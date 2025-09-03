Un profesor apuñala a otro compañero en la sala de profesores tras una discusión: los alumnos y resto de profesores fueron evacuados del centro

Un oficial de policía francés de espaldas (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

A media mañana de este miércoles, un profesor atacó con un cuchillo a un compañero en plena sala de profesores del instituto Paul Langevin de Martigues (Francia), un incidente que obligó a evacuar el centro.

La Fiscalía de Aix-en-Provence ha abierto una investigación por “violencias agravadas” y mantiene en custodia al docente agresor. La víctima, que recibió dos cortes superficiales en el cuello, fue trasladada al hospital de Martigues y se encuentra fuera de peligro.

Una disputa que escaló en segundos

Los hechos ocurrieron en torno a las 10:00 horas, cuando una discusión entre dos profesores degeneró en una “violenta alteración”. En medio de los gritos, uno de ellos sacó un cuchillo de pequeñas dimensiones y asestó dos golpes rápidos a su colega, apuntando al cuello.

Fuentes policiales citadas por el diario local La Provence matizaron que las lesiones no provocaron sangrado ni consecuencias graves, aunque el gesto basta para calificar el episodio de “extremadamente grave”.

Antes de que llegara la patrulla del Grupo de Seguridad de Proximidad, fueron los propios docentes presentes quienes reaccionaron con sangre fría: lograron sujetar al agresor, calmarlo y convencerlo de que soltara el arma. “Fue gracias a la intervención inmediata de los compañeros que no hubo un desenlace trágico”, reconoció después un portavoz policial.

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

La víctima fue atendida en primera instancia por la enfermera escolar, que estabilizó la situación hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después, fue trasladada en ambulancia al hospital de la localidad.

El agresor, en crisis médica

El detenido, cuyo nombre no ha trascendido, se encontraba “en ruptura de tratamiento médico”, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Ese estado de vulnerabilidad podría haber estado detrás de la reacción violenta.

El fiscal Jean-Luc Blachon explicó que la investigación se centra en determinar tanto las causas inmediatas de la disputa como el estado psicológico del agresor.

Instituto evacuado y cerrado temporalmente

Nada más producirse el ataque, la dirección del instituto ordenó evacuar a todo el alumnado y al personal, en coordinación con las fuerzas de seguridad. La medida, confirmada después por el rectorado, buscaba garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

El centro permanecerá cerrado durante la mañana del jueves, con el objetivo de dar un margen al personal para “preparar la acogida de los alumnos en condiciones adecuadas”, explicó el director en un comunicado colgado en la página web del liceo.

Paralelamente, se ha activado una célula de escucha psicológica. Primero atenderá al profesorado y trabajadores del centro, y a partir del jueves también a los estudiantes que lo necesiten. “Se mantendrá abierta tanto el viernes como el tiempo que haga falta”, precisó la dirección.

El rector de la Academia de Aix-Marsella condenó de forma tajante lo sucedido y expresó su apoyo al profesor herido, así como al resto del personal del liceo Paul Langevin. “Este tipo de actos no tienen cabida en la escuela republicana, lugar de transmisión del saber y del respeto”, afirmó en una nota oficial.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

El director del centro quiso tranquilizar a las familias, asegurando que “los alumnos han estado en todo momento en seguridad” y que “el profesor herido presenta únicamente lesiones superficiales”.