España

Ni vinagre blanco ni bicarbonato: el truco para limpiar el horno y no dejar manchas

Una mezcla casera con dos ingredientes accesibles y económicos que logran eliminar la grasa sin dañar la superficie ni dejar residuos

Por Sofia Avendaño

Guardar
Limpieza del horno.
Limpieza del horno.

La limpieza del horno es una de las más evitadas debido a la falta de tiempo o simplemente, porque se desconoce cuál es la mejor manera para dejarlo reluciente a la par de higiénico. El vinagre blanco o el bicarbonato son dos de los elementos de moda para la limpieza de diferentes electrodomésticos en el hogar. Sin embargo, Marianne, una arquitecta de 44 años, ha llegado a la conclusión de cuál es el mejor método para terminar con las manchas del horno y desinfectarlo en profundidad. Así lo expone el medio francés Clairam Baudiere, y lo comparte para que seamos conocedores de la “fórmula mágica” de la limpieza.

“Estaba al borde de llamar a un servicio profesional”, confesó Marianne. La grasa acumulada y las manchas resistentes no cedían ante los productos de limpieza convencionales. Fue entonces, en un último intento por resolver el problema por su cuenta, cuando decidió probar con una mezcla sencilla. El resultado fue sorprendente. Tras aplicar la preparación y dejarla actuar durante toda la noche, Marianne comprobó cómo las manchas empezaban a disolverse y podían retirarse sin esfuerzo. “Para mi sorpresa, después de dejar la mezcla actuar toda la noche, la grasa y las manchas viejas empezaron a disolverse fácilmente”, relató.

La mezcla que marca la diferencia

El procedimiento que utilizó no requiere más que dos ingredientes comunes en cualquier cocina: sal fina y jugo de limón. La preparación consiste en mezclar cuatro cucharadas de sal con el jugo de dos limones, hasta formar una pasta homogénea. Esta se aplica directamente sobre las áreas a limpiar, y se deja actuar por un mínimo de ocho horas, aunque el efecto es más notable si se deja durante la noche.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación funciona gracias a las propiedades complementarias de ambos ingredientes. La sal actúa como un abrasivo suave, capaz de eliminar residuos sin dañar las superficies, mientras que la acidez del limón ayuda a descomponer la grasa y las manchas.

Ventajas frente a los limpiadores comerciales

Más allá de su efectividad, este método destaca por ser una alternativa sostenible y económica. Al prescindir de químicos agresivos, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que también se evita la exposición a sustancias que pueden resultar irritantes o perjudiciales para la salud.

Asimismo, los ingredientes necesarios suelen estar disponibles en la mayoría de los hogares, lo que elimina la necesidad de comprar productos especializados. Esta accesibilidad convierte al método en una solución práctica para cualquier persona interesada en mantener su cocina limpia sin recurrir a químicos industriales.

Consejos para un mejor resultado

Para potenciar el efecto de la mezcla, Marianne sugiere calentar ligeramente el horno antes de aplicar la preparación. Esto permite que los poros de la superficie se abran, facilitando la absorción del producto y aumentando su eficacia. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, basta con pasar un paño húmedo para retirar los restos y dejar el horno impecable.

Además, el método puede adaptarse a otras superficies difíciles de limpiar, como estufas o parrillas. Incluso se puede modificar ligeramente la fórmula añadiendo bicarbonato de sodio, para potenciar su poder desengrasante según el nivel de suciedad.

Temas Relacionados

LimpiezaVinagre blancoElectrodomésticosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

El sistema público de pensiones afronta un reto sin precedentes y el Banco de España calcula que se necesitan millones de inmigrantes en edad de trabajar para garantizar su sostenibilidad

Un jubilado, sobre las deportaciones

Andalucía aprueba incentivos de hasta 5.500 euros para autónomos que lleven a cabo nuevos proyectos

La Junta destina 104 millones de euros a un plan de ayudas que apoya el emprendimiento y busca combatir la despoblación de zonas rurales

Andalucía aprueba incentivos de hasta

España se enfrenta a decenas de incendios, avivados por el viento y el intenso calor: Castilla y León, con más de 3.000 desalojados, se lleva la peor parte

Los equipos de extinción trabajan sin descanso en diferentes puntos del país en medio de la ola de calor. Interior ha activado la fase de preemergencia

España se enfrenta a decenas

Cómo hacer la reanimación boca a boca, la técnica de primeros auxilios que puede salvar vidas

En la maniobra de la reanimación cardiopulmonar ya no es obligatoria esta maniobra

Cómo hacer la reanimación boca

Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

Trabajan en la extinción del fuego 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 9 de la UME, 22 del Ayuntamiento de Madrid y brigadas Forestales, además de medios aéreos

Muere el hombre que sufrió
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el hombre que sufrió

Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El coche que es igual de grande que un Volkswagen Tiguan pero que cuesta 15.000 euros menos

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

ECONOMÍA

Un jubilado, sobre las deportaciones

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: “Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de agosto

Uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro y la tasa duplica la media de la UE pese a la bajada en el último año

Con 362.000 metros cuadrados y unas 260 tiendas: así será el centro comercial más grande de Madrid

Jeques árabes, estrellas del deporte y magnates de Silicon Valley: los megayates que llegan a España este agosto

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19