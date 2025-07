Préstamos para pagar las vacaciones: ¿Un ‘quiero y no puedo’ o una opción real? Crece la tendencia entre los turistas españoles

Préstamo para pagar las vacaciones (VisualesIA / Canva)

Las vacaciones han cambiado por completo en España. Los destinos se han extendido a todo el globo terráqueo, mientras que las costas y zonas de interior españolas se han llenado de turistas de extranjeros. Pero estas consecuencias de la globalización no son las únicas tendencias que se están consolidando en los últimos años.

La pérdida de poder adquisitivo de algunos hogares tiene como primer efecto que muchos de ellos decidan no viajar de vacaciones o hacerlo a destinos más asequibles. Sin embargo, hay personas que tienen como prioridad abandonar su casa durante la etapa de descanso, por lo que buscan la forma de poder afrontar los gastos.

Según los datos del INE, los viajes de ocio supusieron el 50,8% del gasto total, con un gasto medio diario de 85 euros por persona. Craftgate recoge diferentes estudios sobre distintas tendencias provocadas por los gastos generados por los viajes y las circunstancias económicas actuales.

El abogado laboralista Juanma Lorente nos cuenta como una incorrecta gestión financiera puede provocar decisiones que, a la larga, generan problemas. Luis Romaguera, asesor financiero, asegura que se está “convirtiendo en norma” la financiación de las vacaciones, lo que considera un peligro.

“Quiero y no puedo”

Un estudio realizado por ObservaTUR utilizando como muestra un total de 1.007 entrevistas realizadas a través de un cuestionario online, muestra que la opción de buscar una financiación para poder viajar es una opción cada vez más extendida. Los votantes son mayores de 18 años que han viajado durante el verano de 2023 o 2024.

En un contexto de aumento de precios, la financiación a plazos está ganando importancia en el sector turístico, convirtiéndose en un factor clave para muchos viajeros. Actualmente, 4 de cada 10 turistas planean usar opciones de financiación flexible para costear parte de sus vacaciones, según esta encuesta.

Como resultado, el sistema “Compra ahora, paga después” (BNPL) está expandiéndose entre las empresas del sector y se espera que supere el 50%. La realidad es que estas opciones pueden ser una opción viable para personas que no cuentan con los ahorros en ese momento, pero que saben que podrán tenerlos más adelante. No obstante, también puede ser un riesgo innecesario, derivado del “quiero y no puedo”, como explica a Infobae España Juanma Lorente.

Una mala gestión económica, sumada a la “publicidad seductora” puede provocar este crecimiento. Como afirma el abogado, las vacaciones no son como otro tipo de inversiones que pueden generar una rentabilidad, de manera que estos préstamos suponen un agujero económico a cambio de un tiempo de ocio.

Luis Romaguera va en esta misma línea cuando aporta su visión a Infobae. “Socialmente está muy normalizado, pero la realidad es que no es lo ideal. Se puede entender, sí, pero no debería convertirse en norma”, afirma Luis. Culpa al “marketing emocional” que se produce en redes sociales, mediante imágenes de felicidad que provocan el arrastre y los riesgos financieros, convirtiéndose en un “disfrute envenenado”.

El aumento de la cancelación gratuita

Uno de los principales retos del sector turístico es la gestión de las tecnologías de pago, especialmente relevante para agencias de viajes, hoteles, empresas de alquiler de vehículos y páginas de reservar. Ofrecer la cancelación gratuita es clave para muchos consumidores. Según Booking, el 57% de los españoles lo consideran un factor fundamental a la hora de reservar.

Otro estudio de esta plataforma de viajes, recogido por Craftgate, asegura que el 71% de las empresas han visto crecer las devoluciones en los últimos años, añadiendo presión a la gestión de pagos y a la operativa diaria del sector. La situación económica vuelve a tener un importante efecto, pues muchas personas quieren tener la posibilidad de recuperar la inversión si su situación económica lo exige.