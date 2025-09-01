La vuelta al cole estará marcada por las protestas del profesorado, las nuevas normativas de convivencia y las restricciones tecnológicas

Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

Al verano ya solo le quedan los últimos coletazos. En solo unos días, millones de alumnos de todos los cursos volverán a las aulas. La mayoría de ellos, lo harán el lunes, 8 de septiembre, aunque hay comunidades autónomas en las que el rencuentro con los profesores, los pupitres y los cuadernos se adelantará a esta semana.

Los primeros serán los navarros. En Navarra, los estudiantes de Secundaria y Bachillerato comenzarán el jueves 4 de septiembre, mientras que los de Infantil, Primaria y Formación Profesional lo harán entre el 4 y el 8. Por su parte, en País Vasco, el viernes 5 está reservado para una sesión de presentaciones, aunque las clases regulares arrancarán el lunes 8. Ese mismo día empiezan en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria. En Asturias, Canarias, La Rioja, la vuelta a las aulas se producirá el martes, 9 de septiembre. Por su parte, en Baleares y Andalucía, lo harán el día 10, mientras que en Extremadura será el 11.

Más aulas en la Comunidad de Madrid

El nuevo curso llega acompañado de cambios significativos en varias comunidades. En la Comunidad de Madrid, 49 colegios de Infantil y Primaria (CEIP) ampliarán su oferta educativa para incluir primero y segundo de la ESO, transformándose en Colegios de Educación Infantil y Primaria que están autorizados a impartir Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO), una cifra que representa tres centros menos de los 52 inicialmente previstos. Además, se establece la jornada partida como norma general en los centros públicos de Infantil y Primaria y en los CEIPSO.

Un nuevo Decreto de Convivencia en La Rioja

En La Rioja, el curso se estrena con un nuevo Decreto de Convivencia que refuerza la autoridad del profesorado y promueve la mediación como vía para resolver conflictos escolares. También se han introducido modificaciones en los currículos de ESO y Bachillerato, incrementando de tres a cuatro horas semanales las asignaturas instrumentales de Lengua y Matemáticas en segundo y tercero de ESO, y simplificando los procesos de evaluación. Además, en tercero de ESO se incorpora una asignatura optativa dedicada a la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de La Rioja y la Unión Europea, según ha informado el gobierno regional.

Aulas sin móviles

En Cataluña, la principal novedad es la aplicación efectiva de la prohibición de llevar teléfonos móviles y dispositivos inteligentes al aula, una medida que ya se había implementado en la Comunidad de Madrid.

Reapertura parcial de los centros afectados por la dana

La Comunidad Valenciana ha confirmado que el 100 % de los cerca de 49.000 alumnos de los 115 centros afectados por la dana del 29 de octubre comenzará el curso en sus respectivos centros educativos. No obstante, varios de estos estudiantes asistirán a clases en aulas prefabricadas, ya que algunos edificios deben ser demolidos y reconstruidos.

Protestas del profesorado en Cantabria

El inicio del curso en Cantabria estará marcado por la movilización de los sindicatos docentes, que han anunciado varios días de huelga para reclamar una adecuación salarial. Este conflicto, que comenzó hace diez meses, ya ha provocado otras jornadas de paro en la educación pública. Si no se alcanza un acuerdo previo, los sindicatos contemplan una huelga total en todo el sistema educativo entre el 20 y el 24 de octubre.

Mejora de las condiciones del profesorado castellanoleonés

En Castilla y León, los profesores verán incrementados sus salarios hasta en 1.500 euros anuales y mejoradas sus condiciones laborales, tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y la Junta.

Más docentes en Castilla-La Mancha

Por su parte, Castilla-La Mancha contará este curso con 530 docentes más que el año anterior, alcanzando un total de 33.600, según datos proporcionados por la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

*Con información de EFE.