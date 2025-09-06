España

Los productores de patatas franceses están desesperados por el “colapso de los precios”: algunos regalan su cosecha en lugar de venderla

La asociación que reúne a todos los productores de tubérculos en Francia pide a sus miembros rechazar los precios destructivos y resistir la tentación de vender por debajo de costes

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Tras dos años de difíciles,
Tras dos años de difíciles, se espera que producción francesa de patatas alcance los 8,5 millones de toneladas (Freepik)

Tras dos años de difíciles cosechas, se espera que esta temporada la producción francesa de patatas alcance su nivel más alto de los últimos diez años, cosechando un total de 8,5 millones de toneladas. Aunque esto en principio supone una buena noticia para este sector económico francés, lo cierto es que esta repentina abundancia ha provocado una caída en el precio de los tubérculos, que ha pasado de 150 euros por tonelada, a 15 euros en menos de un año.

La Unión Nacional de Productores de Patata, que agrupa a todos los agricultores franceses, ha considerado que este precio es “destructivo”. Además, la asociación se encuentra actualmente en conflicto con los fabricantes y la gran distribución, hasta el punto en el que muchos han tomado la decisión de renunciar a sus cosechas.

Uno de los ejemplos de estas acciones tuvo lugar en Pissos (en la región de Aquitania), donde un agricultor tomó la decisión de verter miles de toneladas de patatas en un campo, generando una montaña de este alimento. Tras ello, la noticia se viralizó en redes sociales y cientos de vecinos se acercaron para aprovechar la oportunidad. “Me voy con al menos cien kilos”, dijo uno de los residentes a un medio local. “Una bolsa cuesta entre tres y cuatro euros, y aquí las tenemos gratis, claro, es un pequeño ahorro”, declaró otro vecino de Pissos, que acudió a aprovechar esta ganancia inesperada y pudo llevarse a casa cerca de ocho kilos de tubérculos.

Estamos cosechando demasiado y el resultado es una caída bastante generalizada de los precios. Lo único positivo es que nuestra mala suerte alegra a los consumidores, ya que pueden beneficiarse de precios que no han tenido en mucho tiempo”, declaró Samuel Allix, un productor de patatas de Saint-Jean-d’Illac (Gironda), tras ser preguntado por la situación actual del sector. Otros agricultores han decidido no regalas su cosecha, pero rematarlas a precios bajos, como un kilo de patatas por 15 céntimos de euro.

Una cosecha récord que necesita controles

Varios agricultores empiezan a tirar los molinos de viento con sus tractores. (X/@ultimocolinesio)

Con un rendimiento medio estimado de 43 toneladas por hectárea, la producción nacional de patatas podría alcanzar en Francia los 8,5 millones de toneladas, lo que supone casi 900.000 toneladas más que la producción de 2024. La Unión Nacional de Productores de Patatas ha estimado que 2025 se perfila como una cosecha de producción récord para la patata de conservación en Francia.

Lo cierto es que este nivel de producción no se veía en el territorio francés desde hace una década. La explicación de esta histórica cosecha reside en la superficie dedicada al cultivo de patata, la cual ha crecido en un 25% con respecto a la de 2023, alcanzando las 197.000 hectáreas. Con esta sobreproducción, la asociación advierte que, al superar la capacidad del mercado, la rentabilidad de los productores se ve comprometida.

El contexto internacional no ayuda a aminorar las pérdidas del sector agrícola. La exportación, uno de las principales salidas de la patata francesa, se enfrenta a limitaciones de mercado, costes logísticos crecientes y tensiones geopolíticas que afectan los flujos comerciales. Así, las variedades de tubérculo de cosecha temprana han visto caer sus precios hasta casi cero euros por tonelada, una situación que la UNPT tacha de “espiral destructiva”, ya que estas condiciones debilitan de forma irreversible la cadena de valor. Por ello, la asociación llama a todos los agricultores a rechazar los precios destructivos y resistir la tentación de vender por debajo de costes, aun cuando el mercado ejerza una presión creciente.

Temas Relacionados

AgriculturaFranciaEuropaDineroEurosEspaña Noticias

Últimas Noticias

El primer negocio de Miguel Herrán rinde homenaje a ‘La Casa de Papel’: así se llama la pizzería que ha abierto en Málaga

El actor estrena en cines este mes de octubre ‘La Tregua’, dirigida por Miguel Ángel Vivas

El primer negocio de Miguel

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Francisco Rius (@metodorius en TikTok) expone los aspectos a tener en cuenta en un vídeo

Un inspector de Policía advierte

Cómo debes actuar cuando tu perro te pide comida en la mesa, según un veterinario: “Estará pendiente de ello sin molestar”

Adrián Conde da respuesta esta pregunta desde sus redes sociales (@adrianconde.vet), donde comparte consejos prácticos basados en el día a día de cualquier casa con perro

Cómo debes actuar cuando tu

Este es el nombre de niño más bonito, según un estudio: solo 62 se llaman así en España

Los nombres femeninos Sophia, Zoe y Rosie encabezan la lista de los más bellos

Este es el nombre de

Leo Harlem se retira: estas son las fechas para su espectáculo de despedida en Madrid

El cómico y actor ha anunciado que abandona los escenarios con el show ‘Hasta luego Leo’, que tendrá lugar en diciembre

Leo Harlem se retira: estas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un inspector de Policía advierte

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

PSOE y Sumar negocian aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del martes

EEUU rechaza el puente de Sicilia como gasto en defensa: Italia no consigue incluir obras públicas en el porcentaje pactado por la OTAN

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres autónomo o tienes una pyme con menos de 3 empleados, esto es lo que puedes conseguir totalmente gratis”

Cuáles son los horas más caras y las más económicos para usar la luz este domingo 7 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio