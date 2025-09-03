Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11 Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

En total la etapa tendrá siete puertos de montaña (cinco de tercera categoría y dos de segunda categoría), con un esprint ubicado en el kilómetro 119,5 en Alameda de Rekalde.

Kilómetro 5: Joel Nicolau del Caja Rural gana el primer puerto de montaña de la jornada en el Alto de Lauriz.

Kilómetro 11: ¡Fuga del día! Joel Nicolau del Caja Rural y Mads Pedersen del Lidl-Trek se mantienen como líderes parciales.

Kilómetro 16: Con un recorrido de 7,3 kilómetros y una inclinación al 4,1%, además del desnivel de 375 metros, los corredores van en camino al Puerto en Alto de Sollube.

Kilómetro 20: Mads Pedersen del Lidl - Trek se fuga de forma breve, camino al Alto de Sollube, mientras que Joel Nicolau lo persigue. El pelotón general ya está a 28 segundos.

Kilómetro 25: El venezolano Orluis Aular del Movistar Team se suma a los protagonistas. Ahora es cabeza de carrera junto a Mads Pedersen del Lidl Trek y el español Marc Soler del UAE Emirates - XRG, camino al Alto de Sollube.

