Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, se rompe al hablar del futbolista: “No he intentado conocer a nadie, yo le sigo queriendo”

Noelia López en 'Madres desde el corazón'. (Mediaset).

El 1 de junio de 2019 marcó un antes y un después en el fútbol español. Ese día, José Antonio Reyes, aclamado extremo sevillano y exjugador del Sevilla, Arsenal o Real Madrid, perdió la vida en un accidente de tráfico a los 35 años. El siniestro, ocurrido cerca de la localidad sevillana de Utrera, también se cobró la vida de su primo y dejó gravemente herido a otro primo de 22 años. La noticia conmocionó a todo un país y provocó una oleada de mensajes de duelo en los estadios y en las redes sociales.

El Sevilla F.C., el club en el que se formó y debutó en Primera División, fue el encargado de confirmar la tragedia. Y a pesar de los homenajes ocurridos en los clubes que consideró su hogar, el duelo todavía permanece en el interior de su casa, especialmente para su esposa, Noelia López, y sus dos hijas, Noelia y Triana.

López, que se había casado con Reyes en 2017 tras varios años de relación, quedó viuda con tan solo 34 años y al cuidado de dos niñas pequeñas. En todo este tiempo ha optado por mantenerse alejada de los focos, centrada en la educación de sus hijas y en reconstruir su vida tras un golpe emocional devastador. Apenas había hablado de aquellos días hasta ahora, cuando ha decidido conceder su testimonio más íntimo en el programa Madres: desde el corazón, de Mediaset Infinity, conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara.

En la entrevista, la modelo jiennense ha relatado cómo afrontó el día más oscuro de su vida. “Ese día hay cosas que he olvidado ya, que no recuerdo, pero fue un día muy triste para mí como mujer y como madre. La vida como la conocíamos se acabó”, confiesa con lágrimas en los ojos.

Noelia López y José Antonio Reyes en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

El momento que lo cambia todo

López recuerda que estaba en casa con sus hijas cuando escuchó sirenas de bomberos, ambulancias y coches de policía. “Mis niñas vinieron y me dijeron: ‘Mami, ¿qué es ese ruido?’ Porque era verano y tenía las ventanas abiertas de casa. Me dio un vuelco el corazón, pensé que había sido un accidente, pero no pensaba que había sido él”, explica. Además, ella desconocía que el futbolista se encontraba en Sevilla: “Ese día el equipo jugaba en Cádiz y hablamos. Me dijo que iba concentrado con el equipo en el autobús y que me hacía videollamada cuando subiese”.

Poco después sonó su teléfono móvil, pero no contestó porque estaba a punto de salir de casa con las pequeñas. Cuando devolvió la llamada, le dieron la noticia sin rodeos. “Me lo dijeron así, sin más. Las niñas se quedaron mirándome y me preguntó Noelia: ‘Mami, ¿qué le ha pasado a papi?’, y le dije: ‘No, nada, que se tiene que ir otra vez lejos’, porque había estado jugando en China y estuvimos cuatro meses sin verle. Las puse en la televisión una película y fui al baño a llamar a mi madre. Y ellos ya venían de camino. Ya lo sabían. Me enteré la última”, relata.

Lo primero que pensó fue en cómo contarles a las niñas la verdad. “¿Qué les iba a decir? ¿Cómo? ¿Qué iba a hacer ahora?”, recuerda. No obstante, en cuestión de minutos todo su círculo acudió al hogar para estar con ellas: “Llamé a mis amigas y estaban en la puerta de mi casa esperando a que yo las llamase. Abrí la puerta del baño y las niñas estaban allí. Se habían subido las dos a mi baño a esperar a que yo saliese. Y bueno, ya la casa se llenó de gente, empecé a enterarme, unos decían una cosa, otros otra... Y hay momentos que no recuerdo ya“.

Noelia López y José Antonio Reyes en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

El amor que quedó interrumpido

La historia entre Reyes y Noelia había comenzado años antes, en Granada, cuando ella estudiaba. “Yo soy licenciada en Ingeniería, pero cuando le conocí estaba estudiando. Apareció ahí un día con un amigo en común y en un principio me asusté. No quería conocer a alguien así, porque su mundo era muy distinto al mío“, admite a Cruz Sánchez de Lara.

Al poco tiempo de iniciar la relación, él le propuso irse a vivir juntos. En 2013 nació su primera hija y en 2017 celebraron su boda, la cual tuvo que ser retrasada por la muerte de su hermano y por la llegada de su segunda hija, Triana. La felicidad que habían construido se vio interrumpida demasiado pronto.

Noelia López y sus hijas en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

“Yo no elegí ser madre sola y siendo tan joven”, subraya López en la entrevista y añade: “No sabía si era capaz de hacer a mis hijas felices por los dos, pero ellas me lo han puesto muy fácil”. Aún así, el dolor se intensificó cuando las niñas, ya más conscientes de la ausencia de su padre, comenzaron a hacer preguntas difíciles. La viuda del futbolista recuerda un episodio ocurrido hace no mucho: “Una de mis hijas vio imágenes del accidente en internet y me preguntó directamente. Lloró, se desahogó, pero ya sabe la verdad”. A pesar de la crudeza de esas situaciones, Noelia trata de mantener vivo el recuerdo del jugador en su hogar. “A mis hijas les calma mucho saber que hay muchos recuerdos de sus padres y sentirlos cerca”, explica.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de rehacer su vida sentimental, la modelo es contundente: “No, no necesitas tener a alguien para ser feliz. Yo sigo enamorada de Jose y mi tiempo es para mis hijas”. Y admite: “No he intentado conocer a nadie, yo le sigo queriendo“.