Precio de la luz en España este 2 de septiembre

¿No sabes cuál es el precio de la luz en el país? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 2 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de la energía eléctrica.
Precio del servicio eléctrico
Día: 2 de septiembre
Precio medio: 61.1 euros por megavatio hora
Precio máximo: 160.0 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 0.21 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad por hora
A lo largo de este martes 2 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 100.86 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.0 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.2 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.88 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.3 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 80.3 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.55 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.15 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.2 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 39.0 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.96 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 1.2 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 32.89 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 84.0 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 109.52 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 160.0 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.72 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.22 euros por megavatio hora.