España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 3 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz en España para este miércoles 3 de septiembre, así como las tarifas más caras y más baratas del día, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 3 de septiembre

Precio de media: 55.1 euros por megavatio hora

Precio más alto: 133.45 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.02 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 3 de septiembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.23 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76.05 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.05 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.22 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.5 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.85 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 103.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.45 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 107.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.86 euros por megavatio hora.

Cristina Pedroche reaparece en sus

Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Las impactantes imágenes de la

Afra Blanco, radical con las

Oreja de elefante: una planta
El exjefe de ETA 'Mikel

Afra Blanco, radical con las

De Dean Huijsen a Álex

