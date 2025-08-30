Operación retorno: cómo calcular el gasto de gasolina antes de emprender el viaje de vuelta de vacaciones

Un coche repostando gasolina (Freepik)

Ayer, viernes 29 de agosto, comenzó la operación retorno ante el regreso de millones de españoles de las vacaciones de verano. Con la llegada de septiembre a la vuelta de la esquina, las carreteras se convierten en un hervidero de tráfico, especialmente por todos aquellos que se marchan de las zonas de costa a las urbes del interior.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que entre las 15.00 del pasado viernes y la medianoche del domingo se produzcan más de 5 millones de desplazamientos entre los que terminan sus vacaciones y los que las empiezan justo ahora, en el mes de septiembre. Por ello, Tráfico ha intensificado sus medidas de vigilancia y seguridad, instalando controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas. Además, está prevista la instalación de carriles reversibles, especialmente en las zonas más conflictivas donde se suele acumular más tráfico.

Además de tener en cuenta la seguridad, para lo que es importante respetar los límites de velocidad y mantenerse informado del estado de las carreteras, también resulta fundamental valorar cuál será el coste total del trayecto. Con unas vacaciones de verano más caras, ya que los paquetes turísticos nacionales se han encarecido un 18,8 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son muchas las familias que buscan estrategias para ahorrar algo de dinero en sus viajes.

Desde la página web del fabricante de balizas de emergencia FlashLED SOS, con más de 25 años de experiencia en el sector automovilístico, señalan que en este sentido se debe conocer el gasto de la gasolina antes de emprender el viaje.

Cálculo del gasto en gasolina

En primer lugar, debe saberse cuál es la distancia total del trayecto, para lo que pueden emplearse los navegadores habituales, que ofrecen con precisión los kilómetros que deben recorrerse. Para calcular lo que se gastará en la gasolina también debe conocerse cuánto consume nuestro vehículo en específico: esta información puede consultarse en el manual del vehículo, en la documentación del fabricante o incluso en internet, introduciendo la marca y el modelo del coche.

Una vez se obtienen estos datos, la fórmula consiste en dividir la distancia total del trayecto en kilómetros entre 100 y multiplicar el resultado por los litros de gasolina que consume el vehículo (este dato en general se mide en litros por cada 100 kilómetros). Es decir: (Distancia total en kilómetros / 100) x Consumo del vehículo (L/100 km) = Consumo total de gasolina (L).

Una vez hecho el cálculo debe consultarse el precio de la gasolina, que varía en función de la provincia y el tipo de gasolinera, y multiplicarse este dinero por el consumo total que hemos obtenido previamente.

Consejos para ahorrar combustible

Mantener una conducción eficiente es fundamental para reducir el consumo de gasolina. Así, los expertos recomiendan tener una velocidad constante, evitar acelerones y frenados bruscos y utilizar marchas largas siempre que sea posible. También debe anticiparse y planificarse la ruta, eligiendo aquellas con menos tráfico. Por último, el equipaje es fundamental en este aspecto: un peso excesivo provocará un mayor esfuerzo del motor.