Deportes

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11 Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá su paso por el País Vasco, en donde contará con varios premios de media montaña, que podría aprovechar Egan Bernal para volver a estar entre los diez primeros de la clasificación general

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Victor Campenaerts y Jonas Vingegaard
Victor Campenaerts y Jonas Vingegaard en la previa a la etapa 11 - crédito Pankra Nieto / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto 11 de la Vuelta a España 2025.

12:29 hsHoy

Kilómetro 25: El venezolano Orluis Aular del Movistar Team se suma a los protagonistas. Ahora es cabeza de carrera junto a Mads Pedersen del Lidl Trek y el español Marc Soler del UAE Emirates - XRG, camino al Alto de Sollube.

12:21 hsHoy

Kilómetro 20: Mads Pedersen del Lidl - Trek se fuga de forma breve, camino al Alto de Sollube, mientras que Joel Nicolau lo persigue. El pelotón general ya está a 28 segundos.

12:14 hsHoy

Este será el segundo puerto de montaña del día

Así será el segundo puerto
Así será el segundo puerto de la jornada - crédito procyclingstats.com

Kilómetro 16: Con un recorrido de 7,3 kilómetros y una inclinación al 4,1%, además del desnivel de 375 metros, los corredores van en camino al Puerto en Alto de Sollube.

12:05 hsHoy

Kilómetro 11: ¡Fuga del día! Joel Nicolau del Caja Rural y Mads Pedersen del Lidl-Trek se mantienen como líderes parciales.

11:59 hsHoy

Kilómetro 5: Joel Nicolau del Caja Rural gana el primer puerto de montaña de la jornada en el Alto de Lauriz.

11:56 hsHoy

Primeros movimientos de la carrera

El español quiere ser protagonista
El español quiere ser protagonista en el País Vasco - crédito Europa Press

Kilómetro 3: Juan Ayuso del UAE Emirates XRG quiere responder ingresando al pelotón.

11:49 hsHoy

Jonas Vingegaard quiere defender su camiseta

Jonas Vingegaard con la camiseta
Jonas Vingegaard con la camiseta en los alrededores del estadio San Mamés - crédito Pankra Nieto / REUTERS

Kilómetro 1: ¡Comienza la etapa 11 de la Vuelta a España!

11:48 hsHoy

Este será el primer puerto de la montaña

Este será el primer reto
Este será el primer reto de la jornada - crédito procyclingstats.com
11:41 hsHoy

Athletic Bilbao y Jonas Vingegaard: el homenaje al líder de La Vuelta

La organización oficial le rindió
La organización oficial le rindió un homenaje al líder de la Vuelta a España - crédito @lavuelta / X
11:25 hsHoy

Así será la etapa 11 de la Vuelta a España

La ronda pasará por el
La ronda pasará por el País Vasco, contando con varios puertos de montaña destacados en la jornada - crédito procyclingstats.com

En total la etapa tendrá siete puertos de montaña (cinco de tercera categoría y dos de segunda categoría), con un esprint ubicado en el kilómetro 119,5 en Alameda de Rekalde.

