El dueño de una administración de lotería revela cuánto ingresan con cada boleto comprado: “El lotero solo ingresa 90 céntimos”

Un profesional del sector advierte sobre la baja rentabilidad, los altos costes de operación y la creciente competencia de los puntos mixtos, que ponen en jaque la viabilidad de un negocio tradicional

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Pese a que tradicionalmente se percibe como un modelo de negocio lucrativo, las administraciones de lotería afrontan un panorama caracterizado por márgenes reducidos, competencia creciente y una rentabilidad cada vez más cuestionada. Una conversación entre el empresario Adrian G. Martin y el lotero José Pastor publicada en el canal de YouTube del primero ha arrojado luz sobre las dificultades y dinámicas de este negocio, que alguna vez fue sinónimo de estabilidad y prosperidad.

Abrir una administración requiere una inversión inicial significativa. “No te bastan cincuenta mil euros”, advierte Pastor, que explica como este importe se destina principalmente a cumplir con los estrictos requisitos de seguridad impuestos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): desde cristales blindados y cámaras de alta seguridad, hasta alarmas con el máximo grado de protección. Estas exigencias suponen un coste fijo elevado que, junto con la situación del mercado, dificulta la sostenibilidad del negocio. Esta realidad se ve agravada por los bajos porcentajes de ganancias que reciben los loteros por cada boleto vendido.

“Estamos luchando para que nos suban las comisiones”, insiste Pastor, quien diferencia entre administraciones tradicionales y puntos mixtos como bares o estancos que venden lotería como complemento a su actividad principal. Estos últimos, señala, pueden mantener su rentabilidad apoyándose en otros productos, una opción inaccesible para quienes operan exclusivamente como administración. “¿El futuro está en abrir esos conceptos mixtos que venden diferentes cosas?”, pregunta su interlocutor, subrayando que las nuevas licencias rara vez son para administraciones, mientras los puntos mixtos siguen creciendo.

Comisiones del 4,5%

En cuanto a los ingresos, Pastor subraya el reducido margen de beneficios por venta: “El lotero solo ingresa 90 céntimos” por cada décimo de Lotería de Navidad, que se vende a 20 euros. El 4,5% de comisión que se lleva se traduce en que, mientras el Estado obtiene 19,10 euros del valor de cada boleto, la administración solo percibe una fracción mucho menor. Este porcentaje, congelado durante diecisiete años y apenas incrementado en 0,25 puntos hace dos años, es motivo de reivindicación para un sector que ve como sus ingresos permanecen estancados pese al aumento de costes operativos.

Una administración de Lotería de Navidad (Europa Press).

La facturación anual de una administración media ronda entre 90.000 y 150.000 euros en comisiones, dependiendo de la plantilla y del volumen de ventas, compuesta esencialmente por la comisión de venta de boletos. Para otros juegos, como Euromillones, la comisión asciende a un 5,5%, equivalente a apenas 0,14 céntimos por el boleto mínimo.

Un negocio en decadencia

Otro factor relevante es la ausencia de bonificaciones al entregar grandes premios. Pastor lamenta: “Por dar el premio no tenemos ninguna bonificación ni ningún extra; lo único que obtenemos es un mayor volumen de ventas posteriormente”. Así, la notoriedad de proporcionar un premio importante sirve más como publicidad que como beneficio directo para la administración.

Ante esta realidad, las administraciones de lotería se ven hoy inmersas en un entorno donde la rentabilidad es mínima, la legislación es estricta y la competencia es feroz, empujando a muchos a la reconversión o la desaparición. En palabras de Pastor, se trata de un negocio cada vez menos atractivo y más comprometido por las reglas del propio sistema.

