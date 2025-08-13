España

Anita Williams aconseja a Montoya sobre su nueva profesión: “No es inteligente romper con lo que te ha dado la fama y los que te han apoyado”

La finalista de ‘Supervivientes 2025′ habla de su relación con el sevillano y sus proyectos futuros en una entrevista en exclusiva con ‘Diez Minutos’

Eveling Díaz Soriano

Anita Williams. (Instagram)
Ana Arboleda, conocida públicamente como Anita Williams, ha disfrutado de unos días de desconexión en Mallorca tras su paso por Supervivientes 2025, donde fue uno de los finalistas. Durante su paso por Honduras, coincidió con Montoya, con quien participó en La isla de las tentaciones. Si bien al inicio su relación no era la mejor, lo cierto es que en la isla de Cayos Cochinos consiguieron dejar a un lado sus diferencias. Todo cambió pocos días, en concreto en la gala final del programa de supervivencia de Telecinco, donde ella sacó a la luz el secreto mejor guardado que ambos tenían.

Aquello dinamitó la relación del andaluz y la catalana. “Aún no entiendo qué ha pasado para que haya decidido cortar toda relación”, ha admitido Anita Williams en una entrevista en exclusiva para la revista Diez Minutos y en la que, además, hace un balance de su vida personal. “Yo sé que es por lo que le decía su familia. Yo no quiero alguien así en mi vida, tan influenciable, tan cobarde...”, ha continuado detallando.

Pese a sus diferencias, lo cierto es que la de Barcelona le guarda un gran cariño al sevillano. “Yo sigo enamorada de Montoya. Pero estoy muy decepcionada. Mira, necesito apoyo psicológico. Me está ayudando mucho y se que ese tipo de relación no es buena”, ha detallado, agregando que ella es consciente de que él la quiere.

Anita y Montoya conocen los
Anita Williams también ha hablado de la nueva faceta de Montoya como músico. Una nueva etapa a la que ha elegido dedicarse para apartarse de la vida pública. “Montoya se quiere apartar de todo porque es muy soberbio y no acepta críticas. No tiene los pies en el suelo. Debería entender que la fama es efímera”, ha dicho, antes de lanzar un consejo al de Utrera. “Si se quiere dedicar a la música, muy bien. Pero romper con lo que te ha dado la fama y los que te han apoyado no es ni justo ni inteligente. No hay nadie que le aconseje bien”.

Anita Williams inaugurará su negocio online

Aunque Anita Williams sigue teniendo un fuerte sentimiento hacia Montoya, lo cierto es que tiene claro que no volvería a vivir una historia de amor con él. “Reitero que sigo enamorada, pero no volvería con él. Me está costando mucho volver a estar fuerte y ahora no quiero tener relación con nadie”, ha asegurad. “No tengo ganas de nada, me he hecho asexual (risas), en serio, no me apetece tener relación con nadie. Me escriben por redes hombres superatractivos y o no contesto o los bloqueo. No quiero tener nada con nadie. Mi única ilusión y el amor de mi vida es mi hijo”.

Mientras disfruta de su pequeño Thiago, quien actualmente tiene 4 años, Anita Williams está completamente centrada en sus proyectos profesionales. “Yo sigo con mi trabajo. Soy closet de ventas. Tengo un título universitario como comercial digital. Me ha permitido poder trabajar desde casa con mis propios horarios. Pero tengo otro proyecto que verá la luz en un par de semanas”, ha adelantado a la revista del corazón, poniendo el foco de atención en que inaugurará su propia marca de ropa, Theawline, un negocio en línea dedicado a la “ropa casual, de sudaderas, rops...”.

