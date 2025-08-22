Una tormenta de granizo golpea Ontinyent (Valencia) y deja imágenes sorprendentes: un rayo provoca también un incendio en Ayora

Granizada en Ontinyent, Valencia (Avamet / Javi Beldeta)

La Comunitad Valenciana afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con aviso amarillo activado por la probabilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y aparición de granizo. Una de las localidades que ha sufrido una fuerte tormenta es Ontinyent, con vídeos del granizo que ha sacudido sus calles.

Las previsiones de la Aemet apuntan a un episodio de chubascos generalizados en varios puntos de la región, especialmente en áreas del interior donde se esperan precipitaciones de fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica. Este municipio de Valencia ha adelantado lo que puede suceder con este temporal.

Además, la caído de un rayo ha desembocado en un incendio forestal en Ayora, dejando otro episodio sorprendente y negativo a raíz del temporal que ha llegado esta semana a la Comunidad Valenciana.

Granizada en Ontinyent (Juan Antonio Soler / Avamet)

Tormenta y granizada en Ontinyent

Durante el mediodía, Ontinyent ha sido escenario de una intensa tormenta de granizo que, en cuestión de minutos, ha dejado acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado, según datos de Avamet. El episodio, ocurrido mientras la localidad celebra sus fiestas locales previstas para esta tarde, ha contado también con ráfagas de viento de hasta 80 km/h, provocando varios incidentes.

Las consecuencias de la fuerte granizada se han traducido en daños materiales notables. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado del desplazamiento inmediato de dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos para atender urgencias provocadas por el desprendimiento de techos de un supermercado y diversas naves industriales y la caída de árboles en la zona urbana.

Además, el servicio de emergencias 112 ha coordinado seis avisos relacionados con inundaciones, daños estructurales y la necesidad de achiques en inmuebles afectados. Los vídeos difundidos por los ciudadanos en redes sociales generan respuestas de sorpresa ante el tamaño del granizo o la cantidad que ha caído.

Granizo de Ontinyent, Valencia (@Javi_Beldeta en X)

Problemas en otros municipios

La Comunitat Valenciana ha comenzado a registrar las primeras lluvias asociadas a la tormenta prevista por Aemet. Excepto el norte de Castellón y el sur de Alicante, toda la región permanece este viernes, entre las 14:00 y las 21:59 horas, bajo aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, según la agencia.

Otros municipios también han registrado cifras de precipitación destacadas en el corto plazo, como los 27,6 litros por metro cuadrado en Vallada y 22 litros por metro cuadrado en Agullent. No obstante, los servicios de bomberos de Alicante y Castellón no han tenido que actuar por incidentes relacionados con las lluvias.

La inestabilidad meteorológica ha tenido especial protagonismo en amplias zonas del interior de la provincia de Valencia desde primeras horas de la tarde. En estos lugares se han detectado numerosos rayos, especialmente sobre Ayora, donde la caída de un rayo ha terminado provocando un incendio forestal.

Las lluvias más fuertes se han registrado en Requena, con 31,8 litros por metro cuadrado acumulados, mientras que en Bicorp se han alcanzado 9,2 litros por metro cuadrado en el mismo periodo. No obstante, el incendio desarrollado por un rayo y la granizada que ha caído en Ontinyent se llevan los puestos de las mayores sorpresas.