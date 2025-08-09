España

El rey Juan Carlos I viajará a Nueva York en septiembre por un motivo de peso: sus planes por Estados Unidos

El padre de Felipe VI se encuentra preparando todos los detalles de su próxima escapada

Eveling Díaz Soriano

Foto de archivo del rey
Foto de archivo del rey emérito Juan Carlos I en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución de 1978, en el Congreso (Madrid/España) a 6 de diciembre de 2018. (EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS)

El rey Juan Carlos I lleva semanas apartado de los focos y las cámaras. Tras su última aparición el pasado 12 de julio, cuando acudió a Sanxenxo para participar en la regata Hotel Carlos I Trofeo Xacobeo, en la categoría 6M, su rostro había pasado desapercibido. Y es que su agenda vacacional y deportiva parecía estar en stand by. Sin embargo, ahora Vanitatis ha revelado que el padre de Felipe VI tiene intención de viajar a Nueva York el próximo mes de septiembre por un motivo de peso.

Su amigo, Pedro Campos, con quien acostumbra a participar a bordo del Bribón durante las regatas llevadas a cabo en la localidad gallega, ha confesado al ya citado medio que su intención es dar un paso más allá en su gran pasión y participar en la gran competición llevada cabo en la ciudad de Estados Unidos.

De acuerdo con la información manejada por Vanitatis, la tripulación del Bribón ha sido ocho veces campeona del mundo. Sin embargo, la última vez que el esposo de la reina Sofía viajó a España y se trasladó a Sanxenxo, no se embarcó en el navío junto al resto de regatistas, como suele hacer. En esta ocasión, prefirió seguir la competición desde la embarcación auxiliar de Cristina, acompañado por Campos.

El rey Juan Carlos sale
El rey Juan Carlos sale a navegar este viernes a bordo del Bribón en aguas de Sanxenxo (Pontevedra).EFE/Lavandeira jr

Sanxenxo se ha consolidado como enclave fundamental para el regreso ocasional del rey Emérito a España, especialmente, para el reencuentro con una de sus mayores pasiones desde la infancia: la vela. La afición por este deporte le fue transmitida por su padre, el conde de Barcelona, y que, hoy, también la mantienen el rey Felipe VI y la infanta Elena. De hecho, el esposo de la reina Letizia participó en la Copa del Rey llevada a cabo en Palma de Mallorca, uno de los compromisos deportivos más importantes del año. En la edición más reciente, finalizada el pasado sábado, 2 de agosto, Felipe VI logró el sexto puesto a bordo del Aifos.

Sus planes en Nueva York

Juan Carlos, a sus 87 años, percibe la navegación como algo más que una afición, una actividad casi imprescindible. Por esa razón, según ha confirmado Pedro Campos a Vanitatis, el rey emérito tiene previsto desplazarse a Estados Unidos en septiembre por un motivo de peso. La razón no es otra que asistir, junto al Bribón y su tripulación, a la Copa del Mundo, programada entre el 21 y el 28 de ese mes en Nueva York.

La presencia del royal español en la competición dependerá de su evolución física en las próximas semanas, aunque el desplazamiento del equipo ya es un hecho: “Lo que es seguro es que viajaremos para estar presentes en la regata”, ha manifestado Campos, quien recuerda el episodio de salud sucedido el año anterior durante la celebración del cumpleaños del monarca en Abu Dabi.

El árbol genealógico de la Familia Real española

“Lo importante es apoyar y, si me encuentro en perfectas condiciones, participaré. Desde luego, quien me gana en espíritu y aguante es el rey (Juan Carlos I). Ojalá sigamos en la misma línea y volvamos a ganar. Hemos sido siete veces campeones del mundo en la categoría 6M y, si triunfamos en Nueva York, sería la octava. Somos un grupo muy compacto”, ha manifestado Campos. El Bribón cuenta con un historial de éxito en competiciones internacionales, con ocho campeonatos mundiales en su haber.

En otra entrevista con Vanitatis, Campos señaló la facilidad de compartir embarcación con Juan Carlos: “Es muy fácil navegar con don Juan Carlos. Es fundamental ser equipo y nosotros lo somos”. Y es que el respeto protocolario se mantiene intacto durante las regatas: “Siempre le llamamos ‘señor’. Nos hemos acostumbrado y no supone ningún problema”. Sobre las habilidades náuticas del rey emérito, Campos lo describió como un regatista exigente: “Muy perfeccionista y autocrítico. A veces demasiado. Nos dice: ‘Esto lo tendría que haber hecho así’ o ‘en ese momento, haber virado más rápido’”, expresó a la revista del corazón. Sin duda, el mes de septiembre se perfila como una etapa decisiva tanto para Campos como para Juan Carlos, quienes afrontan el este nuevo reto con el objetivo de mantener la proyección internacional del Bribón y revalidar títulos en una de las competiciones más destacadas del circuito de vela.

