Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

Los pequeños gestos cotidianos, como limitar el consumo de plataformas de streaming o de compras impulsivas, pueden tener una repercusión significativa en la economía personal, según afirma Iñaki Arcocha, economista especializado en educación financiera en el podcast Roca Project. Ante la percepción extendida de que el ahorro es imposible para quienes sobreviven con el Salario Mínimo Interprofesional -actualmente 1.184 euros mensuales- y unos alquileres que en muchas zonas alcanzan ya los 1.500 euros por 80 metros cuadrados, Arcocha aboga por un cambio de mentalidad.

La suma invisible de los “gastos hormiga”

Las dificultades para ahorrar en España no solo provienen de los grandes desembolsos, sino también de aquellos pequeños dispendios diarios que, acumulados, vacían el bolsillo sin que apenas se perciba. El experto señala: “Un café diario son dos euros. Todos los días son 700 euros al año. Eso, si lo inviertes al 5% durante 10 años, son 10.000 euros. No es mucho, pero es que lo has sacado de quitarte un gasto diario de dos euros. Piensa en todos los pequeños dos euros que puedes eliminar para tener un mejor futuro”.

Para Arcocha, este tipo de gastos -llamados “hormiga” por su carácter residual pero persistente- pueden suponer la diferencia entre tener cierta capacidad de ahorro e ir siempre con el agua al cuello. “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”, cuestiona el economista, quien invita a reflexionar sobre el verdadero valor de estas pequeñas concesiones y a priorizar en función de objetivos a largo plazo.

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro en el 4,8% de su renta disponible bruta, tasa 1,6 puntos inferior a la registrada en igual periodo de 2024, cuando se situó en el 6,4%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ahorro sin inversión: una ecuación incompleta

No basta con guardar parte de los ingresos mensuales; el especialista pone el énfasis en la importancia de la inversión. “Ahorrar sin invertir es como pagar por un buffet y no repetir”, recalca Arcocha, quien advierte de que el mero acto de retener dinero no protege frente a la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación. “Solo hablamos del ahorro, pero no de la parte de la inversión. Estamos con la mentalidad de escasez y no de abundancia. Si piensas en ahorrar, piensas en pequeño porque eso tiene un límite”, sostiene.

Según el economista, el temor y la falta de formación en esta materia son los principales obstáculos. “La mayoría de los ahorradores lo hacen sin planificación ni objetivo, simplemente porque hay que hacerlo pero no saben por qué”, apunta. Romper este ciclo exige, en su opinión, un cambio radical: “Si eres lo suficientemente constante durante el tiempo suficiente, te va a ir bien”.

Educación financiera y cambio generacional

La escasa educación financiera es vista por Arcocha como el gran lastre del ahorro moderno en España. “La educación financiera no se enseña en el colegio, pero es muy importante, porque es lo que te va a permitir mucho más bienestar en el futuro, que es lo que buscamos todos”, sentencia.

Cuestiones como la planificación o el control emocional de las compras no son triviales: “A la hora de planificar un viaje, primero ahorro y luego gasto, ¿y por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no te permites algo más de lo que te ibas a permitir y luego buscas la manera de justificarlo y dejar de pensar en los sacrificios que tienes que hacer?”, cuestiona Arcocha, subrayando la necesidad de un cambio de mentalidad que trascienda la simple acumulación de dinero y apueste por la gestión consciente y la inversión a largo plazo.