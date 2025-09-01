Precio de la luz en España este 2 de septiembre

El precio de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la luz en el país? Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 2 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de la energía eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 2 de septiembre

Precio medio: 61.1 euros por megavatio hora

Precio máximo: 160.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.21 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 2 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 100.86 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 87.2 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.88 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 80.3 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.2 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 39.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 1.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 32.89 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 84.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 109.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.72 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.22 euros por megavatio hora.