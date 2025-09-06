España

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La 6/49 realiza tres sorteos
La 6/49 realiza tres sorteos a la semana (Infobae)

En Cataluña existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la 6/49 que realizó su más reciente sorteo. Estos son los números ganadores de este sábado 6 de septiembre, publicados por Loterías de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

Ganadores de la 6/49

Fecha: 6 de septiembre.

Combinación ganadora: 3, 7, 8, 14, 17, 19.

Complementario: 16.

Reintegro: 0.

Joker: 8, 2, 3, 0, 1, 2.

La lista de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

¿No sabes como cobrar tu
¿No sabes como cobrar tu premio de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay diversas modos de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no rebasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que alcanzen los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos llevados a cabo por las Loterías de Catalunya los premios expiran 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

6/49España-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva del 6 de septiembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Resultados de Bonoloto del 6 de septiembre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto del 6

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex

Sorpresa en el Festival de Cine de Venecia: ‘Father Mother Sister Brother’ gana el León de Oro en un evento donde ‘La voz de Hind’ batió un nuevo récord

La 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concluye con sorpresas en el palmarés, ovaciones históricas y nuevos referentes del cine global

Sorpresa en el Festival de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un inspector de Policía advierte

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

EEUU rechaza el puente de Sicilia como gasto en defensa: Italia no consigue incluir obras públicas en el porcentaje pactado por la OTAN

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres autónomo o tienes una pyme con menos de 3 empleados, esto es lo que puedes conseguir totalmente gratis”

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio