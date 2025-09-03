La infanta Elena y Juan Carlos I viajan a Nueva York: la importante cita a la que acudirán juntos

La infanta Elena y el rey Juan Carlos, en una fotografía de archivo. (Ángel Díaz Briñas/Europa Press)

La infanta Elena y el rey Juan Carlos ya tienen fecha para su próximo reencuentro. Aunque la primogénita del emérito acostumbra a visitar a su padre en Abu Dabi o acompañarle en sus regatas de Sanxenxo, en esta ocasión viajarán juntos a Nueva York para asistir a una importante cita deportiva internacional.

Elena y Juan Carlos se desplazarán hasta Estados Unidos para participar, cada uno con su propio barco, en el Campeonato del Mundo de 6 Metros. El evento, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Oyster Bay, Long Island, reunirá a la élite internacional de la vela y combinará la competición deportiva con una intensa agenda social, según ha informado Vanitatis.

La participación conjunta de padre e hija en esta cita internacional destaca tanto por el peso institucional de los protagonistas como por el papel activo de la infanta Elena como regatista. El citado medio asegura que la hija mayor de los reyes eméritos no acudirá como acompañante, sino que competirá con su propia embarcación, lo que refuerza su compromiso personal con la navegación. La infanta Elena ha participado durante años en regatas en Galicia junto a amigos y compañeros de club, lo que demuestra que su vínculo con el mar va más allá del ocio y se convierte en una afición sincera compartida con su padre.

Antes de cruzar el Atlántico, ambos estarán en Sanxenxo, el puerto gallego que se ha convertido en su punto de encuentro habitual para la práctica de la vela. Allí, si las condiciones meteorológicas lo permiten, probarán sus embarcaciones y compartirán momentos con la flota local, que les acoge con especial afecto y los considera parte de la familia náutica gallega. Esta etapa previa en Galicia subraya la conexión de los Borbón con la comunidad de regatistas y la fidelidad de la tripulación que acompaña a Juan Carlos en sus desafíos deportivos.

Agenda social y actividades

El programa del Campeonato del Mundo de 6 Metros en Nueva York está diseñado para ofrecer una experiencia completa tanto en el plano deportivo como en el social. El 17 de septiembre, los equipos deberán registrarse y someter sus barcos a las mediciones oficiales, jornada que terminará con una cena de bienvenida. El calendario prevé una regata de entrenamiento el 20 de septiembre, mientras que las pruebas oficiales, que decidirán al nuevo campeón del mundo, comenzarán el día 22 y se extenderán durante cinco días, con un máximo de ocho mangas. La entrega de premios está programada para el 26 de septiembre.

El rey Juan Carlos, en Sanxenxo. (Europa Press)

El historial del rey Juan Carlos en esta disciplina añade un elemento de expectación al evento. Hace dos años, el monarca emérito se alzó con el título mundial en la isla de Wight y ahora regresa con la intención de revalidar el trofeo en aguas estadounidenses, acompañado por una tripulación experimentada y por su hija Elena, quien se suma como compañera de regata y de travesía. La presencia de ambos en la competición refuerza el atractivo del campeonato y el vínculo de padre e hija con el deporte y a la tradición náutica.

Más allá de la competición en el agua, el evento ofrece un variado programa de actividades paralelas para los acompañantes. Según detalla Vanitatis, se han organizado excursiones a Manhattan, escapadas a los Hamptons y visitas a bodegas locales, propuestas que permiten alternar la emoción de la regata con el disfrute de la vida social neoyorquina. Este enfoque integral convierte la cita en un punto de encuentro para deportistas, aficionados y personalidades del ámbito social internacional.