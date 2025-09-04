España

Francia se enquista y Bayrou necesita un “milagro” para ganar la moción de confianza

Agrupación Nacional y La Francia Insumisa no ocultan su intención de derrocar al líder macronista. Según las encuestas, unas nuevas elecciones no conseguirían desbloquear una mayoría absoluta a ningún partido y volvería a dejar al país en la misma situación

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El presidente de Agrupación Nacional,
El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, y la líder Marine Le Pen, a 2 de septiembre de 2025. (REUTERS/Benoit Tessier)

Semana crítica para el primer ministro francés, François Bayrou, que debe convencer a un Parlamento ingobernable para apoyar su impopular plan de recortes presupuestarios para controlar el insostenible gasto francés. Las negociaciones con los grupos políticos se encuentran estancadas, las dos fuerzas mayoritarias quieren derrocarlo el 8 de septiembre y el futuro de Francia se adentra en terreno desconocido.

La segunda potencia de la UE acumula ya los 3,3 billones de euros de deuda en el tercer trimestre de 2024, pero ni en la izquierda ni en la derecha apoyan la mano dura del actual inquilino en Matignon, cuyo gabinete gobierna en minoría y requiere de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

Bayrou quiere recortar 43.800 millones de euros en 2026 a través de recortes de miles de millones de euros en gasto social (atención médica, pensiones, empleo público). Pero la medida que más ha enfadado a los grupos políticos es la eliminación de dos días festivos para aumentar la productividad y reducir la carga de deuda.

Pese a su posible destino, Bayrou insiste en que no hay alternativa a la disciplina fiscal y en esta semana iniciado una ronde de negociaciones con todos los grupos políticos (a excepción de los ultraizquierdistas de La Francia Insumisa) para tratar de ganar la confianza en el último momento.

La clave de la ronda de conversaciones está en la posición que decida finalmente la extrema derecha de Agrupación Nacional y el Partido Socialista, cuyas abstenciones permitieron en su día la investidura de Bayrou. El único atisbo de esperanza al que se aferraba hasta ahora Bayrou era que el partido de Marine Le Pen, que se encuentra inhabilitada por la justicia francesa para presentarse a las elecciones presidenciales, no estaría dispuesta a sacrificar precipitadamente el gobierno y tener que lidiar con la gestión de los recortes, además de perder el escaño en unas futuras legislativas. En todo caso, Le Pen aspira a arrebatar el trono a Macron en 2027 .

Pero este lunes, el líder de RN, Jordan Bardella, ya dejó claro que tras las conversaciones con Bayrou “el milagro no se produjo“, haciendo casi inevitable la caída del gobierno. “Jordan y yo pedimos una disolución extremadamente rápida (del Parlamento)”, declaró Le Pen junto a Bardella en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP. “Cuanto antes volvamos a las urnas, antes tendrá Francia un presupuesto”, sentenció Bardella. Junto al partido de Jean-Luc Mélenchon, RN constituye un tercio de la Cámara legislativa.

Los socialistas ya piensan en un escenario post-Bayrou

Tras el primer tropiezo, la mirada está puesta en los Socialistas de Oliver Faure. Bayrou ha asegurado que está “dispuesto a examinar cualquier solución”, aunque continúa enrocado en la supresión de los festivos. La coalición macronista, formada por los partidos Ensemble de Gabriel Attal, Horizontes de Edouard Philippe y Los Republicanos de Bruno Retailleau han tratado de allanar el camino de las negociaciones, pero el futuro no parece alentador después de las declaraciones del secretario general de los socialistas, que ya piensa en la era post-Bayoru con un líder socialista: “Estamos, obviamente, a disposición del Jefe de Estado en cualquier momento para discutir las condiciones bajo las cuales podríamos ocupar efectivamente puestos de gobierno”, manifestó en declaraciones a los medios franceses.

Al llegar a Vietnam, Brigitte lo golpeó en el rostro

Macron ha descartado en varias ocasiones su futura dimisión y de acuerdo a los medios franceses, el jefe de Estado francés estaría buscando ya un posible sustituto antes que volver a recurrir a elecciones, que volverían a paralizar el país. Las encuestas muestran que una nueva elección legislativa en las próximas semanas no harían cambiar el escenario, ya que probablemente daría como resultado otro parlamento sin mayoría aun con un ligero aumento de Agrupación Nacional.

“Estoy convencido de que las cosas van a cambiar en los próximos once días”, aseguró el pasado viernes Bayrou, que todavía apuesta a un giro de última hora capaz de modificar la correlación de fuerzas y evitar la caída de su gobierno. Pero quedan cuatro días, no hay acuerdo y el cartel de nuevo inquilino comienza a colocarse en Matignon.

Temas Relacionados

FranciaEmmanuel MacronEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Desde agosto de 1920, cuando el fútbol de selección comenzó para España, ningún partido, ni amistoso ni de competición, ha llevado a la Roja a Bulgaria

La selección busca plantar la

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

14 aviones del 43 Grupo del Ejército de Tierra participan en la labor de extinción de los fuegos. El ministerio para la Transición Ecológica está licitando un contrato para tener una póliza que cubra los daños a terceros que puedan ocasionar durante estos arriesgados trabajos

El Gobierno contrata un seguro

Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes All Stars’: “La otra vez me equivoqué yendo, no se pueden hacer las cosas solo porque sea un trabajo”

Tras abandonar el año pasado antes de tirarse del helicóptero, la finalista de ‘Supervivientes 2023’ tendrá una tercera oportunidad en el reality de Telecinco

Adara Molinero vuelve a ‘Supervivientes

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

La visita de Robles a Berlín ha dejado conversaciones sobre este proyecto y el avión de combate europeo

Así es el nuevo misil

El restaurante ‘low cost’ de un chef con estrella Michelin en Miranda del Ebro: cocina informal y un menú por menos de 20 euros

Tostas, croquetas, ramen y tortillas con divertidas combinaciones de sabores en un local moderno e industrial firmado por un joven chef con estrella Michelin. Todo eso es Alex Cool Club, el nuevo restaurante recomendado por la guía roja

El restaurante ‘low cost’ de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno contrata un seguro

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

Así es el nuevo misil que quiere comprar España: se une a Alemania en la adquisición del Taurus Neo

Ayuso se gasta 1,9 millones en habilitar más plazas para menores mientras endurece su política migratoria para quitar votos a Vox

Patrimonio Nacional quiere comprar flores por valor de 46.000 euros para adornar los actos oficiales del rey Felipe VI

Una esteticista de baja por maternidad y posterior depresión posparto denuncia presiones para reincorporarse al trabajo y acaba despedida: la Justicia lo declara nulo

ECONOMÍA

La vuelta a la rutina

La vuelta a la rutina es casi un 3% más cara que el año pasado: estos son los alimentos que han subido de precio en el supermercado

Comprueba la lotería 6/49: resultados ganadores del miércoles 3 de septiembre de 2025

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre cómo calcular cuánto vale la pensión: “En un contrato de 30 días, a efectos de jubilación, te consideramos 30 días cotizados”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 septiembre

DEPORTES

La selección busca plantar la

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo