Con prisa para coger un avión, una madre y un hijo sortean la puerta de embarque, salen por una puerta de emergencia y echan a correr: “Se activó inmediatamente la alarma”

La policía los detuvo por infringir las normas de navegación. A continuación, fueron expulsados por su conducta y la aeronave partió con normalidad hacia Cracovia

Por Guillermo Urquiza

Detenidos por las autoridades por abordaje ilegal (Montaje Canva Infobae)

El incidente sucedió en el aeropuerto de Ciampino (Roma). Una madre y su hijo llegaron tarde a la hora de embarque, encontrándose con la puerta cerrada. No obstante, esto no impidió que, saltándose las normas del aeropuerto, abrieran una puerta de emergencia con destino a la pista de despegue. Al ver frustrada la posibilidad de embarcar, en lugar de aceptar la situación o dirigirse al personal de la aerolínea para buscar una solución, la mujer se decantó por una decisión insólita: subir a ese avión fuese como fuese.

Trasgreden las normas de navegación

Según informa el medio digital Roma Today, el altercado tuvo lugar el pasado viernes 22 de agosto, a las 11:40 de la mañana. Se trataba de un vuelo con destino Italia-Polonia. Tras llegar pasada la hora de embarque, una madre y su hijo trasgredieron la seguridad del aeropuerto, buscando a toda costa no perder ese avión con destino a Cracovia. Se trataba del vuelo FR82, de la aerolínea Ryanair. Forzando una de las puertas de la Zona A, se abrieron paso con el objetivo de llegar al avión antes de su despegue. No obstante, la apertura de la puerta de emergencia activó inmediatamente las alarmas, desplegándose el protocolo de seguridad de las autoridades. Los agentes, apoyados por el personal de seguridad del aeropuerto, actuaron con rapidez y procedieron a interceptar a los dos pasajeros, para su posterior identificación. Mientras tanto, el vuelo afectado continuó su itinerario y despegó sin contratiempos rumbo a su destino.

Un mujer y su hijo trasgreden la seguridad del aeropuerto e intentan subir al avión tras las el cierre de las puertas de embarque (REUTERS/Andrew Boyers)

El atrevimiento sorprendió a los presentes y obligó a la intervención inmediata de los agentes de seguridad del aeropuerto, quienes detuvieron a ambos antes de que pudieran acercarse a la aeronave. La situación generó retrasos en las operaciones y encendió el debate sobre las medidas de control en las terminales, así como sobre la creciente impaciencia de algunos pasajeros frente a las normas aéreas. Posteriormente, la madre y su hijo fueron trasladados a dependencias policiales para responder por la violación de las regulaciones aeroportuarias, un hecho que podría acarrearles multas significativas e incluso consecuencias legales mayores.

El episodio pone de manifiesto los riesgos que supone ignorar las reglas en un entorno tan sensible como el de la aviación, donde la seguridad es prioritaria y no admite excepciones. En un entorno tan delicado, cualquier acción impulsiva puede desencadenar consecuencias graves: desde la paralización de operaciones hasta la activación de protocolos de emergencia que involucran a decenas de profesionales y afectan a cientos de pasajeros. No se trata únicamente de un acto de imprudencia individual, sino de una amenaza potencial para la integridad colectiva.

Lo ocurrido en el aeropuerto de Ciampino es un recordatorio claro de que la aviación moderna funciona bajo normas estrictas que garantizan el orden y la seguridad de todos. Saltarse un control, abrir una puerta indebida o irrumpir en zonas restringidas no es un simple error: es una infracción con peso legal que, en determinadas circunstancias, puede comprometer la vida de muchas personas. Al final, aunque el vuelo partió sin incidentes hacia su destino, el suceso dejó una advertencia que no debería pasarse por alto.

