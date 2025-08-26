España

Al 'rey del porno' no le gusta OnlyFans: Rocco Siffredi afirma que "hoy en día es una enfermedad"

El actor considera que las creadoras toman la decisión de entrar “con demasiada ligereza” y sin ser conscientes de las implicaciones

Fede Sáenz

La vigésima primera edición del Bergamo Sex llega este año cargada de nombres conocidos, actividades y debates en torno al entretenimiento adulto. La discoteca Bolgia de Osio Sopra se prepara para acoger el evento, que se celebrará desde el viernes hasta la madrugada del lunes, con más de 50 profesionales del sector del porno, entre los que figurará el actor italiano Rocco Siffredi.

Con motivo de este evento, ha sido entrevistado en el medio italiano Corriere Della Sera. Mientras conversaba con el entrevistador sobre su papel en “Blue”, una película dirigida por Eleonora Puglia que se estrenará esta primavera y cuyo rodaje acaba de finalizar, ha salido el tema del Onlyfans. Y aunque parezca irónico, al ‘rey del porno’ le parece bastante mal.

Siffredi sobre el Onlyfans: “Hoy en día es una enfermedad”

Preguntado, directamente, sobre su opinión respecto a la plataforma, Rocco Siffredi, ‘el semental italiano’, actor de cine para adultos desde los 22 años, contesta que “hoy en día es una enfermedad”. Según dice, las creadoras toman la decisión de entrar “con demasiada ligereza” por la posibilidad, visto el éxito de la plataforma, de generar mucho dinero. Y continúa: “Aquí las mujeres venden su cuerpo o se prostituyen si llegan al contacto físico con el cliente”.

Es cierto que, en un mundo en el que la vida es cada vez más cara, esta industria adquiera atractivo como alternativa. De hecho, según el el reciente informe Onlyfans. Un espacio blanqueado del negocio del sexo, la clase social “es clave en el incremento de esta nueva forma de explotación sexual”, al igual que sucede con el trabajo sexual en general, afectando especialmente a mujeres jóvenes de clase obrera. Saiz explica que esta variable económica y social “siempre es determinante en cualquier forma de explotación sexual”. Como muchas mujeres jóvenes se encuentran en situaciones sociolaborales complicadas, “optan por estas opciones para ganar dinero, y sacrificando en muchas ocasiones otras opciones que están más relacionadas con el desarrollo de la carrera profesional o una carrera universitaria”.

A Rocco Siffredi tampoco le parece bien que “se definen como creadoras de contenido, pero los contenidos son todos de naturaleza sexual”. Lo mismo que un actor porno, que no deja de ser actor por solo hacer porno. Y añade que las creadoras “creen que los vídeos los ven solo los fans. Sin embargo, sabemos que cuando subes material a internet, permanece para siempre”.

El entrevistador hace referencia entonces a un caso reciente en el que una maestra de guardería en Treviso perdió su empleo por tener perfil de OnlyFans. El intérprete está de acuerdo con esta resolución: considera que “puede que sea intolerante, pero en la vida hay que elegir qué camino tomar. Si el trabajo tiene un código, hay que respetarlo”.

Cuestionado también por el caso que recientemente ha salido a la luz de un grupo de Facebook en el que 32.000 hombres intercambiaban fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento, el actor no ve “ninguna maldad terrible” en lo que califica de “broma machista”. Y comenta lo siguiente al respecto: “Antes la mentalidad era que las esposas eran solo para uno mismo, ahora se muestran. Esto indica que las relaciones han cambiado”. No parece entender que el problema no es que las mujeres fuesen sus “esposas”, sino que estuviesen compartiendo fotos de ese tipo sin su consentimiento ni conocimiento. Para Siffredi, esto no es más que “un juego subido de tono, pero un juego virtual al fin y al cabo”. Y ya dice lo de que es “una broma machista” y que no ve “ninguna maldad terrible”, y añade, además, que no cree que “todas las mujeres no lo supiesen”. Porque “el mundo está lleno de intercambios de pareja”.

