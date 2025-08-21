España

Un hombre es acusado de pintar la fachada de una tienda de mascotas y provocar la muerte de 87 peces y 30 corales: la Justicia le absuelve por falta de pruebas

Según la versión de los demandantes, los animales no resistieron los efectos de los aerosoles y le reclamaban perjuicios económicos por más de 2.500 euros

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Peces en una tienda de
Peces en una tienda de mascotas (Freepik)

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un hombre de los delitos de maltrato animal y daños al desestimar el recurso interpuesto tanto por el Ministerio Fiscal como por el propietario de la tienda de mascotas Animalia, que sufrió los daños. El tribunal ha considerado que la jueza de lo Penal había hecho una valoración racional y razonada de la prueba y que no existían elementos suficientes para destruir la presunción de inocencia del acusado.

Los hechos enjuiciados ocurrieron la madrugada del 27 de diciembre de 2023, cuando un desconocido con anorak negro y bigote realizó pintadas con spray en la fachada de Animalia, una tienda de animales situada en la Avenida de Castelao de Vigo.

El propietario denunció no solo los daños en el mural y en el luminoso del local, sino también la muerte de 87 peces de agua dulce y 30 corales de agua salada, según su versión, no resistieron los efectos de los aerosoles. En total, reclamó perjuicios económicos por más de 2.500 euros.

No había pruebas que lo relacionaran con la práctica de grafitis

El caso llegó al Juzgado de lo Penal nº 1 de Vigo, donde se identificó a un hombre y fue acusado de ser el autor de las pintadas y, con ello, de los daños materiales y la muerte de los animales. Sin embargo, tras la vista celebrada en marzo de 2025, la jueza consideró que las pruebas no eran suficientes para condenarlo. Las imágenes obtenidas por redes sociales y las cámaras no permitían identificarlo con certeza, no existía pericia que lo relacionara con la práctica de grafitis ni se acreditó que la muerte de los animales se debiera a la pintura.

La testifical del veterinario, que no estuvo en el lugar ni examinó a los ejemplares, tampoco se tuvo por concluyente. La magistrada entendió que no había elementos que destruyeran la presunción de inocencia y absolvió al acusado de los delitos de daños y maltrato animal.

Esa decisión, dictada el 25 de marzo de 2025, no satisfizo al Ministerio Fiscal ni al propio denunciante, quienes recurrieron en apelación. Ambos sostuvieron que había existido un error en la valoración de las pruebas y que el acusado debía ser condenado. El recurso fue trasladado a la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Quinta.

No se puede condenar en segunda instancia sin error en apreciación de las pruebas

En su resolución, este tribunal ha recordado que la ley no permite condenar en segunda instancia a un acusado absuelto si la acusación se limita a invocar un supuesto error en la apreciación de las pruebas. La única opción en ese caso sería anular la sentencia y ordenar la repetición del juicio, algo que tampoco se consideró justificado, ya que no se halló irracionalidad ni contradicción en el razonamiento de la primera jueza.

Rescatados 400 cachorros de perros y gatos y detenidas 13 personas en uno de los mayores operativos contra el maltrato animal en España.

Según los magistrados, las imágenes, los testimonios y las pruebas periciales analizadas siguen siendo insuficientes para identificar al autor de las pintadas y mucho menos para atribuirle la muerte de los animales.

El fallo, que declara además las costas de oficio, ratifica que el único acusado no será condenado ni por daños ni por maltrato animal, dejando sin efecto las pretensiones de la acusación. La sentencia, sin embargo, no es firme: las partes aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, aunque deberán hacerlo en un plazo de cinco días y cumpliendo estrictos requisitos formales.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasGaliciaMaltrato AnimalAnimalesMascotasTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una estadounidense que se mudó a Málaga se siente culpable porque los malagueños no pueden tener una casa como la suya: en el centro y paga 1.300 euros de alquiler

La extranjera estudia castellano en una académica que le permite residir en España con el visado de estudiante mientras busca trabajo

Una estadounidense que se mudó

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

El especialista advierte sobre los riesgos de anticiparse, ya que los coeficientes reductores aplicados disminuyen considerablemente la cuantía mensual a recibir

Un funcionario de la Seguridad

Una azafata de British Airways con casi 40 años en la compañía es despedida por desarrollar fobia a volar, pero acaba ganando: “Si no estás contenta con nosotros, vete”

Según el tribunal, la aerolínea no solo incumplió su propia política interna, sino que tampoco exploró alternativas como una reasignación definitiva a un puesto en tierra antes de optar por el despido

Una azafata de British Airways

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Este es el precio de

Pedro Piqueras regresa a la televisión de la mano de RTVE: el programa al que se incorpora

El rostro del mítico presentador de televisión volverá a estar presente en la pequeña pantalla a partir de la próxima temporada

Pedro Piqueras regresa a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado explica los cinco

Un abogado explica los cinco derechos que tienes ante la Policía: “Muchos no quieren que lo sepas”

La Justicia avala el desahucio de una madre y su hija menor en Cornellà a favor de una empresa dedicada a la compra y alquiler de viviendas

Nace una aplicación con la que puedes ir a bodas de desconocidos: “Es una alternativa moderna para financiar la ceremonia”

Así es la estafa de las multas de la DGT: la Policía explica cómo puedes detectarla

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

ECONOMÍA

Un funcionario de la Seguridad

Un funcionario de la Seguridad Social indica el mejor y el peor momento para solicitar la jubilación: “Las pensiones se revalorizarán”

Este es el precio de la gasolina este 21 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un experto en estrategia empresarial explica la nueva tendencia en la mentalidad de los empleados: “La lealtad en el trabajo está muerta”

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

El turismo rural y la economía colapsan en Galicia y Castilla y León tras los incendios: “El cliente está cancelando por miedo. La situación es dantesca”

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés