España

Una maestra denuncia la desaeración tras la adjudicación de su destino en Cataluña: “¿Cómo quieres tener una plantilla estable si envías a los maestros a 200 kilómetros de casa?”

El curso escolar empieza con cientos de docentes obligados a invertir horas y horas en el desplazamiento hasta los centros que les han asignado

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Una profesora da clase en
Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid en una imagen de archivo. (Marta Fernández / Europa Press)

“¿Cómo quieres tener una plantilla estable si envías a los maestros a 200 kilómetros de casa?”. Es la pregunta que se hace Magda Bayo, una maestra de primaria que cada día tendrá que recorrer en coche los más de 160 kilómetros que separan su casa en Benavent de Segrià, cerca de Lleida, del centro escolar al que la han destinado en Castelldefels. Bayo, que ha denunciado su situación en RAC 1, pone voz a la realidad a la que se enfrentan este inicio de curso cientos de docentes tras la manipulación que se cometió en el proceso de adjudicaciones de verano del profesorado en Cataluña.

A finales de julio, saltó el escándalo en el seno del Departamento de Educación de la Generalitat. El ahora ex subdirector general de Plantillas, Provisión y Nóminas, Enric Trens, fue relegado de su cargo por su responsabilidad en la manipulación en el proceso de adjudicaciones del profesorado, que acabo con la asignación de casi 900 plazas a interinos, cuando tenían que haberse dado a funcionarios. Desde USTEC, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, denuncian que ahora hay cientos de profesores obligados a realizar desplazamientos como el de Bayo.

Malabares a contratiempo

La maestra explica que en coche tardaría cerca de dos horas, pero lo ha descartado porque el tráfico del área metropolitana de Barcelona la retrasaría demasiado. La situación es imposible: “En coche diría que es impensable, porque con el que costa entrar en Barcelona y todo, en coche serían unas dos horas. Y con transporte público, tengo que bajar hasta Lleida, coger el tren hasta Sants, del Sants el Cercanías hasta Castelldefels y después allí, en Castelldefels, me encuentro que no tengo manera de llegar. Tendría que, o ir en bici o una moto...”.

Durante estos primeros días de curso en los que aún no hay alumnos, va a intentarlo con el coche. Tendrá que hacer malabares, igual que el curso anterior, denuncia. “El año pasado estuve en una escuela en La Mina (Barcelona) que muy bien, estuve en un centro muy bien, el equipo docente perfecto, todo muy bien, pero está a doscientos kilómetros de mi casa”, insiste.

Despedidos por vacaciones: miles de empleados de la educación se van al paro en el verano de 2024 pese a la reforma laboral.

De la alegría cuando consiguió la plaza ha pasado a la desesperación. Es madre de tres hijos -uno de ellos tiene discapacidad- y también es diabética, pero ni la conciliación familiar ni la enfermedad crónica parecen ser suficientes para conseguir un cambio de destino. “Cuando salieron las adjudicaciones, las primeras, envié una reclamación el julio, envié informes de mi hijo, de la familia numerosa, de que soy diabética... Todavía estoy esperando respuesta”, afirma. “No me dan ninguna solución, porque yo lo, el que pido es trabajar algo más cerca”, recalca la maestra, que denuncia que su situación es desesperada e insostenible. Pero el sistema es el es. Le han dicho que es “una máquina” la que hace el reparto y que no se puede hacer nada. “Yo creo que tendría que haber personas que miraran un poco, porque seguro que más de un caso se podría solucionar”, sostiene.

Temas Relacionados

ProfesoradoEducaciónEducación EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor, con uniforme de gala, se estrena en San Javier: entrará como alférez y saldrá como teniente en menos de doce meses

La heredera al trono ha ingresado este 1 de septiembre en la Academia del Aire y del Espacio, donde completará su formación militar

La princesa Leonor, con uniforme

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Sebastián Gallego responde a los rumores sobre su amistad rota con Ana Milán: “Prefiero centrarme en lo bonito”

En los últimos días, la amistad entre los presentadores del pódcast ‘La vida y tal’ ha estado en el punto de mira tras dejar de seguirse en redes sociales

Sebastián Gallego responde a los

Sanidad aprueba un nuevo fármaco contra una enfermedad rara y potencialmente mortal

La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes

Sanidad aprueba un nuevo fármaco

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos encapuchados asaltan a menores

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

La Policía de Indonesia apunta a un empleado del hotel en el que se alojaba como principal sospechoso de la muerte de Matilde Muñoz

Procedente el despido de un gerente de Mercadona que participó en un encierro estando de baja por artrosis en la cadera

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un presunto ataque de interferencia rusa dejó sin GPS al avión donde viajaba Von der Leyen: tuvieron que utilizar mapas en papel para aterrizar

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El caso Dani Olmo vuelve

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros