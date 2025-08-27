España

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

El experto relaciona el desplome en la tasa de propietarios menores de 40 años con los salarios estancados, los elevados precios y la falta de políticas efectivas que faciliten la compra de inmuebles

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Dos personas observan los anuncios
Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria (Montaje Infobae con imágenes de Tomàs Moyà / Europa Press y @lgarvia / Instagram)

El acceso a la vivienda se ha convertido en una cuestión que condiciona la vida de millones de jóvenes españoles. En este contexto, Luis Garvía, economista y profesor universitario, ha denunciado que “tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”, lo que evidencia que la vía clásica para adquirir una propiedad, basada en el esfuerzo laboral y la capacidad de ahorro, ha dejado paso a la herencia como el principal medio para acceder a una vivienda.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Garvía destaca el cambio ocurrido en las condiciones de acceso a la vivienda: “El problema de la vivienda es un problema generacional. En los años ochenta, más o menos con cuatro, cinco años de sueldo, tenías para una vivienda. Ahora, si alguien quiere acceder a la vivienda, necesitas un patrimonio previo, que en la mayor parte de los casos de la gente que accede a la vivienda, les ha llegado vía herencia”, afirma el economista.

Según el análisis compartido en el vídeo, “la generación que sí pudo acceder a una vivienda tiene cada vez más riqueza, y ha acumulado un patrimonio. En cambio, la generación de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda tienen una situación cada vez más precaria”.

Un privilegio que cambia de manos

La situación hace décadas era muy distinta. Garvía recuerda que “antes, comprar vivienda era accesible” gracias a salarios estables, hipotecas asequibles y menos precariedad laboral. El texto que acompaña a la publicación pone cifras a este cambio: “En los 80-90, un piso costaba 4 o 5 años de sueldo. Hoy, necesitas más de 10 años. Además, sin ayuda familiar, ahorrar para la entrada es casi imposible”.

El panorama para las nuevas generaciones es mucho más limitado, con precios disparados, sueldos que no crecen al mismo ritmo y un alquiler imposible de sostener

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Brecha generacional y desigualdad de oportunidades

Los datos aportados por Garvía confirman el impacto de este fenómeno. Según su análisis, el 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 disponía de vivienda propia a los 42 años, porcentaje que baja al 67% entre los nacidos entre 1975 y 1985, y se desploma hasta apenas el 25% para la generación nacida entre 1985 y 1995.

Las razones del éxito en el acceso a la vivienda de las generaciones anteriores se explican, según el economista, por factores como “vivienda barata en los 70-90, hipotecas accesibles y revalorización brutal: pisos que costaban 50.000 euros ahora valen 300.000”.

Para los jóvenes actuales, la situación es diametralmente opuesta: “Más deuda (hipotecas tardías, préstamos estudiantiles), menos ingresos reales (sueldos que crecen menos que la inflación) y menor capacidad de ahorro (alquiler alto y precariedad)”, resumen las principales dificultades.

Demandas y propuestas de solución

En su análisis, Luis Garvía subraya que los intentos del Gobierno, como el incremento de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, están lejos de resolver el problema de fondo. “El salario mínimo o los bonos del Gobierno para acceder a una vivienda no solo no soluciona el problema, sino que lo empeora”, opina el economista, y añade: ”El problema es de oferta de vivienda. Faltan viviendas. Si nosotros hacemos que la demanda tenga cada vez más dinero, el precio de la vivienda va a seguir subiendo”.

Según Garvía, la solución real pasa por “crear más vivienda, facilitar el acceso a aquellos que realmente estén en una situación complicada y facilitar los trámites asociados con la construcción de vivienda". “No tiene ningún sentido que, para construir una vivienda, dediquemos más tiempo a la burocracia asociada con la construcción de tres a cuatro años, que a la propia construcción del inmueble”, afirma el economista.

Entre las medidas sugeridas por el experto figuran la promoción de más vivienda pública, menos trabas para construir y alquilar, además de incentivos para la compra de primera vivienda, como pasos necesarios para revertir lo que llama el nuevo “privilegio generacional”.

Temas Relacionados

Acceso a la viviendaMercado inmobiliarioHipotecasCompra de viviendaPrecio de ViviendaVivienda EspañaSalarios EspañaConstrucciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Frituras de calabacín con queso parmesano, una receta sencilla y diferente para disfrutar de esta saludable verdura

Para esta receta, acompañaremos el calabacín con queso parmesano y algunas hierbas para obtener una masa repleta de sabor

Frituras de calabacín con queso

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Filtraciones de agua en vestuarios y aseos, acumulaciones de agua en la rampa del garaje con riesgo elevado de resbalones, presencia de goteras en salas de uso diario como el briefing, escombros en zonas de evacuación y goteras junto a instalaciones eléctricas

“Se nos obliga a trabajar

Estos son los 5 errores que nos hacen menos inteligentes cada día, según un doctor: “Nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos”

El cuidado de nuestro bienestar general y la estructura a la hora de realizar ciertas tareas pueden favorecer el rendimiento o el aprendizaje

Estos son los 5 errores

Cuál es la postura correcta para dormir, evitando contracturas y mejorando la calidad del descanso

La forma en que dormimos es crucial para disfrutar de un sueño reparador sin dolores de cuello y espalda al día siguiente

Cuál es la postura correcta

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convertirán en padres de su cuarto hijo en común

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler se encuentra sumamente ilusionado de volver a ser papá junto a su pareja

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Este es el tiempo que puedes estar de baja, según un abogado: “El Estatuto lo deja muy claro”

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles