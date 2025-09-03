España

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Los investigados encerraron a 28 animales en una cabaña con espacio reducido y cerraron los respiraderos, provocando que solo consiguieran sobrevivir tres

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Vacas(Revista Chacra)
Vacas(Revista Chacra)

La titular del Juzgado número 1 de Instancia de Medio Cudeyo ha concluido la instrucción de la causa abierta contra tres hombres por la muerte por asfixia de 25 vacas en una cabaña de San Roque de Riomiera en julio de 2023 y ha concluido que existen “indicios racionales de criminalidad”, ya que los hechos investigados pueden constituir un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte.

Al haber finalizado ya la instrucción, la jueza ha ordenado el traslado de las diligencias al ministerio fiscal y a la acusación particular, con el fin de que formulen escrito de acusación, de sobreseimiento o soliciten nuevas diligencias.

En el caso de que la acusación prospere, se dictará el auto de apertura de juicio oral y se solicitará a los representantes legales de los investigados que presenten sus escritos de defensas, paso previo a la celebración del juicio oral.

“Evidente intención de impedir la respiración”

Según los hechos que describe el auto, los tres investigados reunieron el ganado que tenían en propiedad y del paraje donde estaban paciendo hasta una cabaña, donde encerraron a los 28 animales en un espacio reducido. Esto causó heridas en varias de las vacas que colocaron en la puerta de acceso para evitar la salida de las demás por presión.

Bloquearon dicha puerta y los respiraderos de la cabaña, “con la evidente intención de saturar el ambiente e impedir la respiración”.

“La concentración de tantos animales en un espacio reducido, la ausencia de entrada de aire renovado, las altas temperaturas de tal época del año (y en concreto en tales días de finales de julio de 2023), así como la imposibilidad material de que los animales pudiesen encontrar una salida, determinó el fallecimiento de 25 de dichos bóvidos por asfixia”, relatan.

En el momento que se dio la alerta y los agentes de la Guardia Civil acudieron al rescate, solamente quedaban vivos tres animales, pero con evidentes síntomas de deshidratación.

Con esta recopilación de hechos, la magistrada concluye que de lo actuado se desprende “que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte, sin perjuicio de ulterior calificación”, y que, por tanto, existen “indicios racionales de criminalidad” contra los tres investigados por tales hechos.

Delito de maltrato animal

El delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte se encuentra tipificado en el artículo 337 del Código Penal. En caso de que los tres investigados sean finalmente condenados, podrían enfrentarse a penas de prisión que van desde los doce hasta los veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para su tenencia, durante un periodo que puede oscilar entre uno y cinco años.

Rescatados 400 cachorros de perros y gatos y detenidas 13 personas en uno de los mayores operativos contra el maltrato animal en España.

La ley contempla además supuestos agravados cuando concurren circunstancias como el ensañamiento, la crueldad o la utilización de métodos que generen un sufrimiento innecesario, lo que permitiría elevar las sanciones hasta los tres años de cárcel y ampliar los periodos de inhabilitación. El auto de la jueza resalta que el encierro de los animales en un espacio reducido, unido al bloqueo de respiraderos y puerta, apunta a una conducta consciente y deliberada, elementos que podrían ser valorados como agravantes en un eventual juicio oral.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosCantabriaAnimalesVacasMaltrato AnimalGuardia CivilTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

La normativa divide las sanciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, y estas abarcan desde la omisión de datos relevantes hasta la falsificación del documento

La multa de hasta 6.000

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

El informe resalta que su “falta de autocontrol” estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores

Murcia excluye a un aspirante

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este

Un médico recomienda usar medias de compresión en los viajes para reducir el riesgo de sufrir trombos: “Son cada vez más frecuentes, incluso en gente joven”

El doctor José Manuel Felices dar tres consejos para evitar esta afección que puede derivar en un ictus o un infarto

Un médico recomienda usar medias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Murcia excluye a un aspirante

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

ECONOMÍA

La multa de hasta 6.000

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”