Una argentina de viaje en Barcelona se sorprende con una escena cotidiana: “¿Esto es cultural?"

Lila Bonato - una joven argentina que se lanzó a recorrer Europa pasando, lo primero, por España - comparte cómo le sorprendió una escena que, en realidad, para los españoles es bastante habitual

Por Fede Sáenz

Lo de viajar para seguir a un guía no le gusta a casi nadie. Está bien eso de ir a ver los monumentos y demás lugares reconocibles de cada destino, pero en realidad nadie ha viajado si no se detiene también a observar, como visitante, a la gente local. Que suele ser lo más interesante.

Lila Bonato - una joven argentina que se lanzó a recorrer Europa pasando, lo primero, por España - está de acuerdo, según comparte en una publicación en su perfil de TikTok, @lilabonato, en la que cuenta cómo le sorprendió una escena que, en realidad, para los españoles es bastante habitual.

“Esto en Argentina no lo vi nunca”

Era un lunes cualquiera en Barcelona. Lila salió a la calle más o menos temprano, sobre las nueve y media, en un momento en el que la gente suele estar empezando su día. Para su sorpresa, sin embargo, las terrazas de los bares estaban llenas de clientes tomándose una cerveza. “Un lunes en Barcelona, y ya vi un montón de gente tomando birra en las calles”, contaba, sorprendida, en su video.

Según cuenta, en Argentina lo normal es otra cosa: “En vez de tomarse un café con leche se están tomando una birra”, repetía, siendo la primera vez que veía algo así. “Mi pregunta es, ¿esto es cultural o me estoy cruzando con gente que vuelve de after? Porque yo esto en Argentina no lo vi nunca“.

Los comentarios se llenaron de mensajes rápidamente. Algunos usuarios opinan que se debía tratar de trabajadores en un descanso, otros aseguran que es “la España socialista de Pedro Sánchez” - como si el terraceo fuese nuevo - y otros se muestran ofendidos, sin dejar claro si lo consideran o no habitual, con preguntas como “¿En Argentina tenéis cultura?" o si “¿Es cultural ir con el mate en la mano hasta para ir a cagar?“ o ”¿Es cultural que siempre estéis criticando algo?“, si no rechazando directamente la pregunta de Lila con un ”¿Qué más te da?" y derivados.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que tras una encuesta de la asociación de consumidores ocho de cada diez ciudadanos han apoyado la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes según incluye la reforma de la Ley del tabaco en la que trabaja el ministerio de Sanidad. (Fuente: FACUA)

Tampoco faltó quien le quitó hierro y le recomendó simplemente relajarse y dejarse llevar: “Es cultural. No tienes por qué cuestionarlo, solo disfruta”. Entre curiosidad y debate, el fenómeno del terraceo volvió a ser protagonista no solo como parte del paisaje, sino como muestra de la vida cotidiana en ciudades como Barcelona, donde el clima acompaña y sentarse en una terraza es casi tan habitual como tomar aire al salir de casa.

Desde siempre, en muchas zonas de España, compartir una cerveza antes de mediodía y picar algo en el bar viene marcado por los horarios laborales y la costumbre de partir la jornada, aunque en otras tantas barras el café sigue mandando. La reacción de Lila Bonato y los cientos de comentarios muestran cómo, a veces, lo realmente diferente y curioso para quien viaja no son los monumentos ni los museos, sino las costumbres de quienes viven allí. Y, como se ve, basta con fijarse un rato en las terrazas para meterse de lleno en las conversaciones más animadas del barrio, dentro y fuera de la pantalla.

