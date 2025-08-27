Un hombre apuñala a varias personas porque le molesta el ruido frente a su casa: tres heridos y una investigación en curso

Coche de policía. (REUTERS)

La noche del jueves 21 al viernes 22 de agosto de 2025 se tornó violenta en Laragne-Montéglin, un pequeño municipio de los Altos Alpes, cuando un hombre atacó a ocho personas con un cuchillo, dejando tres heridos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 a.m., en la Place de la Fontaine, cuando el agresor, armado y molesto por el ruido de un grupo en la calle, decidió tomar medidas extremas.

Según informó BFM DICI, la confrontación comenzó cuando el sospechoso, un hombre de 38 años, descendió de su hogar con la intención de exigir silencio a un grupo de personas que aparentemente le estaban causando molestias. Lo que parecía ser una solicitud razonable pronto escaló hasta convertirse en una violenta pelea.

El agresor, tras un intercambio verbal, sacó un cuchillo y atacó a dos personas del grupo, una de ellas un hombre de 31 años que, según las autoridades, se encuentra en estado crítico. El otro herido, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, sufrió heridas de menor gravedad. Una mujer de 42 años también resultó afectada durante el ataque, pero tras recibir atención médica, fue dada de alta.

El incidente fue rápidamente reportado por testigos a la policía local, quienes acudieron al lugar y arrestaron al sospechoso. La situación, de acuerdo con el medio Le Dauphiné Libéré, fue caótica, ya que ocho personas se vieron implicadas en el enfrentamiento.

Los resultados del caso

El agresor, que según informes podría ser reincidente, fue detenido este pasado lunes 25 de agosto y puesto bajo custodia policial. El martes 26 de agosto, el hombre compareció ante la fiscalía de Gap, donde se le presentó formalmente ante la justicia, según declaraciones de la fiscal Marion Lozac’hmeur, citada por Alpes 1 Mag.

La víctima más grave, el hombre de 31 años que se encuentra en estado crítico, fue trasladado de urgencia al hospital de Gap, donde permanece ingresado bajo atención médica. De momento no se ha actualizado públicamente su estado de salud. El otro herido, que también fue hospitalizado, sufrió lesiones de menor gravedad. En cuanto a la mujer de 42 años, recibió atención médica tras el ataque, pero fue dada de alta poco después, según informó BFM DICI.

Pueblo de Laragne-Montéglin en Francia. (Google Maps)

Por ahora, la investigación sigue abierta, y la policía continúa recopilando testimonios y pruebas para determinar con precisión cómo se desencadenaron los hechos y cuál fue exactamente el papel del agresor durante el altercado. También se investigan posibles antecedentes del acusado, que podrían influir en el curso del procedimiento judicial. La comunidad de Laragne-Montéglin, impactada por lo ocurrido, espera que se haga justicia y que se tomen medidas para garantizar la convivencia pacífica en el espacio público.

La comunidad de Laragne-Montéglin, normalmente tranquila, no está acostumbrada a vivir este tipo de incidentes. Un caso que se podría haber quedado en una disputa por el ruido ocasionado, terminó en un crimen que bien podría haber terminado con la vida de las víctimas; si no sucede en unos días con el agredido en estado más crítico.