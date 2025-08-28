Qué es la piedra angular, el producto de limpieza multiusos y cómo utilizarla

El truco para limpiar las griferías sin utilizar químicos (pexels)

Cada vez más personas están apostando por soluciones de limpieza ecológicas, potentes y respetuosas con la piel. En este contexto, la piedra blanca de limpieza se ha consolidado como un imprescindible en muchos hogares gracias a su efectividad, composición natural y amplia gama de usos.

Este producto, también conocido como piedra de arcilla o piedra mágica, es una pasta compacta compuesta por ingredientes como arcilla blanca, agua, glicerina y carbonato de sodio, entre otros. Su fórmula no tóxica la convierte en una alternativa segura frente a los productos químicos convencionales, especialmente en espacios donde el contacto con la piel es frecuente, como la cocina o el baño.

¿Qué superficies puede limpiar?

Su versatilidad es uno de los puntos fuertes. Esta piedra sirve para limpiar, desengrasar, pulir y abrillantar superficies tan variadas como:

Metal, aluminio, acero inoxidable y plata

Vitrocerámicas, fogones y hornos

Superficies de PVC y cerámica

Fregaderos, grifos, bañeras, lavamanos y retretes

Vajilla, ollas y sartenes

Campanas extractoras y azulejos

Cristales y ventanas

Llantas de coche y mobiliario exterior

Incluso es capaz de eliminar manchas de óxido gracias a su contenido en carbonato de sodio, o residuos quemados y grasa incrustada, utilizando estropajos más abrasivos como la lana de acero en los casos más difíciles.

Un hombre lava los platos (Freepik)

¿Cómo se utiliza?

El uso de la piedra blanca es tan sencillo como efectivo:

Humedece la esponja (la mayoría de productos la incluyen) Frótala suavemente contra la piedra hasta generar espuma Aplica sobre la superficie a tratar Retira los restos con agua o con una bayeta húmeda

Su aplicación no solo es segura, sino que no irrita la piel y no emite vapores tóxicos, algo especialmente valorado por personas con alergias, niños pequeños o mascotas en casa.

Una opción en auge

Aunque la piedra blanca ha estado presente durante años en ferreterías y droguerías, en los últimos tiempos ha ganado una gran popularidad gracias a su eficacia y su perfil respetuoso con el medio ambiente. Tiendas especializadas como Ferretería Principat la ofrecen, incluyendo las distintas versiones de Starwax, adaptadas a cada necesidad del hogar.

En definitiva, la piedra blanca de limpieza no solo es una opción natural y eficaz, sino también un producto multifuncional, seguro y sostenible, ideal para quienes buscan mantener su hogar reluciente sin comprometer su salud ni el entorno.

Limpieza del hogar. (Pexels)

Hoy en día, la piedra blanca de limpieza puede encontrarse fácilmente en supermercados, tiendas de productos ecológicos, droguerías y plataformas de venta online. Su creciente popularidad ha llevado a muchos fabricantes a desarrollar versiones especializadas según el tipo de superficie, lo que permite obtener mejores resultados sin dañar materiales delicados. Además, la mayoría de estas opciones mantienen una composición natural y biodegradable, alineándose con la tendencia hacia una limpieza más sostenible y consciente.

El auge de la piedra blanca de limpieza también refleja un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas buscan productos que combinen efectividad con respeto por el entorno y por la salud personal. Frente a los limpiadores convencionales llenos de químicos agresivos, esta alternativa natural demuestra que es posible mantener la casa impecable sin comprometer el bienestar. Además, su larga duración y bajo desperdicio la convierten en una opción económica y responsable, ideal para quienes apuestan por un estilo de vida más sostenible.