Montoya cuenta que estuvo a punto de quitarse la vida tras ‘Supervivientes’: “Salí al balcón y me replanteé mi vida”

José Carlos Montoya rompe en llanto en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El rostro de José Carlos Montoya saltó a la pequeña pantalla tras su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa. Poco después, formó parte del reality El Conquistador, donde conoció a Anita Williams, con quien vivió una historia de amor. Su relación con la catalana le llevó a formar parte de La isla de las tentaciones, donde su nombre adquirió una gran fama y popularidad. El fenómeno Montoya fue tal que, incluso, Mediaset le fichó para formar parte de Supervivientes 2025, donde también tuvo un gran protagonismo.

Lo que nadie se esperaba era que el sevillano tomase la decisión de alejarse de los focos y de las cámaras en el debate final del formato de supervivencia. Han pasado dos meses desde entonces y, ahora, el de Utrera se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar del motivo que le llevó a alejarse de la vida pública voluntariamente. La noche de este viernes, 5 de septiembre, el andaluz ha concedido una entrevista muy personal en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta y ha hablado de un episodio que ni siquiera sus padres conocen.

El también músico, faceta profesional que ha explorado durante su retiro de los medios, ha comenzado a decir que todo cambió cuando realizó un viaje familiar con su familia. Entre lágrimas, Montoya se ha sincerado y ha confesado que aquella escapada marcó un punto de inflexión en su vida. “El límite es el límite, se me ha juntado una vorágine del éxito con una situación personal. Estás expuesto, se puede criticar”, ha expresado el sevillano, con las emociones a flor de piel al recordar aquel capítulo.

José Carlos Montoya se quiebra en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Me los llevé de vacaciones porque lo tenía pensado. Y estando ellos en la playa, me asomé al balcón, miré para abajo y me replanteé mi vida porque no le encontraba sentido. ”, ha asegurado, sin poder evitar contener las lágrimas al traer al presente ese momento. “Todo no es el éxito. Cuando yo me asomo a ese balcón, es que te lo juro... Piensas que no tienes sentido, que ya lo has hecho todo. Se ha atentado contra mi honor de una forma, se han dicho comentarios feos... Las audiencias y números no me dan la vida, lo demás viene solo y nos equivocamos y aprendemos", ha reconocido en el espacio de Telecinco, agregando que “han sido seis meses en los que no ha habido tiempo de parar o tranquilizarme”, pues nada más terminar La isla de las tentaciones se trasladó a Honduras.

José Carlos Montoya ha contado que fue tras uno de los debates de Supervivientes 2025 cuando se dio cuenta de que tenía que parar. “Siempre lo he dicho, que cuando salí quería salud y familia. Mi cabeza brotó mucho a nivel emocional, son dos programas muy repetitivos en carga emocional“, ha manifestado, asegurando que ”cuando regresé de Supervivientes yo ya no estaba bien".

Anita y Montoya en 'Supervivientes' (Mediaset)

“No tengo culpa de que eso sea así. Yo soy una persona como otra cualquiera que se enamora y que sufre situaciones como cualquier pareja, somos personas normales, pero con la diferencia de que somos públicos. Y ¿por eso nos tienen que prejuzgar?“, ha manifestado, lanzando una reflexión al público. ”Los concursos, el éxito y las audiencias están muy bien, pero eso no es la vida".

La relación de Montoya con Anita Williams

Otros de los temas que ha tocado el invitado ha sido su actual vínculo con Anita Williams, con quien rompió toda relación tras revelar su secreto mejor guardado en una de las galas finales de Supervivientes 2025. Para ello, ha dejado claro que su familia no le ha condicionado para que este no mantenga una buena relación con Anita.

“Quiero dejar claro que mi familia a mí no me condiciona para nada. Yo, aunque tenía a toda España diciéndome que no volviera con Anita, yo estaba enamorado de ella y me daba golpes con la misma piedra, pero os aseguro que mis padres a mí nunca me han dicho lo que tengo o debo que hacer", ha afirmado, con rotundidad. De esta manera, ha dejado claro que todo es decisión suya. “Siempre sentiré respeto más allá de todo. Ella ha sido parte importante de mi vida, la primera persona por la que he sentido ese amor y me quedo con lo bueno. Me han dolido mucho las cosas, como a ella las mías, y eso quedó en el pasado. Veo la vida y le deseo lo mejor, ya está“, ha zanjado.