España

Un hombre apuñala a varias personas porque le molesta el ruido frente a su casa: tres heridos y una investigación en curso

Los hechos ocurrieron de madrugada cuando el agresor bajó armado con un cuchillo para reclamar silencio a un grupo en la vía pública

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Coche de policía. (REUTERS)
Coche de policía. (REUTERS)

La noche del jueves 21 al viernes 22 de agosto de 2025 se tornó violenta en Laragne-Montéglin, un pequeño municipio de los Altos Alpes, cuando un hombre atacó a ocho personas con un cuchillo, dejando tres heridos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 a.m., en la Place de la Fontaine, cuando el agresor, armado y molesto por el ruido de un grupo en la calle, decidió tomar medidas extremas.

Según informó BFM DICI, la confrontación comenzó cuando el sospechoso, un hombre de 38 años, descendió de su hogar con la intención de exigir silencio a un grupo de personas que aparentemente le estaban causando molestias. Lo que parecía ser una solicitud razonable pronto escaló hasta convertirse en una violenta pelea.

Noticias del día 27 de agosto del 2025

El agresor, tras un intercambio verbal, sacó un cuchillo y atacó a dos personas del grupo, una de ellas un hombre de 31 años que, según las autoridades, se encuentra en estado crítico. El otro herido, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, sufrió heridas de menor gravedad. Una mujer de 42 años también resultó afectada durante el ataque, pero tras recibir atención médica, fue dada de alta.

El incidente fue rápidamente reportado por testigos a la policía local, quienes acudieron al lugar y arrestaron al sospechoso. La situación, de acuerdo con el medio Le Dauphiné Libéré, fue caótica, ya que ocho personas se vieron implicadas en el enfrentamiento.

Los resultados del caso

El agresor, que según informes podría ser reincidente, fue detenido este pasado lunes 25 de agosto y puesto bajo custodia policial. El martes 26 de agosto, el hombre compareció ante la fiscalía de Gap, donde se le presentó formalmente ante la justicia, según declaraciones de la fiscal Marion Lozac’hmeur, citada por Alpes 1 Mag.

La víctima más grave, el hombre de 31 años que se encuentra en estado crítico, fue trasladado de urgencia al hospital de Gap, donde permanece ingresado bajo atención médica. De momento no se ha actualizado públicamente su estado de salud. El otro herido, que también fue hospitalizado, sufrió lesiones de menor gravedad. En cuanto a la mujer de 42 años, recibió atención médica tras el ataque, pero fue dada de alta poco después, según informó BFM DICI.

Pueblo de Laragne-Montéglin en Francia.
Pueblo de Laragne-Montéglin en Francia. (Google Maps)

Por ahora, la investigación sigue abierta, y la policía continúa recopilando testimonios y pruebas para determinar con precisión cómo se desencadenaron los hechos y cuál fue exactamente el papel del agresor durante el altercado. También se investigan posibles antecedentes del acusado, que podrían influir en el curso del procedimiento judicial. La comunidad de Laragne-Montéglin, impactada por lo ocurrido, espera que se haga justicia y que se tomen medidas para garantizar la convivencia pacífica en el espacio público.

La comunidad de Laragne-Montéglin, normalmente tranquila, no está acostumbrada a vivir este tipo de incidentes. Un caso que se podría haber quedado en una disputa por el ruido ocasionado, terminó en un crimen que bien podría haber terminado con la vida de las víctimas; si no sucede en unos días con el agredido en estado más crítico.

Temas Relacionados

CrímenesJusticiaAsesinatosSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Informa al instructor de que tiene fijadas con anterioridad otras declaraciones en Canarias

Begoña Gómez pide al juez

Así queda el reparto de menores migrantes: Andalucía, Cataluña y Madrid son las regiones con mayor capacidad para tutelarlos

La norma, que supone el último paso para poner en marcha la derivación de estos jóvenes, cuenta con el rechazo de las autonomías del PP y de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE

Así queda el reparto de

Pierre Philip, psiquiatra y profesor de medicina, explica cómo conciliar el sueño para la vuelta al cole: “Es posible determinar tu hora ‘natural’ de acostarte y dormir”

Recomienda retomar progresivamente los horarios habituales de sueño y vigilia varios días antes del regreso a la escuela o al trabajo para evitar fatiga y mejorar la concentración

Pierre Philip, psiquiatra y profesor

Las revistas del corazón esta semana: la gran pérdida de Verónica Echegui y la angustia de Makoke por la salud de un familiar

Este miércoles, 27 de agosto, también son protagonistas de las portadas Amador Mohedano y su significativo deterioro físico y Victoria Federica e Irene Urdangarin, quienes han roto con sus respectivas parejas

Las revistas del corazón esta

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Según los últimos datos del INE el tipo de interés medio se situó en el 2,99%, con un plazo de amortización de 25 años

Las hipotecas se disparan en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez pide al juez

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

El peligro del DNI: así es cómo puedes evitar la suplantación de identidad, según la OCU

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

ECONOMÍA

Las hipotecas se disparan en

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Este es el tiempo que puedes estar de baja, según un abogado: “El Estatuto lo deja muy claro”

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles