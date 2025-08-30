España

El hotel de lujo donde se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: puede costar entre 400 y 2.500 euros la noche

Un refugio exclusivo en los Pirineos, ofrece lujo y privacidad rodeado de montañas y valles

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
GRAF9298. POZUELO DE ALARCÓN, 28/04/2019.-
GRAF9298. POZUELO DE ALARCÓN, 28/04/2019.- El presidente del gobierno Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez, tras votar en un colegio de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. EFE/Emilio Naranjo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, están disfrutando de unos días de descanso en el Sport Hotel Hermitage, un lujoso complejo en Andorra. Esta escapada llega tras pasar tres semanas en Lanzarote, donde descansaron en la Residencia Real de La Mareta. A pesar de haber interrumpido brevemente sus vacaciones debido a los incendios en España, el presidente ha optado por alargar su tiempo libre, y desde el miércoles 28 de agosto se encuentra nuevamente en el Principado de Andorra.

Un Hotel de Cinco Estrellas en el Corazón de los Pirineos

El Sport Hotel Hermitage, considerado uno de los mejores hoteles de cinco estrellas de Andorra, es el destino elegido por Sánchez y Gómez para esta segunda parte de sus vacaciones. Ubicado en la localidad de Soldeu, a más de 1.700 metros de altitud, el complejo está rodeado de montañas y valles, lo que le otorga un aire exclusivo y alejado de la multitud. Aunque es más conocido como un destino de invierno, debido a su proximidad a estaciones de esquí, su atractivo no se limita a la temporada invernal. En verano, el entorno natural y la tranquilidad de la zona atraen a un creciente número de turistas que prefieren la montaña al mar.

El hotel fue inaugurado en 2006 y es parte de la red de hoteles de lujo de The Leading Hotels of the World. Su arquitectura alpina de madera combina a la perfección con su entorno natural, creando un ambiente acogedor para quienes buscan exclusividad y comodidad. Según el medio Vozpópuli, el complejo cuenta con 130 suites distribuidas en cuatro categorías, desde habitaciones deluxe hasta las más exclusivas como las suites Hermitage, que en temporada alta pueden superar los 2.500 euros por noche.

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el Partido Popular y contra el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha ausentado del hemiciclo del Congreso en los turnos de palabra del jefe del Ejecutivo. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

Servicios de alta gama para los huéspedes más exigentes

El hotel ofrece una amplia gama de servicios de lujo, entre ellos su exclusivo spa de 5.000 metros cuadrados, considerado uno de los mejores de Andorra. Además, los huéspedes pueden disfrutar de una cocina gourmet en su restaurante con estrella Michelin, uno de los cinco que se encuentran en el interior del complejo. Telecinco destaca también la opción de alojamiento en las Hermitage Mountain Residences, una serie de residencias privadas que permiten a los visitantes disfrutar de la máxima privacidad, con precios que oscilan entre los 4.000 y los 10.600 euros dependiendo de la temporada y el tipo de residencia elegida.

El complejo es conocido por su alta seguridad, un aspecto que no ha pasado desapercibido durante la estancia de Sánchez y Gómez. Tal y como informa Okdiario, el presidente y su esposa han contado con un despliegue de seguridad considerable, que incluye 20 escoltas personales, apoyo de la Policía andorrana y el uso de drones para vigilar la zona. Este nivel de protección es habitual en los viajes del presidente, que, además de su equipo de seguridad habitual, ha contado con efectivos adicionales durante su estancia en el hotel.

Unas vacaciones tranquilas entre montaña y ciclismo

Durante su estancia en Andorra, Sánchez y Gómez han aprovechado para disfrutar de uno de sus deportes favoritos: el ciclismo de montaña. El presidente, gran aficionado a esta disciplina, ha practicado esta actividad acompañado de su equipo de seguridad, tal y como ha señalado Telecinco. También se ha dejado ver durante la etapa de la Vuelta a España que pasaba cerca de Soldeu.

Este destino en los Pirineos no es nuevo para la pareja presidencial. Ya el verano pasado, Sánchez y su esposa se alojaron en el mismo hotel, lo que demuestra que el Sport Hotel Hermitage es uno de sus destinos favoritos para desconectar del ajetreo político. De acuerdo con El Debate, el hotel es reconocido no solo por su lujo y confort, sino también por su capacidad para ofrecer privacidad y tranquilidad, factores que parecen ser determinantes en la elección de este tipo de alojamientos de alto nivel.

Aunque Pedro Sánchez no tiene agenda oficial hasta el próximo lunes 1 de septiembre, cuando presentará un pacto de Estado contra el cambio climático, su presencia en Andorra sigue siendo tema de debate, especialmente en los medios que han destacado tanto el lujo de su estancia como los dispositivos de seguridad que lo acompañan en todo momento.

Temas Relacionados

Pedro SánchezVacaciones De VeranoBegona GomezAndorraHoteles De LujoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify España

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Top 10 de los podcasts

Las compras de vivienda vacacional de los no residentes agrava la crisis habitacional, según el Banco de España

Las propiedades en manos de personas que viven en el extranjero superan el medio millón y suponen el 2% del total del parque inmobiliario

Las compras de vivienda vacacional

Alejandro Ortiz, experto en diseño del hogar, explica cómo renovar la cocina sin gastar de más: “Una reforma bien pensada no necesita grandes lujos para ser efectiva”

El inversor y divulgador muestra qué partidas conviene revisar y en cuáles es posible reducir costes

Alejandro Ortiz, experto en diseño

Ni agua ni limpiacristales: el mejor truco para terminar con los rayones de las gafas

Una guía práctica para aprender a cuidar tus gafas de manera que te duren muchos años sin necesidad de comprar unas nuevas

Ni agua ni limpiacristales: el

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Durante este segundo día del dispositivo especial, se espera que se produzcan un gran número de los desplazamientos previstos entre quienes vuelven de las vacaciones y las comienzan ahora

Operación retorno, en directo: consulta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación retorno, en directo: consulta

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

ECONOMÍA

Las compras de vivienda vacacional

Las compras de vivienda vacacional de los no residentes agrava la crisis habitacional, según el Banco de España

Falsifican su firma y Jazztel le reclama las cuotas de un IPhone 16 que nunca recibió: lo amenazaron con incluirlo en el registro de morosos

Operación retorno: cómo calcular el gasto de gasolina antes de emprender el viaje de vuelta de vacaciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal