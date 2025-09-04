Exteriores confirma el alta de los dos españoles que se encontraban entre los 23 heridos tras el accidente del funicular en Lisboa, que ha causado 15 muertes

Trabajos en el lugar del siniestro del funicular en Lisboa, a 3 de septiembre de 2025. (REUTERS)

El descarrilamiento de uno de los funiculares de Lisboa ha dejado, según las últimas informaciones de las autoridades lusas, 15 muertos y 23 heridos. Inicialmente, se habló de 18 heridos, pero el director de la Policía Judicial de Lisboa y Valle del Tajo, João Oliveira, ha confirmado el aumento en una entrevista con el diario portugués Jornal da Meia-Noite. El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) luso ha informado además de que cinco de los heridos se encuentran graves.

Entre los heridos, se encuentran dos españoles que ya han sido dados de alta, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press. Han detallado además que no se tienen constancia, en estos momentos, de ninguna otra víctima española en el accidente.

Una rotura en el cable de seguridad provocó el accidente

El funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, se precipitó a toda velocidad hasta que se estrelló a las 18.05 (hora local) debido a la rotura de un cable de seguridad. El siniestro también afectó a un segundo funicular que se encontraba detenido al principio de la calzada de la Gloria con algunos pasajeros en su interior y que fue desplazado unos metros al romperse el cable de seguridad del vehículo que descendía.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la capital lusa. Entre los 13 que se encuentran en estado leve de gravedad, se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria. Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

*Con información de EFE.