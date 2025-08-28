España

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

Destaca por su arquitectura singular y su microclima único, que lo convierte en una atractiva opción para quienes desean mudarse a un lugar con mayor calidad de vida

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Setenil de las Bodegas

La belleza de la provincia de Cádiz atrae a muchos posibles compradores de vivienda, que idealizan allí una vida tranquila y agradable. No obstante, la crisis habitacional que afronta nuestro país hace inviable poder llevar a cabo este sueño. Pero, para aquellos que no se dan por vencidos, existe un lugar escondido en la montaña donde el coste por metro cuadrado es tres veces inferior a la media provincial.

Se trata de Setenil de las Bodegas, según los últimos datos publicados en el portal inmobiliario Idealista, que se posiciona como el pueblo más barato para adquirir una casa en toda la región, con un precio medio de 689 euros por metro cuadrado, frente a los 2.110 euros que caracterizan la media gaditana.

Vivienda asequible y calidad de vida

Ubicado en el noreste de Cádiz, lejos de la costa y de los focos turísticos masificados, Setenil de las Bodegas destaca por su arquitectura inusual, con viviendas excavadas y adosadas a la roca. Además, las cifras de Idealista señalan que en este municipio, la oferta inmobiliaria permite acceder a viviendas a un coste sensiblemente inferior al de otras localidades, lo cual ha generado mucho interés entre los futuros propietarios que anhelan mudarse a este enclave andaluz.

Residir en Setenil implica integrarse en un entorno tranquilo, donde las relaciones vecinales son estrechas y el ritmo cotidiano dista bastante del de las grandes ciudades. Sus calles, protegidas por la roca, generan un microclima único, otorgando un punto extra de comodidad y reduciendo considerablemente el gasto energético en climatización.

El coste de vida general se mantiene bajo, aspecto que se suma al atractivo de poder adquirir una vivienda a precios muy por debajo de la media y que convierte a Setenil en una opción tenida en cuenta, especialmente por quienes buscan mejorar su calidad de vida sin comprometer su economía.

Setenil de las Bodegas, en Cádiz (Shutterstock).

Opciones económicas para una segunda residencia

Idealista también destaca que, más allá de las oportunidades para vivienda principal, la provincia de Cádiz alberga municipios donde adquirir una segunda residencia resulta más asequible que en la costa central o destinos turísticos populares. En este sentido, Algeciras se sitúa al frente como la elección más económica. Con un precio promedio de 1.307 euros por metro cuadrado en julio de 2025, según el portal inmobiliario, la ciudad mantiene una oferta competitiva que permite disfrutar de sus playas, vida multicultural y gastronomía basada en pescados y mariscos frescos.

Más pueblos gaditanos donde comprar casa

La variedad de municipios gaditanos con precios asequibles no termina en Setenil y Algeciras. Idealista enumera otros pueblos en el interior de la provincia donde hacerse con una vivienda sigue siendo posible sin necesidad de grandes desembolsos. Olvera, en la Sierra de Cádiz, es uno de los ejemplos mencionados: se reconoce por su castillo árabe y el característico entramado de casas blancas.

También figuran Bornos, junto al embalse que lleva su nombre y apreciado por quienes buscan tranquilidad y riqueza histórica; Prado del Rey, con una destacada tradición artesanal y ambiente familiar, y Algodonales, que atrae a aficionados al parapente gracias a sus condiciones naturales y cuyos precios de vivienda mantienen la línea de accesibilidad que caracteriza a la zona.

