España

Cómo está el euro frente al dólar este 22 de agosto

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Por Armando Montes

Guardar
El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

El tipo de cambio euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado fluctuaciones derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 22 de agosto, así como los principales elementos que han influido en su variación.

Precio del dólar en euros hoy

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8632 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La Comisión Europea señaló en su informe de primavera 2025 que la economía europea comenzó el año con mayor solidez de la que se había previsto. Se anticipa que la actividad económica mantendrá un ritmo moderado hasta fin de año, con una recuperación estimada para 2026, pese a la volatilidad en los mercados internacionales y las presiones comerciales.

Según el reporte, la disminución de la inflación avanza de manera firme, habiéndose reducido a 2,4% en 2024. Se prevé que la eurozona logre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, ubicado en 2%, durante este año y sostenga esa cifra en 2026.

Los mercados internacionales permanecen atentos a las decisiones comerciales de Estados Unidos, especialmente a los aranceles impuestos por el gobierno encabezado por Donald Trump contra sus principales socios.

El organismo advierte que si bien los mayores aranceles tienden a redirigir la demanda estadounidense hacia productos nacionales, también representan un shock negativo de oferta, ya que elevan el costo de bienes extranjeros para hogares y empresas de Estados Unidos.

La moneda comunitaria y su historia

La moneda única europea, tiene una historia que marca uno de los mayores logros de integración económica y monetaria en la Unión Europea. Su creación fue un proceso de varias décadas que comenzó con los Tratados de Roma en 1958, que sentaron las bases para una cooperación económica europea más profunda. Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando se instituyó la Unión Económica y Monetaria (UEM), con la aprobación del Tratado de Maastricht en 1991, que se establecieron las condiciones para una moneda única.

El Banco Central Europeo (BCE) fue creado en junio de 1998 como la institución encargada de gestionar la moneda y la política monetaria en la zona euro. El 1 de enero de 1999, el euro entró en circulación en forma electrónica y contable, reemplazando a la antigua Unidad Monetaria Europea en una proporción de 1:1. Este período inicial fue seguido por la introducción de billetes y monedas físicas el 1 de enero de 2002, cuando doce países de la Unión Europea comenzaron a usar oficialmente el euro como moneda de curso legal, marcando un cambio histórico para más de 300 millones de europeos.

Desde entonces, la Eurozona ha ido expandiéndose con nuevos países que adoptan la moneda común, incluyendo a Grecia en 2001 y llegando hasta Croacia en 2023, el último país en integrarse. A lo largo de su historia, el euro ha sido gestionado por el BCE, cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad de precios y supervisar la política monetaria para garantizar la salud económica de la región.

Esta moneda representa un avance sin precedentes en la cooperación europea, buscando la estabilidad económica y unión política. Según informes oficiales del Banco Central Europeo, específicamente diseñados para mantener su valor y estabilidad, la moneda sigue siendo un pilar esencial para la integración económica y un símbolo de unidad para los países miembros de la eurozona.

Temas Relacionados

Noticias

Últimas Noticias

La princesa Bajrakitiyabha y los otros hijos del rey de Tailandia Rama X: siete descendientes y un posible heredero ilegítimo

El excéntrico rey tailandés estuvo casado en cuatro ocasiones y cuenta con una extensa familia

La princesa Bajrakitiyabha y los

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: pronóstico de

De tener náuseas a perder peso: los síntomas que alertan que tenemos el hígado graso

Uno de los aspectos más preocupantes de esta patología es que no produce síntomas evidentes en sus fases iniciales

De tener náuseas a perder

El neofolclore que visibilizó Rosalía: por qué el orgullo de lo popular ha conquistado la música española

El director de ‘Jenesaispop’ Sebas E. Alonso, el periodista Gabriel Caray, el crítico musical Odi O’Malley y la musicóloga Marta España reflexionan sobre la renovación de la música regional en los últimos años

El neofolclore que visibilizó Rosalía:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | El incendio de Sanabria suma ya 100 kilómetros de perímetro, aunque con buena evolución

Un mecánico desvela trucos para que tu coche no sufra en un atasco: “Te estás cargando el motor y la batería”

Las recomendaciones de la DGT en el caso de que te encuentres un incendio en carretera

Baleares acudirá al Supremo para frenar el reparto de menores migrantes a las islas

El turismo de catástrofes: los pueblos arrasados por las llamas denuncian a los “curiosos” que solo acuden a ver la destrucción

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 agosto 2025

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 21 agosto

Reparto de la herencia entre viudos e hijos en España: qué dice la ley y cuáles son los criterios para dividir los bienes

El Ayuntamiento de Madrid cobrará tasas municipales de basura a partir de septiembre: algunos barrios pagarán más de 500 euros

Comprar pisos de bancos, una alternativa para quienes buscan vivienda con financiación flexible y precios ajustados

DEPORTES

Nuevo revés contra la idea

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”