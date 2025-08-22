España

Dos turistas intentan estafar 4.170 euros a un hotel de Cambrils con una transferencia creada con inteligencia artificial

Los Mossos arrestaron a dos hombres de 28 y 26 años tras presentar un comprobante manipulado

Por Ángela Benito Sánchez

Foto de archivo del Hotel
Foto de archivo del Hotel Ibarra en Vizcaya, País Vasco. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

El pasado 20 de agosto, dos turistas, de 28 y 26 años, fueron detenidos en Cambrils (Cataluña) después de intentar evitar el pago de su estancia en un establecimiento hotelero con un documento manipulado. El importe que debían abonar ascendía a 4.171,68 euros. Para no realizar el pago real, los dos hombres presentaron un justificante de transferencia bancaria que habían fabricado utilizando inteligencia artificial.

La intención de los turistas era hacer creer a los empleados del hotel que la operación se había realizado correctamente. Con el comprobante en mano, acudieron a la recepción del establecimiento y lo mostraron como prueba de que el dinero ya había sido transferido a la cuenta del hotel.

Descubrimiento del comprobante falso

Los trabajadores, al revisar con detalle el documento, se dieron cuenta rápidamente de que el justificante no era auténtico. La manipulación era evidente: el comprobante había sido alterado con herramientas de inteligencia artificial para que pareciera un documento válido. Al detectar la falsificación, el personal del hotel avisó de inmediato a los Mossos d’Esquadra.

La policía autonómica se desplazó hasta el establecimiento turístico poco después de recibir el aviso. Una vez allí, los agentes comprobaron los hechos y confirmaron que el documento presentado no tenía validez. Los dos turistas fueron arrestados en el mismo hotel y trasladados a dependencias policiales.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

La investigación de los Mossos d’Esquadra

Tras la detención, los Mossos d’Esquadra iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer el intento de estafa. Según la policía, los acusados pretendían marcharse del hotel sin pagar el importe de su estancia, utilizando un justificante bancario manipulado como cobertura.

En sus redes sociales, los Mossos informaron de la operación con el siguiente mensaje publicado en X (antiguo Twitter): “Detenim a Cambrils dos turistes per intentar estafar més de 4.000 € a un hotel amb una transferència manipulada amb intel·ligència artificial” (“Detenemos en Cambrils a dos turistas por intentar estafar más de 4.000 € a un hotel con una transferencia manipulada con inteligencia artificial”).

El uso de tecnologías de edición avanzada y herramientas de inteligencia artificial permitió a los dos detenidos fabricar un documento aparentemente verosímil. Sin embargo, los empleados detectaron anomalías en la transferencia y consiguieron frustrar el intento de estafa antes de que los acusados abandonaran el establecimiento.

Consecuencias y arresto de los implicados

Los dos turistas fueron puestos bajo custodia policial y acusados de un delito de estafa en grado de tentativa. El valor del fraude frustrado superaba los 4.000 euros, cifra correspondiente a la factura completa de la estancia en el hotel de Cambrils.

El arresto se produjo sin incidentes gracias a la rápida intervención de los Mossos d’Esquadra, que acudieron al establecimiento nada más recibir la denuncia del personal del hotel. Los detenidos, de 28 y 26 años, pasaron a disposición judicial tras las diligencias iniciales.

El caso puso de manifiesto cómo herramientas tecnológicas de nueva generación, como la inteligencia artificial, están siendo empleadas por algunos individuos con fines fraudulentos. En este episodio concreto, la manipulación fue detectada a tiempo y el hotel logró evitar una pérdida económica significativa.

