España

Montoya vuelve a romper su retiro voluntario de la vida pública: “Todo llega, pero mi paz emocional no es negociable”

El de Utrera se alejó de los focos después de haber sido uno de los grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2025′

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
José Carlos Montoya en 'Supervivientes
José Carlos Montoya en 'Supervivientes 2025' (Europa Press)

José Carlos Montoya, conocido públicamente como Montoya, ha roto su retiro voluntario y ha regresado a la vida pública para dar un importante mensaje. Después de varias semanas de ausencia tras su participación en Supervivientes 2025, el joven de Utrera, que ganó popularidad en realities como La isla de las tentaciones, ha decidido dar un significativo paso.

Después del revuelo mediático generado en torno a su imagen, Montoya optó por alejarse tanto de la televisión como de las redes sociales. La decisión, según ha manifestado el propio protagonista, respondió a la necesidad de desconectar del ritmo intenso que implica la fama. “Necesitaba desconectar de tanta fama y de tanto revuelo”, afirmó entonces. Durante varias semanas, mantuvo un perfil bajo y suspendió sus actividades profesionales, situando su bienestar emocional por encima de cualquier expectativa externa.

Sin embargo, en las últimas semanas, Montoya ha comenzado a retomar lentamente su actividad pública. Su regreso se ha caracterizado por una presencia discreta, pues ha asistido a distintos eventos y ha participado en iniciativas puntuales. En este contexto, Montoya ha emitido un mensaje claro a través de sus redes sociales, donde ha vuelto a mostrar una postura firme sobre sus límites personales. En un vídeo publicado en Instagram, donde acumula casi 700 mil seguidores, el sevillano aparece relajado, mientras da un paseo en barco “Todo llega. Pero mi paz emocional no se negocia”, ha asegurado.

Montoya en un 'story' de
Montoya en un 'story' de Instagram

Continúa al margen de los focos

De este modo, ha vuelto a reafirmar que su prioridad sigue siendo su bienestar interior y que no contempla situaciones o trabajos que puedan perjudicarlo psicológicamente. La reflexión ha continuado con un agradecimiento a quienes han respetado su espacio. “Gracias de corazón, por el respeto y la paciencia. Lo mejor está por llegar”, ha manifestado. En la misma línea, ha expresado que “priorizo mi salud y la vida antes que cualquier cosa”. Con estas palabras, vuelve a poner el foco de atención en su negativa de retomar el ritmo frenético que suele caracterizar a los personajes mediáticos ni a exponerse en platós o entrevistas sobre temas personales que siguen provocando interés público.

El silencio de Montoya respecto a determinadas cuestiones personales, entre ellas su vínculo con Anita Williams, ha sido notorio. Tras la emisión de la gala final de Supervivientes 2025, donde ambos protagonizaron un tenso desenlace, Montoya no ha hecho declaraciones sobre el estado actual de su relación. Mientras tanto, Anita Williams ha reconocido que hoy no mantienen contacto, aunque admite que todavía siente cosas por él. Sobre los rumores acerca de una posible nueva pareja de Montoya, la propia Williams ha sido consultada y respondió públicamente que “me alegro por él, que haga lo que haga feliz”. Montoya, por su parte, ha optado por el silencio tanto ante este comentario como ante las especulaciones.

En el plano personal, Montoya se encuentra disfrutando de un verano entre playas y piscinas, buscando recargar energías antes de un próximo curso laboral que, si así lo desea, podría estar marcado por nuevas oportunidades en los medios de comunicación. A pesar de su deseo de mantener la discreción, ha realizado apariciones puntuales en eventos relevantes. Por ejemplo, no faltó a La Velada del Año, el encuentro organizado por Ibai Llanos en Sevilla, ni a un partido solidario celebrado la pasada semana. En ambas ocasiones, recibió el apoyo de seguidores que le expresaron su afecto.

Temas Relacionados

MontoyaSupervivientes 2025La Isla de las TentacionesGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Dos aviones de easyJet chocan en la pista de despegue del aeropuerto de Manchester: “Sentimos como todo se sacudía”

La aerolínea de bajo coste ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos

Dos aviones de easyJet chocan

Dos aviones chocan las alas antes del despegue en el aeropuerto de Manchester

Ninguno de los pasajeros resultaron heridos y las dos aeronaves lograron regresar a sus posiciones iniciales

Dos aviones chocan las alas

Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

Una receta sencilla, sabrosa y con el toque ácido justo para acompañar cualquier plato veraniego

Calabacines a la scapece: un

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian su marcha de España tras la polémica de la ‘influencer’ con Juan Faro

La pareja se ha situado en el frente de los focos después debido a sus disputas familiares y las supuestas citas secretas de la ‘influencer’ con Juan Faro

Sofía Suescun y Kiko Jiménez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Radiografía del futuro laboral juvenil: el entorno social y económico condiciona más los planes de los estudiantes que el rendimiento escolar

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal