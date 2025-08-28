España

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las autoridades estadounidenses le hicieron esperar en una sala durante cinco horas y nunca llegaron a comunicarle el motivo de la detención

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una española cuenta cómo fue
Una española cuenta cómo fue su llegada a Estados Unidos (Montaje Canva Infobae)

La ilusión de viajar a Estados Unidos se convirtió en una experiencia marcada por la incertidumbre para una joven española que comunicó en TikTok (@paulisls) el episodio vivido en un aeropuerto del país norteamericano. Según explicó en uno de sus recientes vídeos, fue retenida durante cinco horas sin que nadie le diese explicaciones. No fue hasta llegar a España que, a través de TikTok, contó lo que le había sucedido. Esto lo hizo así por miedo a que la deportaran. Su testimonio se ha vuelto rápidamente viral en redes, abriendo un debate en torno a los severos controles migratorios de Estados Unidos. Muchos usuarios de internet denunciaron experiencias similares en los comentarios.

La joven narró que, tras aterrizar en Estados Unidos, y a consecuencia de que llevaba una botella de vino, fue apartada por agentes del control migratorio y trasladada a una sala en la que permaneció durante cinco horas. Durante todo este tiempo, no recibió información sobre los motivos de su retención. En la sala no estaba sola. Según su relato, la mayoría de personas eran latinoamericanas. Un chico le aconsejó que no se mostrara nerviosa ante las autoridades porque sospecharían de ella. Además, en la sala, le confiscaron el móvil y no le dejaron hacer una llamada para avisar al familiar que le estaba esperando en el aeropuerto. Tras cinco horas de espera y una omisión de su privacidad: le revisaron el móvil, para lo que le exigieron poner la contraseña y desbloquearlo, le dejaron irse.

Una joven española es detenida
Una joven española es detenida en un aeropuerto estadounidense sin explicación (Agencias de gobierno)

El video generó miles de interacciones y comentarios en poco tiempo. Varios usuarios compartieron experiencias parecidas, asegurando que también habían sido retenidos durante horas en aeropuertos estadounidenses sin recibir explicaciones claras. Otros destacaron que estas prácticas son habituales en las entradas al país y que forman parte de los controles de seguridad reforzados en las fronteras. También hubo voces críticas que señalaron la falta de transparencia y empatía en los procedimientos, considerando que una espera tan prolongada sin información puede convertirse en una situación angustiante para los viajeros.

Polémica sobre los controles migratorios

Este caso pone e manifiesto el debate en torno a las políticas de migración de Estados Unidos. Mientras el gobierno norteamericano defiende la necesidad de realizar controles exhaustivos para garantizar la seguridad nacional, organizaciones de defensa de los derechos de los viajeros han denunciado en múltiples ocasiones los abusos y la falta de explicaciones a turistas que cumplen con los requisitos legales para ingresar al país. En este contexto, no sorprende que el relato de la joven española haya resonado con tanta fuerza en redes sociales: su experiencia refleja la tensión entre la ilusión de conocer Estados Unidos y la posibilidad de enfrentar un trato que muchos consideran excesivo. Más allá de las opiniones, la experiencia narrada en TikTok sirve como advertencia para quienes planean viajar a Estados Unidos. El proceso de ingreso puede ser largo, complejo y, en algunos casos, frustrante. La falta de información durante los controles, tal como denuncian numerosos viajeros, puede convertir el inicio de un viaje soñado en una experiencia cargada de incertidumbre.

"Nos gustan las migraciones pasadas de gente privilegiada", dijo Sergio del Molino en la rueda de prensa del Premio Alfaguara 2024

La española que compartió su vivencia no dio más detalles sobre el aeropuerto en cuestión ni sobre lo que ocurrió después de su retención. Lo que sí dejó claro es que decidió guardar silencio durante su estancia y contar lo sucedido únicamente cuando se sintió segura de estar de nuevo en casa. Su historia, difundida a través de TikTok, revela una cara poco visible del turismo internacional: la de los controles fronterizos que, bajo la justificación de la seguridad, dejan a muchos visitantes con una sensación de vulnerabilidad al comienzo de sus viajes.

Temas Relacionados

ViajeDetenciónEstados UnidosAutoridadesDerechoPolítica migratoriaControles migratoriosTikTokEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

“Nunca viajes con tu DNI si has denunciado su robo”: la Policía advierte de sus peligros

A través de sus redes sociales, la policía nacional explica qué tienes que hacer si has encontrado tu DNI después de haber denunciado su pérdida o robo

“Nunca viajes con tu DNI

La alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura que no puede ser rescatada: una espera agónica

Natalia Nagovitsyna sufrió una fractura durante el descenso del Pico Pobeda y permanece aislada desde hace más de diez días; la operación de rescate ha sido suspendida por su extrema peligrosidad

La alpinista rusa atrapada a

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Un colombiano que vive en España explica una de las cosas que le parece más rara del país: “No encuentras nada abierto”

El vídeo ha generado una gran cantidad de reacciones, especialmente entre usuarios que han negado sus palabras o señalado que la realidad no suele ser como la que él ha relatado

Un colombiano que vive en

La familia de un niño de 4 años presenta una demanda de 20 millones de euros contra un dentista: “A las 6:12 ya no tenía pulso”

Se trataba de una consulta rutinaria, pero se produjo un paro cardíaco. Los padres señalan un extraño cambio con la anestesia

La familia de un niño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tres claves para detectar

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

La Policía explica los motivos por los que debes entregar tu DNI a los agentes: “La gente se niega a entregarlo”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

“Mi ex ha sacado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, ¿puede hacerlo?”: un abogado responde

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia