubilación será de 66 años y 10 meses, excepto para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización, que podrán jubilarse con 65 años. Esta distinción implica que la trayectoria laboral y la cantidad de años cotizados tendrán un papel determinante para quienes deseen adelantar el retiro sin penalizaciones.

La reforma también incide en el cálculo de la cuantía de la pensión contributiva, que hasta ahora se basaba en los últimos 25 años cotizados. Con la entrada en vigor del nuevo modelo, los trabajadores estarán sujetos a un sistema dual, tal como destacó el abogado: “Hasta ahora se miraban siempre los últimos 25 años cotizados. A partir de 2026, empieza un sistema dual con dos opciones y la Seguridad Social te aplicará la que más te beneficie”. Este mecanismo significa que la Seguridad Social establecerá automáticamente la alternativa que brinde mayor ventaja para el interesado.

Trabajador de más de 65
Trabajador de más de 65 años que retrasa su jubilación (Canva)

El nuevo esquema propone dos fórmulas: la primera mantiene el método actual de tomar como referencia los 25 años previos a la jubilación. La segunda opción consistirá en “usar los mejores 27 años dentro de los últimos 29”, afirma Arpa.

Así, si durante la carrera laboral el empleado ha tenido periodos de salarios bajos, desempleo o lagunas de cotización, los años menos favorables podrán descartarse del cálculo final. “Esto significa que si en tu carrera laboral has tenido algunos años peores con salarios bajos o desempleo, esos años podrán quedar fuera, lo que permitirá que la pensión sea más alta”, detalla el abogado en la plataforma TikTok.

“Jubilarse será un poco más tarde, pero el cálculo será más flexible y más justo”

Otro de los elementos clave de la reforma al sistema de pensiones será la actualización de la base máxima de cotización. Según la previsión legal, “la base máxima de cotización seguirá aumentando cada año con la inflación más uno coma dos puntos adicionales”, según expuso Arpa. Es decir, la cantidad máxima sobre la que se calcula la aportación a la Seguridad Social se incrementará de forma progresiva, lo que repercutirá de forma directa en quienes reciben los salarios más elevados.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Además, se incorpora la denominada cuota de solidaridad, una aportación adicional para los trabajadores cuyos sueldos superen la base máxima de cotización. “Se aplicará la cuota de solidaridad, una aportación extra sobre los sueldos que superan la base máxima, que empezó en 2025 con un uno por ciento y subirá progresivamente hasta el seis por ciento en 2045”. Este recargo busca reforzar los ingresos del sistema y responde a la intención gubernamental de aumentar la recaudación entre quienes perciben mayores ingresos.

Otra de las medidas destacadas es la continuidad del mecanismo de equidad intergeneracional, que supone una sobrecotización destinada a fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. “Seguirá vigente el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un recargo en las cotizaciones que crece poco a poco hasta 2029, con el objetivo de reforzar la hucha de las pensiones”, describe el especialista.

El abogado concluye explicando que “jubilarse será un poco más tarde, pero el cálculo será más flexible y para muchos más justo, porque permitirá escoger los mejores años de cotización”.

Temas Relacionados

JubilaciónPensionistasJubilación en EspañaPensiones EspañaPensionesSeguridad Social EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Borja Yus, entrenador personal, desmiente el mito de perder masa muscular tras unas semanas sin ir al gimnasio: “No es músculo lo que estás perdiendo”

A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido explica que la memoria muscular facilita la recuperación tras las interrupciones del entrenamiento habitual

Borja Yus, entrenador personal, desmiente

Una española que vive en Estados Unidos paga casi 900 dólares por un traslado en ambulancia: “No quiero imaginar lo que costará el hospital”

Cristina Fernández, creadora de contenido en Miami, detalló en TikTok la factura que recibió tras una urgencia médica

Una española que vive en

Zumo de limón: propiedades y beneficios, según una doctora

Esto es lo que debes que tener en cuenta a la hora de consumirlo

Zumo de limón: propiedades y

Un cirujano es condenado a dos años de cárcel por amputarse sus dos piernas para estafar al seguro y por un fetiche sexual

Neil Hopper, cirujano vascular del NHS y experto en amputaciones, pasó por el quirófano para amputarse las dos piernas y más adelante reclamó indemnizaciones millonarias

Un cirujano es condenado a

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Noam Yaron buscó en agosto el récord mundial en aguas abiertas. No lo consiguió

El nadador que estuvo 102
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autocar con unos 60

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

ECONOMÍA

El Pozo, Noel, Campofrío y

El Pozo, Noel, Campofrío y Sánchez Romero Carvajal: las empresas españolas afectadas por los aranceles de China contra el cerdo europeo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

Los mejores bancos extranjeros para abrir una cuenta desde España

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026