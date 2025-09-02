España

Comprobar Eurojackpot: los resultados ganadores de este 2 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Eurojackpot realiza dos sorteos a
Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los martes, Eurojackpot llevó a cabo los resultados del su más reciente sorteo celebrado el martes 2 de septiembre de 2025.

Tenemos la combinación ganadora enseguida, descubra si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

Resultados del EuroJackpot

  • Fecha: martes 2 de septiembre 2025.
  • Resultados: 01, 05, 12, 38 y 47.
  • Soles: 07 08.

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Recuerda que todos los boletos ganadores tienen un plazo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago.

¿Cómo ganar el Eurojackpot?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

Para incrementar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de escoger una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurojackpot
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Eurojackpotespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Bonoloto

Como cada martes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del

Lady Gaga llega a la Academia Nevermore: qué papel tiene la cantante en ‘Miércoles’ y cuándo se publica la canción que estrena en la serie

Este miércoles 3 de septiembre llegan los cuatro episodios restantes de la temporada dos

Lady Gaga llega a la

Un superhéroe en Florida: un hombre que se iba a la cama saltó de ella con el pijama de Batman para detener a un ladrón

Las cámaras de seguridad alertaron al propietario de movimientos sospechosos en el exterior de la vivienda

Un superhéroe en Florida: un

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

El derecho de los trabajadores a adaptar sus horarios para el cuidado de sus hijos ha cobrado relevancia en los últimos años

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Comprueba Euromillones: los números ganadores del 2 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprueba Euromillones: los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen al tío de Marc

Detienen al tío de Marc Márquez y a un excomandante de la Guardia Civil por el asesinato de un contrabandista en 2022

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

La estafa del falso cazatalentos: la Policía advierte del engaño que pone en riesgo a los menores en internet

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen en Bruselas a puerta cerrada durante una hora y media

El Gobierno insiste en que habrá encuentro “con absoluta normalidad” entre Sánchez y Puigdemont pero evita concretar una fecha

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La Comunidad de Madrid incrementa las ayudas a pymes y autónomos para incentivar el teletrabajo y la flexibilidad horaria: las subvenciones pueden llegar hasta los 15.000 euros

Las señales para detectar un ‘despido silencioso’, según una abogada: “Critican continuamente tu trabajo”

DEPORTES

El ciclista español Juan Ayuso

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”