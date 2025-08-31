España

Si tus padres te enseñaron estas 5 cosas cuando eras pequeño, ellos estaban por encima de la media

Detrás de horarios estrictos, charlas interminables o rutinas de sueño hay herramientas para crecer con seguridad y fortaleza

Clara Arias

Por Clara Arias

Unos padres con su hijo
Unos padres con su hijo (Freepik)

Con el paso de los años, muchos descubren que las enseñanzas más duraderas no provienen de las aulas ni de los manuales académicos, sino de los gestos y las rutinas cotidianas que los padres inculcaron en la infancia. Así lo señala un análisis publicado en VegOut, donde se subraya que “algunas de las lecciones de vida más valiosas no se enseñan en las escuelas ni en los libros de texto, sino que se transmiten de manera temprana y silenciosa por quienes nos crían”.

Reglas firmes, pero con afecto

Uno de los puntos clave es la importancia de unas reglas claras y consistentes durante la infancia. Aunque de pequeños muchos pudieran sentirse injustamente limitados por horarios estrictos o consecuencias inevitables tras incumplir las normas, VegOut insiste en que este modelo educativo aporta beneficios a largo plazo.

Según la publicación, “los niños cuyos padres establecen reglas claras, pero también muestran calidez y apoyo, tienden a rendir mejor en la escuela que aquellos que crecen con otros estilos de crianza”. En otras palabras, los límites no deben interpretarse como un castigo, sino como redes de seguridad. Los hijos aprenden que los actos tienen consecuencias y, al mismo tiempo, perciben el interés y la implicación de los adultos en su desarrollo.

La importancia de hablar… y escuchar

Otro de los aspectos destacados es la insistencia de muchos padres en fomentar la conversación. Desde las charlas en la mesa hasta las discusiones sobre temas de actualidad o la obligación de explicar un pensamiento, todas esas dinámicas aparentemente banales reforzaban capacidades esenciales.

“Esos debates de sobremesa sobre la actualidad, los trayectos en coche en los que se pedía describir el libro favorito o incluso tener que llamar a la pizzería para hacer un pedido eran entrenamientos de comunicación y pensamiento crítico”, recuerda VegOut. Más allá del vocabulario, lo que se estaba transmitiendo era un mensaje aún más poderoso: que las opiniones del niño tenían valor y merecían ser escuchadas.

Unos padres con su hijo
Unos padres con su hijo (Freepik)

El elogio al esfuerzo frente a la etiqueta de “inteligente”

La publicación señala que no es lo mismo decirle a un hijo “qué listo eres” que reconocer su empeño o la estrategia que utilizó para superar un reto escolar. Según investigaciones recogidas por VegOut, centrar los elogios en la inteligencia puede resultar contraproducente, mientras que reforzar la constancia y el trabajo favorece la resiliencia.

El enfoque basado en el esfuerzo dota a los niños de una mentalidad de crecimiento: al enfrentarse a una dificultad, en lugar de concluir que “no son lo bastante inteligentes”, piensan en qué pueden mejorar o en cómo estudiar de manera diferente. Esta lección, aparentemente menos estimulante que un halago fácil, se convierte en un recurso valiosísimo para la vida adulta.

Poner nombre a las emociones

La gestión emocional es otro de los aprendizajes silenciosos que marcan la diferencia. Muchos padres, al enfrentarse a un enfado o una rabieta, optaban por verbalizar lo que el niño estaba sintiendo: “parece que estás frustrado” o “entiendo que estés decepcionado”.

Aunque a los menores pudiera parecerles innecesario o incluso irritante, esta práctica les estaba enseñando a identificar y procesar emociones complejas. Como recuerda VegOut, el especialista Daniel J. Siegel, médico y profesor de psiquiatría, ha subrayado en diversas ocasiones que ayudar a los niños a poner palabras a sus sentimientos les permite calmarlos y manejarlos mejor.

De adultos, esta capacidad se traduce en mayores competencias sociales, laborales y personales. En lugar de ver las emociones como un obstáculo, quienes crecieron con este tipo de acompañamiento emocional las reconocen como información útil para tomar decisiones y relacionarse de forma más sana.

La rutina del descanso, un regalo invisible

El último de los cinco aspectos destacados por VegOut es la importancia de una rutina de sueño constante. Muchos recordarán las discusiones por querer quedarse despiertos más tiempo o las negativas firmes de sus padres a ceder ante los ruegos nocturnos.

Hacienda vigila el dinero que se dona de padres a hijos: este es el máximo para no ser investigado.

Lejos de ser una simple manía, esa disciplina tenía un fundamento que hoy confirman múltiples estudios: los niños con horarios de descanso regulares desarrollan un mejor control de las emociones y una mayor capacidad para relacionarse con los demás en situaciones de estrés.

Esa estructura, que de pequeños parecía restrictiva, se convierte en la adultez en un hábito valioso: la capacidad de organizar rutinas, de priorizar el descanso y de encontrar estabilidad incluso en contextos de incertidumbre.

