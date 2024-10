“Me ama”: no pudo viajar y quedó varada en el aeropuerto porque su hijo le hizo dibujos en el pasaporte

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @mamirosetv)

En TikTok, una usuaria conocida en redes como @mamirosetv compartió un inesperado percance desde el aeropuerto que ha cautivado a millones de usuarios en la plataforma. La creadora de contenido, que ya suma una notable base de seguidores, publicó un video que rápidamente se volvió viral, donde relata cómo perdió su vuelo por un incidente que, aunque frustrante, también resulta enternecedor.

En el video, Mami Rose, visiblemente contrariada pero sin perder el humor, explica a sus seguidores que el origen de su problema fue el pasaporte. Es que su hijo decidió aprovechar las hojas de este documento tan importante para expresarse a través de dibujos y mensajes de amor hacia su madre.

Al descubrir la “obra de arte” que había realizado su hijo en las páginas del pasaporte, las autoridades en el aeropuerto decidieron que el documento ya no cumplía con los requisitos de seguridad y no permitieron que abordara su vuelo.

Un pasaporte intervenido con dibujos y mensajes de amor provocó que Mami Rose, una popular usuaria de TikTok, quedara varada en el aeropuerto

“Ahora yo no sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo; si enojarme porque no me dejaron pasar, perdí mi tiempo, mi vuelo, mi dinero, pero mi hijo me ama”, comentó la creadora en el clip, reflejando la mezcla de emociones que un momento como este puede despertar en una madre.

El contenido se viralizó rápidamente y, hasta el momento, cuenta con casi ocho millones de reproducciones y alrededor de 544.000 “me gusta”, lo que subraya la popularidad de este tipo de historias en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con empatía y comprensión, y la publicación se llenó de comentarios de padres que han experimentado situaciones similares.

“Se le cumplió el deseo de que vuelvas pronto”, “Eso te enseñará a que las cosas importantes no se dejan al alcance de los niños”, “No te enojes, a veces Dios evita cosa que uno no ve”, “El niño logro que la mamá volviera pronto y rápido” y “Enójate pero no le digas nada”, son algunos de los mensajes.

La normativa internacional respecto a los pasaportes es estricta, ya que son documentos oficiales que requieren de un estricto nivel de seguridad y verificación, por lo que cualquier alteración, incluso si proviene de inocentes dibujos o mensajes, puede convertirlo en inválido. En el caso de Mami Rose, el hecho de que su hijo usara el pasaporte como lienzo provocó que las autoridades aeroportuarias lo consideraran un documento “dañado”, y por lo tanto, no apto para viajar.