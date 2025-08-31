España

Encuentran dos cadáveres en la urbanización de Mazarrón (Murcia) donde se buscaba a dos amigos desaparecidos desde abril

Los familiares de los dos ciudadanos ecuatorianos denunciaron su desaparición el pasado mes de abril

Paola Bruni

Por Paola Bruni

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la Guardia Civil. (Europa Press)

La Guardia Civil ha encontrado restos humanos en una casa de la localidad murciana de Mazarrón, en la urbanización Camposol en la que vivían dos ciudadanos ecuatorianos cuya desaparición fue denunciada por sus familiares el pasado abril, han informado fuentes de la investigación a EFE.

Los hombres desaparecidos eran dos amigos, José Patricio Chango, de 43 años, con 4 hijos, y Edwin Guillermo Cambal, de 32, con familiares en Barcelona y en Ecuador. Ambos tenían una casa en esa urbanización y trabajaban por la zona.

Especialistas en criminalística de la Guardia Civil desplazados desde Madrid han hallado los restos después de unas primeras búsquedas de los dos hombres hasta con helicópteros y perros, pues los primeros indicios apuntaban a que las desapariciones no eran voluntarias.

Los restos que ahora han encontrado podrían corresponderse con los dos desaparecidos en abril de este año, aunque en estos momentos este dato no está confirmado.

De hecho, para esta investigación se ha decretado el Secreto de Actuaciones, por lo que lo único confirmado a esta hora, según fuentes del Instituto Armado, es este hallazgo, aunque aún está por confirmar si los restos pertenecen a uno o varios cuerpos.

Un detenido por su presunta relación

La Opinión de Murcia también ha adelantado que ha sido detenido un hombre por la presunta relación con la desaparición y muerte de los dos amigos.

Las diligencias que instruye un juzgado de Totana han sido declaradas secretas y se está a la espera de la confirmación en el Instituto Anatómico Forense de la causa de la muerte y de la identificación de los restos con muestras de ADN.

