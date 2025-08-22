España

España se prepara para una DANA que llegará este domingo: la AEMET activa avisos por tormentas intensas, granizo y un descenso de temperaturas

La borrasca provocará lluvias y vendavales en el este y noreste de la Península

Por David Otero Romero

Calles de Valencia bajo la
Calles de Valencia bajo la lluvia. (EFE/ BIEL ALIÑO)

La intensa ola de calor que ha marcado gran parte del mes de agosto ha llegado a su fin, pero la calma será breve. El tiempo estable dará paso a una situación atmosférica mucho más inestable a partir del domingo. Una DANA irrumpirá en la Península desde el norte, dejando tormentas intensas, granizo y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del país.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la DANA llegará procedente de Francia, entrando por los Pirineos. Su formación está relacionada con un cambio en la circulación atmosférica en el Atlántico norte, provocado por la transformación del huracán Erin en una borrasca extratropical. Esta situación, aún con cierta incertidumbre, podría convertirse en “potencialmente peligrosa” según advierten algunos expertos.

Domingo inestable: tormentas fuertes y riesgo de granizo

La llegada de esta DANA afectará principalmente a las regiones del norte y noreste peninsular, donde se esperan tormentas a partir del domingo por la tarde. Las zonas con mayor riesgo de precipitaciones intensas serán Castellón, Zaragoza, Huesca y Cataluña. En esta última, la AEMET advierte de la posibilidad de lluvias localmente fuertes en los litorales y prelitorales durante la primera mitad del día.

También se prevén chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional en el este peninsular, especialmente en áreas montañosas como la Ibérica oriental, así como en Mallorca. Navarra y el norte de Aragón tampoco quedan fuera del aviso, donde las precipitaciones podrían ser persistentes y localmente fuertes.

La borrasca ya está azotando la Península

A esta hora, en el litoral norte de Alicante y el interior sur de Valencia, el riesgo es especialmente alto. De hecho, las tormentas ya han hecho acto de presencia este viernes. En Ontinyent (Valencia), una fuerte granizada ha dejado 30 litros por metro cuadrado en pocos minutos, causando daños en algunas infraestructuras. En la localidad alicantina de Agres, se han registrado casi 60 litros por metro cuadrado en menos de 45 minutos, según datos de la asociación valenciana AVAMET.

En Chaco también golpearon las lluvias y los fuertes vientos

Por ello, la AEMET ha activado la alerta amarilla en toda la Comunidad Valenciana, Albacete y las Islas Baleares. Durante la noche, no obstante, las tormentas tenderán a remitir y el riesgo meteorológico desaparecerá progresivamente.

Descenso de temperaturas y una semana más fresca

En cuanto al termómetro, el domingo se notará un descenso de las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad oeste de la Península, incluyendo Rías Baixas y Andalucía occidental. En cambio, en el resto del país se mantendrán o incluso subirán ligeramente, especialmente en el tercio norte.

De cara a la última semana de agosto, la AEMET prevé un ambiente más fresco de lo habitual para la época del año en buena parte de la Península, salvo en las zonas cantábrica y mediterránea, así como en ambos archipiélagos, donde las temperaturas seguirán en valores normales o ligeramente superiores.

La AEMET recuerda la importancia de seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil y prestar atención a los avisos oficiales, especialmente en las regiones que se verán más afectadas por la llegada de esta DANA.

